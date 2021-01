DES EXPLICATIONS SUR LE DIVORCE NEUVILLE-GILSOUL

Bonne semaine, Martijn ! Merci Nico ! … Et courage, Thierry !

Le monde du Rallye n’en revient toujours pas …

Le divorce Thierry Neuville – Nicolas Gilsoul, de loin l’un des plus efficaces couples du WRC (même sans avoir le palmarès Sébastien Loeb – Daniel Elena et Sébastien Ogier Julien Ingrassia) est UNE BOMBE, à multiples déflagrations, voire à fragmentations.

OK, on a compris que Nicolas et Thierry ont eu un désaccord financier (l’un voulant plus (ou autant) d’€ et/ou l’autre voulant lui en payer moins) et que ça a longuement discuté et que Nicolas a finalement tranché : « Alors, c’est Niet. ».

Ce qui a coincé Thierry (« Ce n’est pas ma volonté ») et l’a obligé à choisir, in extremis, le nez sur le Rallye Monte-Carlo , un nouveau Copi, Martijn Wydaeghe.

En attendant, ce divorce semble créer un fameux malaise …

Sinon, comment expliquer qu’ Hyundai Motorsport n’ait TOUJOURS PAS COMMUNIQUÉ officiellement ! Ni (surtout) pour remercier correctement Nicolas Gilsoul après 7 ans au Top !!

Ni (même) pour présenter dignement son successeur Martijn Wydaeghe !!! …

Incroyable pour un Sport dit professionnel que, sans les annonces – privées – de Thierry Neuville et de Nicolas Gilsoul, on ne saurait toujours rien ! Rien de rien !!! …i

Comme si les Copilotes n’existaient plus (pourtant Nicolas a été spectaculairement ovationné, accolé et embrassé sur chacun de ses podiums). Ou comme s’ils ne devaient plus exister ?

Et pourtant, Dieu sait si UN COPI (et le meilleur possible) EST ESSENTIEL sur ce Rallye Monte-Carlo qui arrive déjà !

Avec un néophyte du WRC comme Martijn à sa droite, Thierry Neuville va-t-il s’en rendre compte dès le 1er virage de la 1ère Spéciale (de nuit !) ?

Non, il le sait déjà. D’ailleurs quand on lui pose la Question de savoir si Martijn fera toute la saison, sa réponse est environ « ON verra après le MC ! » …

Ca, c’est pas une réponse cadeau pour son Copi ! Car ça veut dire : il en fera un, et peut-être plus. BREF, BONJOUR LA PRESSION !

Pression pour Neuville (qui prend toujours le départ d’un rallye pour le gagner, mais qui sera évidemment moins bien armé).

Pression pour Wydaeghe s’il veut en faire plus qu’un seul.

Et Pression pour Hyundai qui a validé (apparemment, même s’ils n’en disent rien) le choix d’un des ses Pilotes, payé avant tout pour ramener des points constructeurs.

Alors on va souhaiter une bonne semaine à Martijn car ça va pas être de la tarte ! Et bien du courage à Thierry car ça va pas être du gâteau !

Enfin, tant qu’on y est à communiquer : dire PUBLIQUEMENT 1 GROS MERCI À NICO pour ses 10 ans (~ 120 WRC) avec Thierry, leurs 13 Victoires, leurs 245 scratches, etc, etc …

Au fait, il a fait parvenir toutes ses notes à Thierry (c’est contractuel) mais Martijn va devoir les recopier quand même, et en modifier un fameux paquet!!!!

Paul FRAIKIN

Photo :DR