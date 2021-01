VICTOIRES DE PETERHANSEL ET BENAVIDES AU DAKAR 2021

´

LES FAITS DU JOUR

Peterhansel, Victoire n°14

Benavides offre à Honda la 43e édition

Sotnikov domine le triplé de Kamaz

Andujar, « bonne la première »

Contardo gagne parmi les véhicules légers



AUTO – Parmi les voitures, Stéphane Peterhansel a réussi à remporter son 14eme triomphe répartis entre 6 en motos et 8 en voitures, en terminant trois ce vendredi de l’ultime épreuve chronométrée, celle de la douzième spéciale, derrière son équipier Carlos Sainz et Nasser Al-Attiyah, gérant tranquillement cette dernière étape disputée l’avantage accumulé ces dernières jours.

Le 14eme succès de ´Monsieur Dakar ‘

Au final, « Monsieur Dakar » peut regarder tout le monde du haut de la première place du classement général où il termine avec un temps total de 44 heures, 28 minutes et 11 secondes, totalisant 13 minutes et 51 secondes de mieux que le 2ème du classement, le Qatari de Toyota Nasser Al-Attiyah.

L’Espagnol Carlos Sainz, victorieux de l’édition 2020, complétant le podium.

Peterhansel ne se contredit pas car … 30 ans après son premier succès dans le raid le plus exténuant, il réunit donc a ajouter une autre perle de sa série de succès avec la huitième victoire au général chez les voitures.

Parti au départ de la dernière étape avec une marge rassurante de 15’05 » sur son premier rival, Nasser Al Attiyah, il a contrôlé l’étape et a couronné sa course de la meilleure des manières.

MOTO – L’Argentin Kevin Benavides a remporté le Dakar parmi les motos. Au classement général, le pilote Honda a devancé un autre pilote Honda, l’Américain Brabec qui offre le double à la marque Nippone, son dauphin qu’il précède de 4 minutes et 56″ et le premier des pilotes KTM, le Britannique Sunderland, finalement trois à 15’57!

À la veille de la dernière spéciale, les trois premiers se tenaient en moins de 10 minutes, mais la toute dernière spéciale, a été fatale à Sunderland, qui a perdu du terrain.

Benavides contrôlait et terminait à la deuxième place derrière Brabec, conquérant ainsi le triomphe final.

Pour le pilote argentin, c’est le premier succès au Dakar (qui est aussi le tout premier d’un pilote sud-américain), qu’il atteint à sa cinquième apparition, tandis que pour le constructeur japonais, c’est la confirmation de l’excellent travail réalisé ces dernières années, qui l’an dernier, l’avait amené à regagner la victoire avec Ricky Brabec après 18 succès consécutifs des KTM.

Et cette année, le Honda HRC n’a laissé que des miettes aux rivaux autrichiens, remportant 10 des 13 spéciales de compétition (y compris le prologue) et signant un doublé qui manquait à Honda même depuis 1987, lorsque Cyril Neveau était imposé devant Edi Orioli.

CAMION – L’équipe Kamaz Master a remporté la dixhuitième victoire au Dakar au classement spécial camion sur 43 éditions disputée.

La marque russe a signé un triplé confirmant l’impressionnante supériorité technique et organisationnelle de l’escadron dirigé par l’expert Vladimir Chagin, assisté cette année par Eduard Nikolaev dans le rôle de stratège.

Dmitry a infligé sa supériorité dans la première partie de la course, créant un avantage sur ses coéquipiers qui lui a permis de contrôler la course ces derniers jours pour éviter des surprises inutiles et dangereuses.

Sotnikov a remporté cinq des 12 étapes démontrant sa suprématie, laquelle n’a jamais été remise en cause, laissant la tête du classement absolu à Siarhei Viazovich uniquement dans le prologue avec le MAZ 6440RR.

A la deuxième place se trouve Anton Shibalov, 39’38 » derrière, auteur de deux victoires d’étape, tandis que l’une est allé à Ayrat Mardeev, troisième classé à 1,14″.

QUAD – Manuel Andujar a remporté son premier triomphe sur le Dakar en s’imposant dans la catégorie quad.

Il suffisait à l’Argentin d’atteindre la deuxième place de la dernière étape, qui menait de Yanbu à Djeddah derrière l’Américain Pablo Copetti.

Dans l’ensemble, tâche facile pour Andujar, qui s’est imposé après la cinquième place en 2019 et la quatrième en 2020.

Après tout, il avait plus de 25 minutes d’avance sur le Chilien Giovanni Enrico, de plus, l’abandon d’Alexandre Giroud, le Français en raison de problèmes techniques dans l’avant-dernière étape a rendu la tâche encore plus facile.

