MOTOGP 2021 : LES ESSAIS DE SEPANG EN MALAISIE ANNULÉS, L’ANNÉE COMMENCE BIEN !

Claude Lelouch a sorti il y a très longtemps un film que j’adore, qui s’appelle La bonne année, avec une scène de séduction démentielle entre Lino Ventura et Françoise Fabian et où justement Ventura commence par débuter l’année… en taule!

J’y pense dans une année de merde comme celle-ci parce que le film se termine finalement très bien, et que cette histoire de virus m’a fait perdre, comme à nous tous, un an complet et ce n’est peut-être pas fini…

On avait annoncé à grands coups de trompette que les essais de Sepang restaient en place, ce sont les premiers de l’année, mi février, et donc très important parce que les pilotes déverminent leurs nouvelles motos et parce que c’est le signe que la saison commence.

Et paf !

Cela dit il y a avait des signes, Gilles Gaignault, rédacteur en chef de ce site, a des copains à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie et qui lui disaient régulièrement que le pays, où il voyage fréquemment, était quasiment interdit, leurs retrouvailles familiales de fin d’année avec les enfants restés en France, n’avaient d’ailleurs pas été possibles…

Par ailleurs, quelques uns de mes amis team managers me disaient que si le gros matériel lourd était déjà parti, ils avaient gardé en Europe l’essentiel, à commencer par les motos…

Donc comme le laissaient supposer de nombreux indices, les essais de Sepang … out!

A la suite de la Malaisie, le promoteur la Dorna, a prévu d’aller faire les tests privés et un Grand Prix dans le désert du Qatar, sur le circuit de Losail prés de Doha.

Ce programme là est maintenu lui, il est même question que dans la foulée, les pilotes fassent un deuxième GP au Qatar où il y a deux avantages.

D’abord, il semble que le virus n’aime pas le sable, témoin le Dakar où le roi a décidé que le virus n’existait pas et dans ce pays, quand le roi décide, on fait ce qu’il a dit, point final.

Cela dit il y a peu de cas de Covid au Dakar, il semble donc qu’en effet le virus n’aime pas le sable brûlant…

L’autre avantage de Losail est que de toute façon, il n’y a jamais de public, un millier peut-être et qui est invité par les cheiks et émirs que ça amuse follement d’allumer de nuit le désert comme en plein jour !

Donc ça n’est pas très coûteux d’interdire le public, même deux fois (sauf aux cheiks et émirs mais c’est leur cadeau de l’année !)

Cela dit, s’il y a des Grands Prix de réserve pour le cas où, car la tournée USA/Argentine est quasiment morte née, il y a aurait des annulations, on n’a pas de séances d’essai de réserve.

On va donc probablement doubler le Qatar puis se retrouver à Jerez ou à Portimao pour le suivant…

C’est quand même une très mauvaise nouvelle, il est vrai que l’an dernier on avait commencé à l’été alors si l’on veut voir le verre à moitié plein, on semble en avance sur le programme !

Encore que et comme me le rappelle Gilles, il y a bien eu au début de saison 2020, un GP du Qatar mais … que pour les pilotes des catégories du Moto 2 et du Moto3 !

Jean Louis BERNARDELLI