LE MAGAZINE KART MAG FÊTE SES 25 ANS

Créé le 8 janvier 1996, par Jacky Foulatier, JP Editions, édite le très apprécié magazine Kart Mag qui fête ce jour ses 25 ans.

Ce 8 janvier 2021 est donc une date anniversaire pour cette société créée par Jacky Foulatier, Patrick Bernasconi (aujourd’hui Président du Conseil Economique, Social et Environnemental), Valeska Gräfenstein et Renaud Didier.

Récemment, Kart Mag a publié son numéro 207, mais JP Editions compte plus de 250 ouvrages à son actif en comptabilisant notamment les fameux Guides du Kart, Guides des circuits, hors-séries divers ou encore les “50 ans de Karting”, seul livre à raconter l’histoire de cette passionnante discipline.

La société JP Editions a également organisé de nombreux événements: 6 salons du karting (Angerville, Circuit Carole et Le Bourget), le Kart Legend pour l’historique, les 20.000 tours-minute au Mans et bien sûr la Stars of Karting avec le fameux Trophée Kart Mag créé en 2000 et réputé pour ses succès populaires, avec un record jamais battu de 365 pilotes pour une course nationale, le Kart Festival en fin d’année, l’Open Kart en début de saison ou encore la Kart Cup.

Jacky Foulatier considéré àjuste titre comme le ‘ pape ‘ du kart, a tenu le poste d’opérateur pour la FFSA dans le cadre du Championnat de France d’endurance et de l’Euro Endurance pendant 17 saisons. A deux reprises, à Angerville et à Mariembourg, la grille de départ a atteint des records avec 48 karts engagés, soit le maximum possible pour cette discipline d’endurance.

Outre le magazine Kart Mag toujours disponible en kiosque, JP Editions est sur internet et sur les réseaux sociaux: Kartmag.fr, Boutiquekartmag.fr, Facebook et Instagram.

On ne peut que souhaiter ‘2021’ bonnes choses à Jacky Foulatier et ses équipes en ce début d’année pour que cette belle histoire se poursuivre toujours et encore malgré la crise sanitaire actuelle du COVID-19.

Gilles GAIGNAULT

Photos : KART MAG