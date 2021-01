DAVIDE BRIVIO REJOINT BIEN L’ÉQUIPE ALPINE F1

Comme l’indiquait les rumeurs deouis son départ de l’écurie Suzuki de MotoGP qu’il a brillamment mené la saison dernière au titre mondial 2020, avec le pilote Espagnol Joan Mir, l’équipe Alpine F1 Team confirme bien ce lundi 18 janvier 2021 que Davide Brivio, renforcera son équipe avant que ne débute la saison 2021 du Championnat du monde de Formule 1.

Son rôle et ses responsabilités seront annoncés dans les prochaines semaines. Davide rejoint Alpine F1 Team avec une grande expérience et de nombreux succès après plus de vingt ans de participation au Championnat du monde de MotoGP, dont le dernier en date a été, on l’a dit, le titre de Champion du monde pour le pilote Joan Mir, et également le titre de Champion par équipes pour son ancienne équipe.

Le staff Alpine accueille Davide alors qu’elle entame la prochaine étape de son engagement en Formule 1, avec de grosses ambitions.

En témoigne le recrutement de l’ancien double Champion du monde – d’ailleurs sacré avec Renault – l’Espagnol Fernando Alonso.

Et ce, après une belle saison 2020, conclut à la cinquième place des constructeurs, devancé de quelques points, par les Teams McLaren-Renault et Racing Point-Mercedes, avec trois podiums, deux pour son pilote Australien Daniel Ricciardo et un aussi pour son équipier le jeune Français Esteban Ocon.

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAMS