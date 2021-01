MOTOGP 2021 : AGGRAVATION DE L’ÉTAT DE FAUSTO GRESINI

Fausto Gresini a 59 ans, a été hospitalisé le 27 décembre dernier à Bologne après avoir été infecté par le coronvirus.

D’abord mis sous assistance respiratoire et en coma artificiel, il se réveillait doucement et, nous disait on, il n’avait plus besoin d’aide pour oxygéner le sang.

Or ce week end, il a subi une forte aggravation de fièvre, l’hôpital annonce qu’il a fallu remettre en place l’assistance respiratoire, ce qui est mauvais signe.

Pour rappeler un peu qui il est, on commencera par ses deux titres mondiaux en 125 en 1985 et 1987, il a couru 132 GP…

Il s’est ensuite lancé comme team manager, il est directeur sportif de l’équipe Aprilia Racing Gresini, il quittera d’ailleurs Aprilia en 2022.

Il est aussi propriétaire d’un team en Moto2, Federal Oil Gresini (Pons et Bulega en 2020) et un en Moto3, Gresini Racing Moto3.

Bref, Fausto est une des figures incontournables du paddock et son absence est d’autant plus problématique que justement en 2022, son team MotoGP doit changer de marque.

Lorenzo Gresini, son fils, a écrit un message sympa sur son réseau : « Hier mon père a eu une aggravation avec une forte fièvre. Je n’ai pas envie de faire un discours sur les réseaux sociaux, j’écris principalement pour informer les amis proches et éloignés qui nous suivent. Je veux aussi sensibiliser les gens. On dit que le virus affecte plutôt les personnes qui ont d’autres maladies ou les personnes âgées, mais je connais mon père et je vous garantis qu’avant ce virus, il était toujours un homme de 59 ans en pleine santé ».

Le message est que même si l’on n’est pas en tête dans les statistiques de risque la maladie, (l’âge, 75 ans, les complications dues à l’obésité, au diabète et à l’hypertension) il faut faire gaffe partout car cette cochonnerie peut aussi frapper des personnes qui se croient plus ou moins à l’abri.

Je sais qu’hélas le monde entier ne lit pas mes papiers (quoique…) mais quand je vois dans la rue des gens sans masque, ou l’ayant baissé sous le nez ou sous le menton, je leur fais souvent signe et je me fais plus engueuler que remercier.

S’ils ont envie de se retrouver à l’hosto avec le tuyau dans la bouche ça les regarde (nous aussi parce que nos autorités en profitent pour nous mettre en taule) mais moi si j’accepte totalement qu’un jour le destin décide que je suis de trop je n’ai pas envie de partir comme ça.

Bon, après tout je suis peut-être seul de mon avis et surtout, je n’ai aucune envie que Fausto nous abandonne, c’est un géant ce mec, archi sympa en plus.

Resisti Fausto ! (Tiens bon !)

Jean Louis BERNARDELLI

