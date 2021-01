SORTIE DE ROUTE CE 13 JANVIER,POUR OGIER EN ESSAI DU MONTE CARLO 2021

A une semaine du début du Rallye Monte-Carlo édition 2021, la traditionnelle manche inaugurale du Championnat du Monde des Rallyes WRC, les pilotes poursuivent les essais et tests!

Et ce mercredi 13 janvier, les Champions du monde en titre, la paire Sébastien Ogier et Julien Ingrassia en essai de la nouvelle version de la Toyota Yaris WRC, ont été victimes d’une violente sortie de route survenue dans le Buëch plus précisément à Saint-André-de-Rosans du coté de Rosans, dans les Hautes Alpes, près de Serres.

Si Sébastien Ogier parait s’en être sorti sans bobo, son navigateur Julien Ingrassia qui se plaignait lui de douleurs a été transporté à l’hôpital mais par silple précaution car il ne souffre pas de blessures.

Le copilote a rapidement confié :

« Bon, on a découpé quelques arbres, désolé pour ça »

Avant d’ajouter :

« Je vais surement me déplacer comme un zombie pendant quelques jours. Mais il n’y a aucun doute, je serai bien au départ du Monte-Carlo la semaine prochaine. »

Pour sa part, Sébastien Ogier a indiqué, lui :

« Les essais se sont terminés plus tôt que prévu pour nous. On s’est fait surprendre sur un freinage glissant et on est sortis de la route. Désolé pour le travail que ça a donné à l’équipe, mais heureusement Julien et moi allons bien tous les deux. On est quoi qu’il en soit prêt pour commencer la saison au Monte-Carlo. »

Rappelons que le Monte Carlo est prévu du jeudi 21 au dimanche 14 janvier .

François LEROUX

Photos : DR