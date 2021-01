AU DAKAR, BAROUD D’HONNEUR D’AL ATTYAH MAIS LA 14éme VICTOIRE DE PETERHANSEL POINTE A L’HORIZON

LES FAITS DU JOUR…

Auto: Sixième centre pour Al Attiyah mais Peterhansel voit le triomphe

Moto: Podium pour Sam Sunderland au guidon de sa Ktm

Camion: Shibalov gagne, Sotnikov lâche 7’

Quad: Victoire pour Enrico

Véhicule léger: Quintero vainqueur pour la deuxième fois

AUTO – Les émotions ne manquaient pas dans une spéciale raccourcie de 50 kilomètres en raison de problèmes liés à la météo.

Le Qatari Nasser Al-Attiyah et sa Toyota Hilux a pu récupérer quelques précieuses minutes sur la Mini X-Raid du Français Stéphane Peterhansel, dans les derniers kilomètres de la spéciale. Le multiple Champion tricolore, a ensuite pris les rênes de la course, en seconde période et ce à la suite d’une erreur de navigation de l’autre Mini X-Raid, celle du troisième du classement provisoire, l’Espagnol Carlos Sainz. Puis, Peterhansel a dû gérer le retour de Al-Attiyah en fin d’étape…

Ce dernier, rival direct au classement du pilote de la Mini, a récupéré trois minutes pour dépasser l’expert Peterhansel, juste avant la ligne d’arrivée.

Mais malgré ce nouveau succès, Al-Attiyah demeure toujours le dauphin de Peter au classement général provisoire, où Peterhansel compte encore plus d’un quart d’heure – 15’05 » – devant le Qatari.

Troisième, et désormais très détaché et loin de toute ambition, Carlos Sainz, le lauréat du Dakar 2020, pointe à la veille du but à 1h04’14’’.

La marge que compte Peterhansel avant le rush de la dernière étape (225 km de spéciale) semble réconfortante, même si ce Dakar s’est toujours montré très sélectif et semé d’embûches, pour ‘Mister Dakar’ dont le nouveau succès général ‘numéro 14’ , avec ses six triomphes à moto, suivi de ses sept en voiture, jusqu’à présent… pointe à l’horizon !

MOTO – Le ‘centaure’ de KTM, Sam Sunderland est le vainqueur de l’étape qui a conduit la caravane d’AlUla à Yanbu et ce après 464 km de spéciale et 127 autres de liaison.

Sunderland a atteint la ligne d’arrivée 2’40’’ devant l’ Husqvarna du Chilien Pablo Quintanilla et avec 6’24’’ sur Kevin Benavides, mais il doit aussi rager et se plaindre car dans le tout dernier km, il a perdu des minutes de marge sur tous les poursuivants les plus directs: 2’ et demi sur Benavides et 3 sur Ricky Brabec.

Ce dernier au guidon de sa Honda a connu une journée compliquée, se perdant à la moitié de l’étape et terminant finalement à la sixième position à 12’46’’ de Sunderland, glissant ainsi du coup à la troisième place du classement général. Se classent aussi devant lui aujourd’hui, les deux KTM de Daniel Sanders et Matthias Walkner.

La spéciale de ce jeudi 14 janvier, a également sanctionné l’arrêt de l’Espagnol Joan Barreda Bort, qui jusqu’à hier était quatrième au général provisoire et hélas contraint aujourd’hui à l’abandon…

Après avoir ‘sauté’ le point de ravitaillement au km 267, l’Espagnol a manqué d’essence en cours de route et a été récupéré par l’hélicoptère qui l’a ramené au bivouac.

Dans l’édition la plus disputée du Dakar dans cette catégorie deux roues, ces derniers jours, il y a encore toujours au moins trois pilotes qui s’affronteront demain pour la victoire finale dans cette journée décisive ! Avec Benavides, Sunderland et Brabec.

Après les rebondissements de ces derniers jours, avec l’abandon de Toby Price mardi et le retrait hier du leader du classement Ignacio Cornejo, au sommet de la général, et celui de Barada ce jour, y il a l’Argentin Kevin Benavides sur Honda, qui pouvait compter sur un avantage de seulement 51 secondes sur le compagnon de marque Ricky Brabec, vainqueur de la dernière édition.

L’étape d’aujourd’hui, cependant, mélange à nouveau les cartes, et maintenant le plus expérimenté des frères Benavides devra gérer une marge de plus de 7 minutes sur l’Américain, mais en même temps, il devra surveiller dans son dos, le Britannique Sam Sunderland, à seulement 4 minutes. Les jeux sont donc parfaitement encore ouverts… Et difficile de citer le nom du vainqueur final ce vendredi à Jeddah !

CAMION – Martin Macik, vainqueur des deux dernières étapes, est le premier à partir ce jeudi matin, le Tchèque et son camion “Charles ” s’élancent devant le leader au général, Dmitry Sotnikov, et un autre Kamaz, celui d’Airat Mardeev.

