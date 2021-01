MOTOCROSS MONDIAL : « PAPA » JOËL ROBERT EST MORT

La photo d’ouverture a été pris par un de mes amis de Dirt Bike Magazine, un canard américain qui a souvent été notre modèle à l’époque autrefois à Moto Verte…

Les Champions du monde Belges, Roger De Coster, André Malherbe, Gaston Rahier, Georges Jobé et les Flamands comme Eric Geboers ou Harry Everts, le père de Stefan, me disaient tous que Joël Robert est le ‘papa’ du motocross Belge, à l’époque où le pays ramassait les titres mondiaux par brassées !

Je vous avais informé il y a quelques jours de la gravité de son état médical, la saloperie de virus plus des problèmes cardiaques sérieux.

Il avait 77 ans Joël – étant né le 24 novembre 1943 à Chatelet – et il est mort ce jour, 13 janvier 2021 à l’hôpital de Gully à Lodelinsart.

250 victoires en 250cc et 500cc, ce pilote a été sacré six fois Champion du monde, jadis entre 1964 et 1972, trois fois sur la CZ et trois fois ensuite avec la Suzuki.

En outre, il totalise en plus cinq titres de Champion du monde par équipes, le fameux Motocross des Nations avec son pays,la Belgique.

Il a été aussi été le plus jeune Champion du monde… à 21 ans, voilà pourquoi on l’appelait ‘papa’, et ajoutons que Joël Robert, était un mec adorable.

Il se blessera au genou au très célèbre GP de la forteresse de Namur (endroit effroyable qui fait déjà peur quand on en fait le tour à pieds mais GP aussi sublime et aussi connu que Monaco dans la F1) ne retrouvera jamais ensuite son niveau de rapidité et finira par arrêter sa brillante carrière en 1977.

Naturellement, il a continué de fréquenter les circuits, c’est ce qui m’a permis de le connaître, en 1977 j’habitais en Suède, c’était très à la mode, je suis arrivé sur le trial et sur le cross plus tard.

Les coups de bière à la « Frituur » des circuits étaient des moments inoubliables, ce n’est pas tous les jours que l’on fréquente un Grand Prix avec un héros…

Les années ont passées et récemment son état physique s’est détérioré… diabète, plusieurs AVC, problèmes cardiaques et pulmonaires, on ne se faisait guère d’illusions sur son passage récent à l’hôpital!

Et, la pénible nouvelle redoutée, nous est hélas parvenue ce mercredi soir 13 janvier 2021. Joël noua quitté ce jour

Salut Joël, tu fais partie des mecs que je suis content, heureux même d’avoir connu dans ces années d’insouciance qui étaient si belles.

RIP l’ami

Jean Louis BERNARDELLI

Photos : DR

