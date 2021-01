LES RÉACTIONS DES CINQ VAINQUEURS DU DAKAR 2021 A DJEDDAH  

Stéphane Peterhansel : « Chaque course est toujours aussi difficile à gagner »

« Il y a toujours autant de pression. Chaque course est toujours aussi difficile à gagner. Il faut vraiment se donner à fond, il faut être complet, il faut avoir une bonne voiture, un bon team… Mais malgré tout ça l’erreur est humaine, on peut facilement en faire une. Gagner une quatorzième fois, c’était important car il y a trente ans je gagnais mon premier Dakar à moto. C’était en 1991. Je suis aussi le seul à avoir gagner sur les trois continents… »

Concernant l’attitude de son dauphin qui juge les buggies Mini avantagés par rapport aux 4×4, ‘Mr Dakar’ lâche :

« Je ne veux pas faire de commentaire à ce sujet, parce que ce sont des pleureuses depuis des années! »

Avant de préciser :

« Nous, quand on ne gagne pas, on ne pleure pas. C’est juste un problème d’ego. S’il avait un ego un peu différent, il aurait peut-être gagné le Dakar. L’ego, il l’a poussé jusqu’au point de vouloir gagner le Prologue, et je pense que c’est là qu’il a perdu la course. »

Kevin Benavides : « C’est vrai, j’ai gagné le Dakar »

« J’ai commencé l’étape devant et après 15 kilomètres, j’ai trouvé que c’était compliqué mais je suis resté concentré, sans rouler à 100 %. Et maintenant, c’est vrai, j’ai gagné le Dakar, je suis super heureux. C’est impossible de faire un Dakar parfait. Mais quand on fait une erreur il ne faut pas paniquer. Sur l’étape 5, quand j’ai chuté je me suis dit que mon Dakar était peut-être terminé. Mais j’ai continué à attaquer et maintenant c’est encore meilleur. Je n’ai pensé à gagner le Dakar qu’aujourd’hui… dans le dernier kilomètre. Car tout peut changer en une seconde. C’était mon rêve d’écrire l’histoire, je suis le premier Sud-Américain à gagner en moto. Nous avons fait un beau travail d’équipe chez Honda, même s’il y a eu aussi les chutes de Nacho et Joan. Mais maintenant nous avons une super moto et nous sommes tous hyper connectés dans le groupe. »

Manuel Andujar : « Il y a beaucoup d’émotions »

« C’est mon quatrième Dakar, ma première victoire… Il y a beaucoup d’émotions… Je suis reconnaissant envers tous ceux qui m’ont permis d’être là aujourd’hui. Cette course est tellement difficile… J’ai mal partout, mais je suis là, je suis premier et si content. »

Francisco “Chaleco” Lopez : « On s’est bien débrouillé »

« C’était une course difficile. Cette édition aura été compliquée à préparer à cause du Covid. Je suis vraiment heureux que nous ayons pu gagner après notre troisième place de l’an dernier. On s’est bien débrouillé en termes de stratégie et de navigation, c’était une course très longue… »

Dmitry Sotnikov : « Nous entretenons la tradition »

« C’est la plus belle course de ma carrière, c’était mon rêve et cela représente beaucoup de travail. J’ai fait mon premier Dakar en 2014 et finalement nous gagnons. L’année dernière, nous avions eu une panne mais cette fois-ci tout s’est bien passé. La deuxième semaine, j’ai juste pensé à finir l’étape tous les jours, c’était la meilleure stratégie pour nous. L’équipe a fait un super boulot, c’est une œuvre collective et nous entretenons la tradition de victoire. Je pense qu’on a le meilleur camion du monde. Je pense qu’il y a aussi d’autre pilotes et camions très rapides, ils l’ont montré sur plusieurs étapes, Martin Macik par exemple. Ce n’était pas si facile ».

Sonja VIETTO RAMUS

Photos : ASO -DPPI – TEAM