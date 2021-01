LES PILOTES DU DAKAR RENDENT HOMMAGE A HUBERT AURIOL

Informés ce dimanche sur la septième étape de la 43éme édition du rallye Dakar, les pilotes ont tous rendu hommage à Hubert Auriol, l’un des plus emblématiques champions de la discipline du rallye-raid.

Sur notre photo, Hubert présent au départ du Dakar 2020 pose avec Stéphane Peterhansel et Nani Roma, les trois pilotes victorieux de l’épreuve en auto et moto !

Stéphane Peterhansel (13 fois victorieux du Dakar, six fois en moto, sept fois en auto) :

« Je me suis posé la question ces derniers jours. On n’avait pas de nouvelles d’Hubert. On savait qu’il était en réanimation. C’est un grand personnage. C’est lui et Cyril Neveu qui m’ont donné envie de faire le Dakar. Hubert, c’était la classe. C’était un modèle, avec l’élégance. On avait envie de faire aussi bien que lui. Je crois que le monde du rallye-raid va pleurer un moment. Il y a beaucoup de jeunes qui ne le connaissaient pas, moi je fais partie de ceux qui ont découvert le Dakar grâce à lui. On pense à lui à sa famille. C’est triste. Tout le monde a la même image, le jour où il a arrêté la course en moto avec les deux chevilles cassées. Sur la ligne, il dit : » ça y est c’est fini pour moi ». On n’a jamais été concurrents. En tant que patron de l’épreuve, il avait fait revivre le Dakar avec notamment la création des malles motos pour les amateurs. La dernière fois que je l’ai vu sur le bivouac, c’était il y a un an, ici même en Arabie Saoudite »

Cyril Despres (cinq fois vainqueur à moto du Dakar entre 2005 et 2013) :

« Il nous a fait rêver. J’ai obtenu mon premier guidon chez BMW. La première fois que je suis arrivé à Munich chez BMW, il y avait les motos d’Hubert. J’étais tout gamin quand il allait à fond sur les pistes africaines. Les duels avec Cyril Neveu ont marqué mon enfance et mes premiers pas en rallye. J’ai eu la chance de le rencontrer à de nombreuses reprises, c’est un grand monsieur qui s’en va. Je garde de lui son sourire et la bonne humeur. »

Mathieu Baumel (copilote et double vainqueur du Dakar avec Nasser Al-Attiyah) :

« C’est toujours triste de voir partir quelqu’un et encore plus quand c’est une légende du sport que tu pratiques. C’est quelqu’un qu’on n’oubliera jamais, un grand monsieur du Dakar, entre-autre. Je l’appréciais mais ce n’étais pas mon époque. On se souvient de lui l’an dernier, quand il est venu au bivouac. Il a vécu des histoires folles. Il a vécu des choses exceptionnelles qu’on ne pourra pas vivre dans une seule vie. »

Luc Alphand (vainqueut du Paris-Dakar en 2006):

« Hubert, c’est pour moi l’image du motard qui se battait tout le temps. À l’époque, je faisais du ski. Quand je suis arrivé sur le Dakar en 1998, j’ai découvert l’homme. On avait eu beaucoup de problèmes cette année-là, mais à chaque fois, il avait essayé d’arranger le truc pour qu’on aille au bout. Il avait la fibre, la passion. Il était humain comme chef et en parlant de sportif à sportif, c’était plus simple. Il avait ça dans le sang. Quand il est revenu l’an dernier, il avait des étoiles dans les yeux. C’est cette image que je conserve de lui. »

Christian Lavieille (pilote auto) :

« J’ai appris la nouvelle au cours de la liaison. Je suis très attristé. C’était un héros pour moi. Quand je le voyais courir en moto, ça me faisait rêver. De voir cet aventurier, ça me donnait envie de venir sur le Dakar. Ça faisait des mois qu’on savait qu’il était malade. C’était une belle personne. Quand j’ai fait mes premiers Dakar, il était là, il a toujours eu une belle relation avec les concurrents. »

Adrien Van Beveren (pilote moto, triple vainqueur de l’Enduro du Touquet) :

« C’est une sacré triste nouvelle. On va tous penser à lui. J’ai juste envie de dire un grand merci pour ce qu’il a fait et pour la légende qu’il représente. La meilleure façon de le remercier, c’est que le Dakar perdure et fasse rêver toujours autant de monde. J’ai toujours en tête cette vidéo où il arrive les deux chevilles cassées. On l’entend pleurer dans le casque. C’est fou, c’est des sensations que j’ai vécues. C’est émouvant. C’est le cycle de la vie, mais ça fait quelque chose. J’avais beaucoup de respect, même si je ne le connaissais pas beaucoup. »

De son coté Cyril Neveu, a confié ce dimanche soir:

« J’avais malheureusement des infos quotidiennes depuis que son état de santé s’était détérioré depuis un mois et demi et qu’il était dans le coma. Il a eu le Covid et il y a eu un problème de mélanome des os aussi. Je lui avais parlé encore il y a deux mois. Je suis abattu et triste car c’était mon grand rival et mon copain. »