PIERRE RAGUES A L’ASSAUT DU MONTE-CARLO EN OUVERTURE DE LA SAISON WRC

Il est venu, il a vu, il a vaincu. Il n’a pas fallu longtemps à Pierre Ragues pour prendre ses marques en Championnat du Monde des Rallyes WRC.

Ses débuts, en décembre dernier au Rallye de Monza, ont été couronnés d’une victoire de classe, dans des conditions climatiques parfaitement démentes, avec pluie et neige au menu.

Conquis du coup par l’expérience, le pilote Français repart de plus belle cette année, et s’alignera au départ de la première manche du Championnat WRC 2021, le prestigieux Rallye Monte-Carlo, du 21 au 24 janvier prochains.

En compagnie de son coéquipier Julien Pesenti, Pierre sera de nouveau aux commandes de l’Alpine A110 R-GT, qu’il avait conduite au succès en Italie, alors qu’elle effectuait là sa première apparition en compétition mondiale.

Il y a de fortes chances pour que l’équipage retrouve au Monte-Carlo un contexte météorologique proche de ce qu’il avait connu dans la région de Monza, neige et glace étant deux des composantes habituelles de cette fameuse épreuve, l’une des plus emblématiques de la saison, depuis toujours.

Au sein de l’équipe Racing Services, Pierre se lance donc un nouveau défi en 2021, avec l’indéfectible soutien de YACCO, First, Sparco, et Michelin, sans oublier l’appui, désormais, d’Alpine MSA Deauville.

La crise de la pandémie du Coronavirus Covid-19 perdurant, le Rallye Monte-Carlo se déroulera dans le strict respect des consignes sanitaires en vigueur, c’est-à-dire sans spectateurs autorisés. Mais le spectacle, lui, est d’ores et déjà garanti, la météo hivernale et ses caprices promettant d’imposer aux concurrents des prouesses en matière de stratégie, et une grande perspicacité dans les choix de pneus.

L’événement commencera jeudi 21 janvier par deux spéciales en milieu d’après-midi. Étant donné le contexte sanitaire, un certain nombre de modifications ont dû être apportées à l’itinéraire initial. Quatorze spéciales sont inscrites au programme, pour une distance totale de 257 km. 84 voitures sont engagées, dont 7 dans la catégorie R-GT où roulera Pierre, avec l’espoir et l’intention d’inscrire son nom dans la légende du Monte-Carlo.

Pierre qui nous lâche :

«Commencer une nouvelle saison de sport automobile en affrontant directement le prestigieux Monte-Carlo, c’est un rêve, et lorsqu’il se concrétise cela devient une chance que je ne me priverai pas de savourer. Je suis absolument enchanté par cette perspective et ce challenge, non seulement pour moi-même et Julien, mais aussi pour Alpine. Equipée de ses pneus Michelin, l’A110 Rallye s’est révélée tellement efficace à Monza, compétitive, saine, agréable à piloter, à la fois pointue et équilibrée dans des conditions difficiles, que j’espère l’amener à renouveler ce type de performance. Nous avons de la chance de pouvoir courir malgré la pandémie, et nous avons à cœur d’être à la hauteur de l’enjeu. Nous allons puiser aussi loin que possible dans nos ressources pour relever le défi. C’est pour moi une toute nouvelle aventure et j’ai hâte de m’y retrouver plongé. Je suis infiniment reconnaissant à Racing Services, et mes partenaires dont YACCO, Alpine MSA Deauville et évidemment Michelin, dont je suis très fier du rôle d’ambassadeur, de m’assurer leur précieux soutien. »

Et l’ancien Champion d’Europe d’endurance ELMS, sacré en compagnie de Nelson Panciatici, au volant de l’Alpine Signatech, conclut :

« Tous ensemble, nous allons ouvrir la saison 2021 en Championnat du Monde des Rallyes.»

François LEROUX

Photos : TEAM