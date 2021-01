AU DAKAR APRÈS LEUR ABANDON,LOEB-ELENA : RV EN 2022

Pour son retour sur le Dakar (2e en 2017, 3e en 2019), avec Peugeot et cette année au volant d’un Nouveau 4X4 ´, le BEX construit par l’écurie britannique Prodrive, et financé par le Royaume de Bahreïn, Sébastien Loeb n’a vraiment pas été épargné, ni par les problèmes mécaniques, ni par les crevaisons à la pelle !

On le sait malheureusement la paire indissociable que forme l’inoxydable tandem forme de l’Alsacien Sebastien Loeb et de son fidèle navigateur, le Monégasque Daniel Elena, a du la mort dans l’âme abandonner ce lundi 11 janvier, le rallye Dakar 2021 au cours de la seconde partie de l’étape marathon, après une énieme crevaison, ne disposant plus de roues de secours …

Et comble de malchance, leur camion d’assistance est tombé lui en panne et ne pouvait du coup de porter à leur secours et les dépanner !

C’est la raison pour laquelle, le duo a décidé d’en rester là et de quitter l’itinéraire de la spéciale afin de rejoindre le bivouac par la route.



Parvenu a l’arrivée, Daniel Elena s’est confié et a expliqué

C’était celle de trop cette nouvelle crevaison ! Après avoir laissé nos roues de secours à Nani et Alex, – l’autre équipage du second BRX, Roma-Wincock – nous n’avions plus assez de roues pour continuer l’aventure et sans camion d’assistance depuis hier, la sentence a été irrévocable …

Et, il enchaînait :

Un grand merci à ceux qui se sont arrêtés en voulant à tout prix nous dépanner (notamment Kris Meeke) mais impossible, rien à faire.

Avant de préciser :

Nous avons beaucoup appris cette année pour notre découverte de l’Arabie Saoudite tout comme l’équipe Bahrain Raid Xtreme et nous savons ce qu’il faut travailler pour revenir plus fort en 2022

Et il concluait :

Bravo tout de même à cette équipe qui a préparé un #Dakar en moins de 3 mois dans un contexte hyper compliqué. Et bonne chance à Nani et Alex pour aller chercher le podium

Et il ajoutait encore :

Comme le dit le dicton : « On l’aura un jour, on l’aura ! » On vous le promet

Merci à tous de votre soutien

Sonja VIETTO RAMUS

Photos : TEAM