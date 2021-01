LE REALTEAM REJOINT LE MONDIAL D’ENDURANCE WEC AVEC UNE ORECA

Le Realteam Racing, s’engage en Championnat du monde d’endurance WEC avec une LMP2 et un équipage de choc !

Realteam Racing effectuera en effet ses grands débuts en Championnat du Monde d’Endurance de la WEC ainsi qu’aux 24 Heures du Mans 2021.

Forte de deux saisons en LMP3, d’une victoire et d’un podium au Championnat ELMS (European Le Mans Series) 2020, l’écurie Helvétique se lance un nouveau défi. Realteam Racing engagera une ORECA 07 dans la catégorie LMP2 du Championnat du Monde d’Endurance WEC.

Pour mener à bien ce programme sur la scène internationale, Esteban Garcia, pilote et propriétaire de l’équipe, s’est entouré de pilotes très expérimentés en faisant appel aux Français, Loïc Duval et Norman Nato.

Impliqué depuis le lancement de l’écurie en 2019, le Suisse David Droux aura le rôle de pilote de réserve. Le trio sera en lice pour le tout nouveau Trophée Endurance FIA des équipes et pilotes LMP2 Pro/Am.

Loïc Duval a évolué au plus haut niveau de l’Endurance en LMP1, notamment en tant que pilote d’usine Audi Sport, avec qui il a remporté les 24 Heures du Mans et le titre de Champion du Monde d’Endurance en 2013. Il sort entre autres d’une saison 2020 en European Le Mans Series en LMP2.

Norman Nato s’est fait une place en Endurance ces dernières années, d’abord en LMP2, puis dans la catégorie reine en 2019 et 2020 chez Rebellion Racing. Outre ses deux victoires en WEC la saison passée, le Français est monté sur la seconde marche du podium des 24 Heures du Mans 2020. En parallèle de son programme LMP2, il a été titularisé chez ROKiT Venturi Racing pour disputer sa première saison en Formula E après avoir été pilote de réserve.

Comme en LMP3, Realteam Racing s’appuiera sur la structure TDS Racing et toute son expertise de l’Endurance pour l’exploitation de la LMP2.

Le coup d’envoi de la saison 2021 du WEC sera donné le 19 mars prochain à l’occasion des 1000 Miles de Sebring, en Floride.

Realteam Racing for Hydrogen

L’engagement de Realteam Racing en sport automobile reflète la volonté d’Esteban Garcia d’influencer les changements de l’intérieur. En tant qu’entrepreneur, il croit fermement à l’hydrogène comme solution propre et durable pour le stockage de l’énergie et se réjouit de pouvoir l’utiliser dans les projets immobiliers qu’il développe.

Sur les circuits, son engouement pour cette technologie se traduit par l’arrivée au sein de Realteam Racing de Norman Nato, qui est également pilote de développement du prototype électrique-hydrogène du programme Mission H24.

Esteban Garcia – Propriétaire et pilote AM Realteam Racing

« Nous sommes très heureux de franchir cette étape supplémentaire en engageant une LMP2 dans le Championnat du Monde d’Endurance et de pouvoir prétendre au Trophée Endurance FIA LMP2 Pro/Am. Après deux saisons complètes en ELMS avec David Droux, une victoire et le podium au championnat à la clé, il était temps pour nous d’atteindre cet objectif de participer au WEC ainsi qu’aux 24 Heures du Mans. TDS Racing continuera de nous apporter toute son expérience dans le cadre de ce programme. Je suis très enthousiaste à l’idée de partager le volant avec deux pilotes aussi expérimentés que Loïc et Norman ! »

Norman Nato – Pilote Realteam Racing

« Je suis très content de rejoindre Realteam Racing. Je connais bien TDS Racing pour avoir roulé chez eux quelques fois en ELMS et une fois en FIA WEC. Avec Esteban, qui emmène sa bonne humeur, son envie de progresser et de faire de bons résultats, et l’expérience de Loïc, nous avons un équipage complet. Avec Loïc, nous allons accompagner Esteban pour son passage du LMP3 au LMP2 sans oublier de se faire plaisir. Le plaisir viendra quand nous monterons sur le podium. J’ai hâte d’attaquer avec l’équipe. »

Loïc Duval – Pilote Realteam Racing

« Je suis ravi de revenir en FIA WEC, avec les 24 Heures du Mans en point d’orgue, après une année d’absence. Je suis content de le faire à nouveau avec TDS Racing, avec qui j’ai roulé durant deux années ainsi qu’avec Esteban pour ce projet Pro-Am. Pour moi, cela représente l’essence même des 24 Heures du Mans puisqu’il y a toujours eu des amateurs associés à des professionnels. C’est une belle aventure humaine. Je suis également très content de partager le volant avec Norman, que je connais un petit peu, et dont je sais de quoi il est capable ! Nous avons une belle marge de progression, mais nous savons où nous voulons aller tous les trois avec l’équipe en termes de performance. J’espère que nous pourrons vivre notre passion et surtout la partager avec les spectateurs. »

Enfin, Xavier Combet, le propriétaire de TDS Racing et aussi Team Manager de Realteam Racing, conclut :

« TDS Racing est très heureux de consolider sa relation avec Realteam Racing. Le passage en LMP2 s’inscrit en toute logique suite aux résultats réalisés l’an passé. La passion pour le sport automobile d’Esteban, l’expérience et le professionnalisme de Loïc Duval et Norman Nato seront sans aucun doute des atouts importants dans la course au titre dans la catégorie Pro-Am. »

François LEROUX

Photo : TEAM