MOTOGP 2021 : JORGE MARTIN ATTAQUE DEJA A CARTHAGÈNE

Carthagène ?

Mais c’est le pays qui a flanqué une dérouillée célèbre aux troupes Romaines au Lac Trasimène, l’armée Carthaginoise aux ordres d’Hannibal avait fait auparavant le tour de la Méditerranée, partant d’Espagne, passant les Alpes avec ses éléphants !

Non, ça c’est l’histoire de Carthage, qui se trouve à dix km de Tunis, mais c’est le gendre d’Hannibal, Hasdrubal qui a fondé Carthagène, au sud est de l’Espagne, en bordure de méditerranée.

On y trouve un circuit sur lequel aujourd’hui, les Espagnols Jorge Martin et Tito Rabat ont roulé sur des motos super sportives, les fameuses Panigale V4 S…

L’histoire n’est pas la même pour les deux pilotes, Rabat quitte le MotoGP pour le Mondial Superbike du WSBK et Jorge Martin monte du Moto2 pour être cette année, le coéquipier de Johann Zarco chez Ducati Pramac.

Ils ont choisi ce qui se fait de mieux pour rouler, puisqu’il est interdit de piloter les protos du MotoGP, en dehors des séances officielles!

220 chevaux d’origine, plus ce qui peut être amélioré par d’ingénieux mécanos, on est évidemment loin de la puissance des MotoGP mais ce que voulait Martin, c’est commencer à rouler, il est comme nous tous Jorge, il en a marre de ne rien faire…

Il dit lui-même que c’est une journée historique pour lui qui vient du Moto2, il n’a pas touché une moto depuis deux mois et les premiers roulages au Qatar sont en mars !

Il y aura d’ailleurs quatre jours d’essai au lieu de deux plus, celui du shake down, mot insupportable, les pilotes ne feraient que secouer leurs motos ou leurs autos ?

C’est humiliant comme terme. Mais il en est ainsi !

Et, il permettra aux pilotes d’essai de rouler un jour de plus, on ajoute le team Aprilia qui n’a pas de concessions faute de résultats en 2020 et surtout les trois ‘rookies’ du MotoGP, Jorge Martin, Luca Marini et Enea Bastianini.

Bref, on ne roulera pas officiellement avant début mars, quasiment dans trois mois !

Bon, Martin n’est pas le seul, Zarco a également limé le bitume sur cette moto avant le début de la saison, mais alors qu’il y a un mètre de neige à Madrid, dans ce coin de l’Espagne il fait presque 20 degrés dans la journée, c’est à peine croyable mais Jorge Martin a du aussi avoir le bonheur dans un endroit où on ne caille pas du matin au soir.

Qui plus est, avec 1100cc sous les fesses, même si la moto n’est pas un proto, il y a la taille, le poids, la puissance, les Moto2 ne sortent que 140 chevaux, bref Jorge Martin est en train de changer de monde, belle préparation pour les six premiers GP qui seront une horreur sur une nouvelle moto, une nouvelle marque et une marque qui ne se pilote pas comme les autres.

Heureux Jorge Martin, il s’est offert un beau cadeau d’après Noël !

Le calendrier du Qatar nouveau est arrivé avec des séances en plus

3 – 4 mars : Installation

5 mars : Shakedown – uniquement pour les pilotes d’essais et rookies

6 – 7 mars : Test Officiel

10 – 12 mars : Test Officiel

Jean Louis BERNARDELLI