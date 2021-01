AU DAKAR, AL ATTYAH REGAGNE EN SPÉCIALE MAIS PETERHANSEL SOLIDE LEADER

Al Attiyah signe le temps de référence lors de la huitième spéciale mais Stéphane Peterhansel garde la tête du Dakar. Cornejo en moto frappe un grand coup et fait coup double en s’emparant du commandement. Alexandre Giroud s’impose parmi les quads, Kamaz Master monopolise à nouveau le podium chez les camions. Poker pour Contardo en catégorie véhicule léger.

AUTO – RETOUR D’AL ATTYAH AUX AFFAIRES QUI GAGNE LA SPÉCIALE

Nasser Al-Attiyah a remporté ce lundi 11 janvier la huitième spéciale du Dakar. Le Qatari, chef de file de l’équipe Toyota, décroche ainsi sa 40 éme victoire en carrière au Dakar – la cinquième de cette édition 2021 – et il devance les deux Mini X-Raid, avec dans l’ordre, celle de Carlos Sainz, distancé de 52 secondes et du Français Stéphane Peterhansel, de 3’03 » qui maintient sa première place au classement général provisoire où il compte désormais 4’50” sur le vainqueur de l’étape d’aujourd’hui.

Carlos Sainz est encore beaucoup plus loin, en troisième position à 38’55. Pour la victoire au général, à quatre jours de l’arrivée, il semble désormais que la lutte va maintenant se résumé à un duel définitif entre Peterhansel et Al-Attiyah.

Bien sûr et comme dans toute compétition, naturellement tout peut vraiment encore arriver sur le Dakar, mais à priori, il sera difficile pour le Madrilène Sainz de récupérer son retard sur le duo en tête !

Sa troisième position actuelle parait désormais solide vu les écarts derrière et incontestable, étant donné que le quatrième pilote classé, le Polonnais Jakub Przygonski du Team Overdrive Toyota, pointe à presque 1 heure de retard sur Sainz.

Excellent résultat aujourd’hui dans la spéciale pour l’équipe Abu Dhabi Racing qui place ses deux Peugeot 3008 DKR dans le Top 5, avec à la quatrième place, la paire Khalid Al Qassimi -Xavier Panseri, alors que juste derrière eux, on trouve leurs équipiers, le tandem Cyril Despres-Michael Horn.

ABANDON POUR LE BRX DE LOEB -ELENA

Frappé de Malchance ces derniers jours aprés une entame brillante du Dakar l’équipage Loeb-Elena se retire ce lundi. En effet au cours de cette étape-marathon sur deux jours sans assistance, les anciens multiples Champions du monde des rallyes WRC, ont hélas encore connu de sérieux soucis sur leur Hunter de l’équipe BRX…

En effet l’équipage a encore été victime de deux crevaisons au 81éme km des 375 de la spéciale. Ne disposant plus de roues de secours, l’équipage a préféré rejoindre le bivouac par la route. Et ce parce que comble ce malchance, leur camion d’assistance serait en panne et ne pouvait par conséquent pas venir à la rescousse les dépanner !

Signalons que l’autre pilote du second BRX, l’Espagnol Nani Roma – ancien double vainqueur auto et moto – occupe actuellement la cinquième position au général provisoire

MOTO – COUP DOUBLE POUR LA HONDA DE CORNEJO

José Ignacio Cornejo a remporté, lui, la huitième spéciale moto, programmée aujourd’hui, entre Sakaka et Neom, étape longue de 709 km, dont 375 en spéciale.

Le Chilien de Honda, grâce à son premier succès dans cette édition 2021 du Dakar, a ainsi augmenté son avantage à plus d’une minute sur la KTM de l’Australien Toby Price, qui n’était, précisons-le, que… d’une seconde de retard au départ de l’étape !

Il faut dire que l’Australien a dû couvrir la quasi-totalité de la spéciale – étape-marathon oblige sans assistance – avec un pneu littéralement abimé et avec un patch, parvenant à contenir l’écart de manière quasi miraculeuse.

Initialement derrière Price, Cornejo a du coup alors pris la tête au waypoint du km 307 et a réussi à s’étirer et à larguer l’Australien. L’Américain Ricky Brabec qui s’améliore au fil des jours termine troisième, à 2’50″ derrière son coéquipier Cornejo, tandis que Sam Sunderland, de KTM et un autre pilote Honda, Joan Barreda, finissent parmi les cinq premiers.

Sunderland reste de ce fait troisième du classement général provisoire, tandis que Kevin Benavides autre motard Honda, jusqu’alors quatrième du classement, a perdu 12’58 » après avoir chuté et perdu trois minutes dans l’incident.

Drame plus grave et sérieux après sa chute, synonyme d’abandon du pilote Français Husqvarna Xavier de Soultrait !

Se plaignant de multiples douleurs, le pilote natif de l’Allier au cœur de la France, a été transporté par avion pour des tests radiographiques.

En conséquence, Barreda pointe maintenant cinquième au général devant Brabec, qui a devancé son compatriote et compagnon de marque chez KTM, Skyler Howes.