Parti quatrième, Aliaksei Vishneuski pointe en tête au premier intermédiaire devant Martin Macik, Dmitry Sotnikov et Anton Shibalov. Moins de 30’’ séparent le quatuor de tête. Macik reprend la tête du classement provisoire et met 1’01’’ à Anton Shibalov et plus de 1’30’’ sur Aliaksei Vishneuski. Dmitry Sotnikov lâche pour sa part 2’37’’ mais rien de dramatique pour le leader au général.

Après la dernière ligne droite en fin de spéciale, Sotnikov manque le podium pour la première fois depuis la première étape et concède plus de sept minutes à Anton Shibalov.

Le Russe remonte à un peu moins de 40’ de son coéquipier au général avant l’ultime étape vers Jeddah. Un écart très probablement insurmontable…

QUAD – Giovanni Enrico remporte sa deuxième spéciale de l’année et grappille un peu plus d’une minute au général sur Manuel Andujar. Plus de 25’ séparent les deux quadistes avant la dernière étape et sauf coup de théâtre – à l’image des abandons inattendus de Nicolas Cavigliasso ou d’Alexandre Giroud – Andujar semble promis à la victoire finale.

Coup dur on l’a dit aujourd’hui pour Alexandre Giroud qui a cassé son moteur au km 106 car malheureusement dans l’impossibilité de réparer, le Français, qui occupait une belle deuxième place au général procisoire, a abandonné !

VEHICULE LEGER – Seth Quintero est sans aucun doute la révélation de la catégorie cette année. Après être devenu le plus jeune vainqueur d’étape au Dakar, le jeune Américain, s’est offert son deuxième succès au terme de la spéciale du jour.

Une victoire qui arrive légèrement trop tard pour Quintero qui occupait encore la deuxième place au général à l’issue de la huitième étape avant de rencontrer des problèmes. Mais on peut d’ores et déjà le compter parmi les favoris pour le futur et les prochaines éditions !

Après tout, il est jusqu’ici le seul, avec Chaleco Lopez, à avoir gagné plus d’une fois cette année dans cette catégorie…

Etape 12: 15 Janvier Yanbu/Jeddah (liaison 227 km – 225 spéciale km).

La dernière étape du Dakar 2021 ce vendredi 15 janvier, n’est annuellement pas toujours la plus simple. Les pilotes et équipages seront encore maintenus sous pression par des cordons de dunes où un “tankage” serait du plus mauvais effet…

Pour autant, cette ultime journée sera placée sous le thème de la célébration des vanqueurs, autour d’une ligne d’arrivée qui sera placée sur les rivages d’une Mer Rouge qui rappellera celle autrefois lors des Paris-Dakar d’antan, au Lac Rose au sud de Dakar.

Sonja VIETTO RAMUS

Photos : ASO – DPPI – TEAMS

LES CLASSEMENTS DE LA SPÉCIALE DU 14 JANVIER 2021

Classement Auto

1.N.Al Attiyah/M.Baumel (Qatar-France) – Toyota Gazoo Racing, en 4h34’24”

2.S.Peterhansel/E.Boulanger (France) – X-Raid Mini JCW Team, à 01’56”

3.C.Sainz/L.Cruz (Espagne) – X-Raid Mini JCW Team, à 02’26”

Classement Moto

Sam Sunderland (GB) – Red Bull Ktm Factory Team, en 4h35’12”

Pablo Quintanilla (Chili) – Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, à 02’40”

Kevin Benavides (Argentine) – Monster Energy Honda Team 2021, à 06’24”

Classement Original

Arunas Gelazninkas (Lituanie) – Zigmas Dakar Team, en 5h32’20”

Benjamin Melot (France) – Benjamin Melot, à 06’25”

Emanuel Gyenes (Roumanie) – Autonet Motorcycle Team, à 06’50”

Classement Quad

Giovanni Enrico (CHL) – Enrico Racing Team, en 6h21’16”

Manuel Andujar (Argentine) – 7240 Team, à 01’12”

Pablo Copetti (USA) – Mx Devesa by Berta, à 03’18”

Classement Véhicule Léger

S.Quintero/D.Zenz (USA-DEU) – Red Bull Off Road Team Usa – en 4h58’17”

F.Lopez Contardo/J.P.Latrach Vinagre (CHL) – South Racing Can Am – à 12’13”

G.Farres Guell/A.Monleon (ESP) – Monster Ebnergy Can Am – à 17’34”

Classement Camion étape 11

A.Shibalov/D.Nikitin/I.Tatarinov (RUS) – Kamaz Master – en 4h46’38” A.Mardeev/D.Svistunov/A.Galiautdinov (RUS) – Kamaz Master – à 04’13”3.

3.A.Vishneuski/M.Novikau/S.Sachuk (BLR) – Maz SportAuto – à 04’53”