JB DUBOURG VICTORIEUX DE LA 1ére JOURNEE A SERRE CHEVALIER EN TROPHÉE ANDROS

Une fois de plus, le circuit de la Vallée des Hautes Alpes a tenu ses promesses en offrant une piste magnifiquement verglacée à l’ensemble du plateau du e-Trophée Andros.

La totale ce vendredi pour JB Dubourg, lors de la 1ére de deux courses de la troisième manche de la saison 2021 du e Trophée Andros, disputée à Serre Chevalier – la station de Luc Alphand – où le pilote de l’équipe DA Racing, n’a laissé que des miettes à la concurrence, signant un sensationnel grand chelem !

Car en effet dans la classe Elite Pro, le Bordelais JB Dubourg, remporte tout : les qualifications, la Super Pole et la Super Finale.

JB Dubourg qui pilote l’une des deux Renault ZOE du DA Racing, triomphe des les qualifications de la course 1 sur le circuit de Serre Chevalier mais d’un cheveu, l’emportant avec seulement un dixième d’avance sur Aurélien Panis, le pilote de l’Audi A1 du Saintéloc Racing.

Il confirme dans la foulée en remportant la Super Pole. On retrouve donc le Bordelais en pole position pour la Super Finale aux côtés de ses deux adversaires principaux pour la course à la victoire au classement général final et meilleurs pilotes des manches précédentes, en Andorre et à Isola 2000. A savoir, Aurélien Panis du Sainteloc et Yann Ehrlacher du M Racing by Y. Muller.

En début d’après-midi vendredi, il s’envole littéralement au départ de la Super Finale et se détache de plus en plus de ses poursuivants, au fil des premiers tours mais Aurélien Panis n’a de cesse par la suite de remonter sur lui et de lui mettre la pression, mais en vain…

Le pilote de la Renault ZOE est donc le grand vainqueur de cette première journée, Aurélien Panis monte sur la deuxième marche du podium et Yann Ehrlacher complète ce 1er podium de Serre Chevalier.

Décidemment cette édition 2020/2021 continue de réserver son lot de belles bagarres en piste et de suspens quant au classement général final.

Car bien malin qui peut deviner lequel des trois, solides au commandement, sera sacré à Val Thorens lors de l’ultime course de la saison !

EN ELITE, EMMANUEL MOINEL REMPORTE LA 1ére COURSE .

Dans la catégorie Elite, à l’issue des manches qualificatives, Emmanuel Moinel lui aussi au vilan de l’une des Renault ZOE du DA Racing, a ouvert le bal en se montrant le plus rapide devant Margot Laffite qui roule au Sébastien Loeb Racing et le leader actuel, son parenaire au sein du – DA Racing , Gérald Fontanel avec la seconde Renault ZOE.

Lors de la Super Finale, et malgré les attaques de Margot Laffite sur le poleman, le classement de la course, est finalement un ‘copié-collé’ de celui des qualifications.

On retrouve donc Emmanuel Moinel sur la 1ère marche du podium aux côtés de Margot Laffitte et Gérald Fontanel, les accompagne sur la 3ème marche de cette première course.

La totale donc pour l’équipe DA Racing qui rafle TOUT dans les deux catégories, Elite Pro et Elite !

Gilles GAIGNAULT

Photos : Bernard BAKALIAN