CAMION – NOUVEAU TRIPL È DES KAMAZ ’BOYS’

Course acharnée entre les pilotes Russes chez les camions. Au volant de son Kamaz Master le N°501, Anton Shibalov l’emporte ce jour, parcourant la spéciale en 3h19’40 » devant son coéquipier Andrey Karginov. Troisième place pour Dmitry Sotnikov qui commence à assurer, de plus en plus leader du classement général provisoire.

Le Russe, également porte-étendard de l’armada Kamaz Master, dispose actuellement d’une marge de 43′ 28″ sur Shibalov, écart considérable à quatre étapes de la fin de la course.

Excellente quatrième place aujourd’hui pour le Biélorusse Aliaksei Vishneuski du MA SportAuto, le seul visiblement capable d’affronter la formation Kalaz managée par Vladimir Chagin qui domine l’épreuve depuis le premier jour.

QUAD – SUCCÈS DU FRANÇAIS ALEX GIROUD

Le Français Alexandre Giroud signe une nouvelle affirmation de son talent parmi les meilleurs quads. Après l’abandon inattendu de l’Argentin Nicolás Cavigliasso, 13 quads ont pris le départ de la deuxième partie de « l’étape Marathon », au cours de laquelle seuls les pilotes peuvent intervenir sur les véhicules en cas de problème.

Giroud a dominé aujourd’hui avec le pilote Yamaha Romain Dutu. Giroud a regagné du terrain sur son compatriote et a pris la tête à partir de la mi-étape avant que Dutu accuse un retard de 25’05 » dans les phases finales de la spéciale.

Giroud a bouclé l’itinéraire prévu en 4h20’40 » avec 1’12 » d’avance sur l’Argentin Manuel Andújar. Ce dernier confirme sa place de leadership en tête du classement général provisoire avec un écart considérable sur Giroud et Enrico, respectivement deuxième et troisième avec 19’43 » et 26’00 » de retard.

VÉHICULE LÉGER – ENCORE CONTARDO

Lopez Contardo a une nouvelle fois mis tout le monde d’accord en terminant avec le meilleur temps de la deuxième partie de l’étape marathon. Le Chilien est venu coiffer Reinaldo Valera au poteau dans les derniers kilomètres pour s’offrir sa quatrième victoire de l’année 2021 sur ce Dakar.

Au passage, il profite du problème mécanique d’Aron Domzala pour se rapprocher au général. Crisitina Gutierrez et son coéquipier Français François Cazalet sont tombés en panne (boîte de vitesses) sur la liaison en direction du départ de la spéciale et ne peuvent pas réparer. Coup dur pour le duo qui avait remporté la première étape de l’année. Au classement général, Jones est premier devant Seth Quintero à 9’31” et Contardo à 19’51”.

Etape 9: 12 Janvier Neom/Neom (liaison 109 km – spéciale 465 km).

Le départ de la spéciale sera donné en bord de Mer Rouge, la journée débutant par une superbe balade sur le rivage. L’ambiance balnéaire ne dure pas, car on s’oriente ensuite vers des pistes parfois roulantes mais souvent trop sablonneuses pour faire monter le compteur.

La longueur et la variété de l’exercice du jour ce mardi le classent parmi les plus exigeants de cette quinzaine en Arabie Saudite .

Sonja VIETTO RAMUS

Photos : ASO – DPPI – TEAMS

LES CLASSEMENTS DE LA HUITIÈME SPÉCIALE

Classement Auto

1.N.Al Attiyah/M.Baumel (Qatar-France) – Toyota Gazoo Racing, en 2h56’56”

2.C.Sainz/L.Cruz (Esagne) – X-Raid Mini JCW Team, à 00’52”

3.S.Peterhansel/E.Boulanger (France) – X-Raid Mini JCW Team, à 03’03”

Classement Moto

1.Jose Ignacio Cornejo Florimo (Chili) – Monster Energy Honda Team 2021, en 3h08’40”

2.Toby Price (Australie) – Red Bull Ktm Factory Team, à 01’05”

3.Ricky Brabec (USA) – Monster Energy Honda Team 2021, à 02’50”

Classement Original

Emanuel Gyenes (Roumanie) – Autonet Motorcycle Team, en 3h39’18”

Benjamin Melot (France) – Benjamin Melot, à 00’18”

Arunas Gelazninkas (Lituanie) – Zigmas Dakar Team, à 01’49”

Classement Quad

Alexandre Giroud (France) – Team Giroud, en 4h20’40”

Manuel Andujar (Argentine) – 7240 Team, à 01’12”

Giovanni Enrico (Chili) – Enrico Racing Team, à 01’17”

Classement Véhicule Léger

1.F.Lopez Contardo/J.P.Latrach Vinagre (Chili) – South Racing Can-Am, en 3h37’45”

2.S.Kariakin/A.Vlasiuk (Russie) – Snag Racing Team, à 00’52”

3.R.Varela/M.Justo (Brésil) – Monster Energy Can-Am, à 01’31”

Classement Camion

1.A.Shibalov/D.Nikitin/I. Tatarinov (Russie) – Kamaz Master, en 3h19’40”

2.A.Karginov/A.Mokeev/I.Leonov (Russie) – Kamaz Master, à 02’19”

3.D.Sotnikov/R.Akhmadeev/I.Akhmetzianov (Russie) Kamaz Master,