Une étape de management pour Andujar, qui a pourtant voulu légitimer le succès en gagnant huit minutes supplémentaires sur Enrico, qui a terminé sixième à l’arrivée.

Et pour le sport automobile Argentin, c’est une journée triomphale, étant donné qu’outre le triomphe d’Andujar, il faut aussi ajouter donccelui de Kevin Benavides en moto.

VEHICULE LEGER – Vainqueur en 2019 du dernier Dakar organisé en Amérique du sud, Francisco “Chaleco” Lopez Contardo a ajouté une deuxième victoire à son palmarès après avoir dû l’an dernier se contenter de la troisième marche du podium.

Malgré une sixième étape compliquée qui l’a vu rétrograder de la première à la cinquième place du classement général, le Chilien a récupéré le leadership à Neom.

Et ensuite, il ne l’a plus quitté:

. “C’était une course difficile. Cette édition aura été compliquée à préparer à cause du Covid. Je suis vraiment heureux que nous ayons pu gagner après notre troisième place de l’an dernier. On s’est bien débrouillé en termes de stratégie et de navigation, c’était une course très longue..”

Sonja VIETTO RAMUS



Photos: ASO -DPPI – TEAMS

TOUS LES CLASSEMENTS



Classement Auto étape 12

C.Sainz/L.Cruz (ESP) – X-Raid Mini JCW Team – en 2h17’33” N.Al Attiyah/M.Baumel (QAT-FRA) – Toyota Gazoo Racing – à 02’13” S.Peterhansel/E.Boulanger (FRA) – X-Raid Mini JCW Team – à 02’53”

Classement Moto étape 12

Ricky Brabec (USA) – Monster Energy Honda Team 2021 – en 2h17’02” Kevin Benavides (ARG) – Monster Energy Honda Team 2021 – à 02’17” Matthias Walkner (AUT) – Red Bull Ktm Factory Team – à 04’13”

Classement Original Motul étape 12

Emanuel Gyenes (ROU) – Autonet Motorcycle Team – en 2h45’35” Benjamin Melot (FRA) – Benjamin Melot – à 07’35” Arunas Gelazninkas (LTU) – Zigmas Dakar Team – à 07’37”

Classement Quad étape 12

Pablo Copetti (USA) – Mx Devesa by Berta – en 3h11’30” Manuel Andujar (ARG) – 7240 Team – à 00’23” Kamil Wisniewski (POL) – Orlen Team – à 02’25”

Classement Véhicule Léger étape 12

K.Meeke/W.Rosegaar (GBR-NLD) – Ph Sport – en 2h41’11” R.Varela/M.Justo (BRA) – Monster Energy Can Am – à 03’15” M.Goczal/S.Gospodarczyk (POL) – Energylandia Rally Team – à 03’57”

Classement Camion étape 12

M.Macik/F.Tomasek/D.Svanda (CZE) – Big Shock Racing – en 2h32’27” A.Shibalov/D.Nikitin/I.Tatarinov (RUS) – Kamaz Master – à 01’00” D.Sotnikov/R.Akhmadeev/I.Akhmetzianov (RUS) – Kamaz Master – à 02’04”

Classement Général Auto

S.Peterhansel/E.Boulanger (FRA) – X Raid Mini JCW Team – en 44h28’11” N.Al Attiyah/M.Baumel (QAT-FRA) – Toyota Gazoo Racing – à 13’51” C.Sainz/L.Cruz (ESP) – X Raid Mini JCW Team – à 1h00’57

Classement Général Moto

Kevin Benavides (ARG) – Monster Energy Honda Team – en 47h18’14” Ricky Brabec (USA) – Monster Energy Honda Team 2021 – à 04’56” Sam Sunderland (GBR) – Red Bull Ktm Factory Team – à 15’57”

Classement Général Original Motul

Arunas Gelazninkas (LTU) – Zigmas Dakar Team – en 55h04’23” Emanuel Gyenes (ROU) – Autonet Motorcycle Team – à 1h02’05” Benjamin Melot (FRA) – Benjamin Melot – à 1h40’47”

Classement Général Quad

Manuel Andujar (ARG) – 7240 Team – en 60h28’29” Giovanni Enrico (CHL) – Enrico Racing Team – à 33’44” Pablo Copetti (USA) – MX Devesa by Berta – à 3h00’58”

”

Classement Général Véhicule Léger

F.Lopez Contardo/J.P.Latrach Vinagre (CHL) – South Racing Can Am – en 53h41’02” A.Jones/G.Gugelmin (USA-BRA) – Monster Energy Can Am – à 17’23” A.Domzala/M.Marton (POL) – Monster Energy Can Am – à 51’53”

Classement Général Camion