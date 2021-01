MOTOGP 2021 : L’ARME FATALE SERA PEUT-ÊTRE L’AÉRO

Il y aurait une certaine logique à ce bruit incessant que l’on entend parmi les gens qui des grandes oreilles, comme les chalutiers russes de l’abominable époque de la guerre froide.

On sait qu’en 2021 la mécanique validée en 2020 est gelée, donc on pourra peut-être améliorer des accessoires extérieurs pour améliorer le rendement des « bouilleurs » (mot que l’on utilisait beaucoup dans la F1 avec Moncet, époque Senna/Mansell/Prost…)

L’échappement par exemple, mais aussi le refroidissement en modifiant les entrées d’air.

Mais ce que l’on verra paraît-il de plus subtil au Qatar ce sera l’aérodynamique.

L’aéro est un problème crucial depuis le premier vol des frères Wright à Kitty Hawk en 1903, Le Mans ce sera en 1908. Evidemment, il ya comme toujours une polémique sur le thème « qui a inventé quoi ? » mais le Français Clément Ader, à qui on doit le mot « Avion », a peut-être décollé devant les militaires en 1897…

En MotoGP, l’aérodynamique ajoutée est indiscutablement due à Ducati.

Et à chaque idée nouvelle dans ce domaine, il y a eu protestation officielle des autres constructeurs ce qui leur a permis de se faire envoyer balader et de mettre au point des procédés très proches de ce que sortaient les Italiens.

Dall’ Igna a annoncé que sa bande de fous géniaux a mis au point des trucs redoutables dans ce domaine, il faut s’attendre à de nouvelles protestations officielles au Qatar!

Les premiers accessoires ont été les ailerons, modifiables voire amovibles en fonction du circuit.

Mais cela a été finalement interdit, ils doivent rester fixes ces ailerons (winglets pour ceux qui croient qu’en disant un truc en anglais c’est plus vrai et surtout plus chic, les golfeurs sont les maîtres du genre, même si j’admets que dans la voile on commence à être très anglophile, ce qui m’énerve d’ailleurs mais bon, là n’est pas le sujet..Sur la F1, que j’ai fréquentée pendant des années comme journaliste, on parle une sorte de Piggin English où chacun (à part les Anglais pfffftttt…) utilise royalement 200 mots.

Ces ailerons ont été énormes (triplan sur la Yamaha de Lorenzo, moches comme des ailes de chauve souris chez Honda, la table d’Aprilia était assez croquignolette aussi) puis on en a fait plus récemment des versions plus élégantes, cela dit Ducati est toujours largement leader dans ce domaine.

Dernière remarque, dans la F1 on a commencé ces ailerons, et même parfois des ailes, aujourd’hui ce sont des prodiges d’ingénierie mais au départ c’était vraiment du grand n’importe quoi…

Bref, question mauvais goût, la F1 est allée beaucoup plus loin que le MotoGP…

L’aéro, à moto ou en auto, c’est un avion à l’envers, dans un cas on fait voler, dans l’autre on colle à la piste.

Peu à peu, dans les deux sports, ces objets sont devenus élégants, donnant finalement raison à Marcel Dassault qui disait qu’un bon avion est d’abord un bel avion.

Jean Louis BERNARDELLI