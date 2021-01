MOTOGP 2021 : SUZUKI VA REMPLACER BRIVIO PAR …SUZUKI !

Davide Brivio était vraiment « The right man at the right place » (l’homme idéal, en fait !) chez Suzuki.

Auparavant il avait suivi Rossi chez Yamaha puis Ducati, puis est revenu sur le marché en 2014 alors quez Suzuki avait lâché le MotoGP depuis 2011, bref il y avait tout à faire.

Et il l’a fait …

Faire un concept de la moto, grosse réussite de Randy de Puniet.

Puis la développer et en faire le plus rapide joujou du MotoGP, grosse réussite de Sylvain Guintoli.

Puis la faire gagner, ce qui sera chose faite en 2016 avec Vinales, à Silverstone, ce qui sera d’ailleurs sa porte d’entrée chez Yamaha, qu’il regrette peut-être aujourd’hui.

Parce que le secret de Brivio est qu’il écoute, quand 80% des pilotes du paddock gueulent justement de ne jamais être écoutés !

Manquait encore le sacre, obtenu avec le titre 2020 de Joan Mir.

Il avait donc bouclé la boucle et commençait peut-être à en avoir ras le bol de la moto.

Et puis peut-on refuser une proposition d’Alpine en F1 avec un pilote comme Alonso ?

Bref il faut le remplacer, et vite, les Japonais ont fait un choix étonnant !

Ils vont juste reprendre tout le pouvoir dans le paddock.

Les deux nippons concernés s’appelles Kawauchi et Sahara, ce sont eux qui vont prendre en charge la lourde tâche de continuer le succès de la marque…

Bon techniquement ils sont évidemment au top, mais le problème va être la communication.

Pas avec les journalistes, ceux là on s’en fout et on a raison (on a juste besoin d’eux quand il faut faire des photos avec les sponsors…) mais avec leurs stands, depuis le début de mes trente ans de journalisme majoritairement dans le vroom vroom, j’ai vu un paquet d’incompréhension entre Japonais et européens, je tairai les situations ubuesques que j’ai pu voir…

Ces gens sont encore vivants et souvent des copains…

Mais j’ai des doutes, dans un stand, entre la rapidité de décision, de transmission et d’action qui est primordiale, il est impératif que le courant passe quasiment en direct.

Nos deux Japonais connaissent déjà les moeurs (et la bouffe) de l’Europe, ils sont dans le stand depuis un bout de temps mais ils ne sont pas chefs d’orchestre, plutôt accordeurs de pianos et de violons…

On verra bien, je souhaite me tromper et que le team Suzuki fasse une année de folie comme en 2020.

2021 arrive, même sans Sepang, il faut faire vite !

Jean Louis BERNARDELLI