L’IMSA DÉVOILE LA LISTE DES 50 CONCURRENTS POUR LES ESSAIS DU ROAR BEFORE THE ROLEX 24, A DAYTONA

Les promoteurs du Championnat d’endurance US de l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2021 dont la manche inaugurale et programmée dans deux semaines à l’occasion des Rolex 24 Heures de Daytona en Floride, viennent de dévoiler la liste des 50 voitures qui participeront auparavant la semaine prochaine aux essais préliminaires du traditionnel Roar Before the Rolex 24, les tests officiels qui ont annuellement lieu une semaine avant l’épreuve Floridienne.

Dans la catégorie Dpi, on trouve sept voitures inscrites dont quatre Cadillac, une Mazda et les deux deux Acura, ex Penske et cette année, alignées respectivement par le Meyer Shank Racing et le Wayne Taylor Racing qui vont débuter avec le prototype Acura, tout comme le Chip Ganassi Racing de retour en prototype avec une Cadillac.

Dans la catégorie LMP2, on enregistre l’engagement de dix voitures cette année soit le double de la saison 2020 !

Et ce grâce à la présence de plusieurs équipes Européennes qui débutent en comme, dont Cetilar Racing, High Class Racing et Racing Team Nederland. Coté voitures, on note huit Oreca 07, une Ligier JS P217 et une Dallara P217.

Enfin dans la catégorie des prototypes, l’IMSA innove et accueille les LMP3 dans son championnat et on aura sept voitures à Daytona. Les Teams Muehlner Motorsports et Forty7 Motorsports engageront des Duqueine 08, cependant que le Core Autosport, Sean Creech Motorsport, Performance Tech Motorsports et Riley Motorsport, aligneront des Ligier JS P320.

Dans la catégorie GTLM, Corvette Racing et BMW Team RLL engagent deux voitures. Le WeatherTech Racing effectuera ses débuts en GTLM avec une Porsche 911 RSR avec le partenariat di Proton Competition. Enfin la Scuderia Risi Competizione complètera la liste avec sa Ferrari 488 GTE.

Enfin en GTD, on pointe la bagatelle de vingt voitures engagées représentant neuf constructeurs dont cinq Porsche 911 GT3 R.

Le Roar Before the Rolex 24 lancera la saison US en endurance, du 22 au 24 janvier .

Peter GRISWOLD

Photos : ROLEX – IMSA