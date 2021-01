DAKAR 2021: BONNE JOURNÉE POUR AL RAJHI-BRABEC-SOTNIKOV-ANDUJAR-CONTARDO

Al Rajhi le Saoudien brille et devance le leader Peterhansel dans la catégorie des voitures, Andujar gagne à nouveau en quad. La constance récompense Brabec mais Cornejo Florimo est le nouveau leader du général motos pour…1 seconde.

Encore une triplette Kamaz avec Sotnikov, victorieux de la spéciale d’étape. En catégorie véhicule léger est le Saoudien Contardo à remporter la victoir

AUTO – 1er SUCCÈS EN SPÉCIALE POUR LE RÉGIONAL AL RAJHI…

Une finale palpitante parmi les concurrents de la catégorie des autos dans cette septième spéciale du Dakar 2021, avec à l’arrivée, le ‘régional’ Yazeed Al Rajhi qui l’emporte et gagne enfin sa première victoire de l’année et ce au terme d’un beau duel à distance, avec le leader, Stéphane Peterhansel.

Le pilote Saoudien de Toyota remporte le seul secteur marathon d’étapes de cette 43éme édition du rallye raid le plus exigeant et le plus célèbre au monde, imprimant le meilleur temps absolu de la journée en 4 heures, 21 minutes et 59 secondes.

Al Rajhi, après avoir accumulé un retard maximum de 4’15″ au contrôle passage du km 215, a par la suite, augmenté son rythme et progressivement regagné du terrain, face au leader pour finalement prendre la tête à l’avant-dernier waypoint, à 55 km de l’arrivée.

« Monsieur Dakar » Peterhansel a en effet ensuite, baissé sa cadence dans le tronçon du km 358 au km 398, perdant 5’35 » sur Al Rajhi et devant ainsi se contenter du deuxième partiel avec 48″ de retard à l’arrivée.

Pour le Français de l’équipe Mini X-Raid, en revanche, il s’agit d’une bonne journée, avec un sixième podium sur sept spéciales, témoignant d’une régularité retentissante qui lui permet de rester aux commandes du général avec une bonne marge de 7’53 » sur le Qatari Nasser Al-Attiyah et sa très fiable et performante Toyota Hilux, qui se classe aujourd’hui au 4éme rang, à 2’48” du vainqueur.

Bonne performance et toujours troisième position au général pour l’Espagnol Carlos Sainz et la seconde Mini, auteur d’une excellente finale en spéciale, dans laquelle il est passé à 1’15″ du meilleur temps du général après avoir dû montrer la voie au départ de la spéciale.

Le Champion en titre possède encore 41’06 » de retard sur son partenaire Peterhansel au général, au lendemain de la mi-course.

MOTO – RETOUR DE BRABEC

La septième étape du Dakar 2021 se termine à Sakaka. Les motos sont les premières à atteindre la ligne d’arrivée de la première étape ‘Marathon’, un test dans lequel seuls les pilotes peuvent opérer sur les véhicules en cas de problèmes techniques !

Dans les 471 kilomètres chronométrés de la spéciale, le meilleur ce jour, a été l’Américain Ricky Brabec, qui a mené toute la journée au classement. Le porte-étendard de Honda termine avec 2’07 » d’avance sur une autre Honda, celle du Chilien Jose Ignacio Cornejo Florimo. Ce dernier, grâce aux performances d’aujourd’hui, fait coup double et ‘cerise sur le gâteau, il hérite de la tête du général provisoire et ce pour…une infime seconde, écart incroyable sur la KTM de Australien Toby Price, septième seulement aujourd’hui à 5’05 » du vainqueur.

Troisième place pour l’Américain Skyler Howes, autre pilote KTM, 2’19 » derrière son compatriote. Excellente performance pour le Britannique Sam Sunderland, lui aussi sur KTM, qui cède 2’52 » de retard, et se classe devant une autre KTM, de l’Australien Daniel Sanders et l’Husqvarna du Français Xavier De Soultrait, respectivement cinquième et sixième avec 3’14 » et 3’57” de retard sur le lauréat du jour.

Journée difficile pour Kevin Benevides et sa Honda car l’Argentin, blessé au nez jeudi lors de la spéciale qu’il a remporté, a bouclé sa spéciale avec 10’17 » de retard.

CAMION – ENCORE ET TOUJOURS SOTNIKOV…

Le succès de la spéciale du jour est allé au Kamaz N°507 du trio composé des Russes, Dmitry Sotnikov, Ruslan Akhmadeev et Iligz Akhmetzianov, lequel Kamaz a parcouru la distance en 4 heures, 45 minutes et 52 secondes, triomphant avec 3’23’’ sur leurs équipiers et compatriotes du N°509, d’Airat Mardeev, Dmitry Svistunov et Akhmet Galiautdinov et 8’22’’ sur un troisième équipage Kamaz, celui du N°501, d’Anton Shibalov, Dmitrii Nikitin et Ivan Tatarinov.

Quatrième position pour l’équipe Maz-Sportauto à 10’29’’, cinquième pour un autre Kamaz Master à 11’44’’, sixième pour l’équipe Instaforex Loprais Prague à 14’47’’.

Sotnikov mène toujours le classement général provisoire, possédant 45’56’’ d’avance sur l’équipe du N°501 et 1 heure et 5 minutes sur celle du N°509. Quatrième position provisoire pour le N°504 Instaforex Loprais Prague, à 1 heure et 21 minutes.

QUAD – VICTOIRE POUR ANDUJAR

L’argentin Manuel Andujar se montre le plus rapide de cette septième spéciale, avec un temps total de 5 heures, 57 minutes et 40 secondes. Deuxième position pour le Chilien Italo Pedemonte de l’Enrico Racing Team, qui s’incline avec un écart de 3’05’’, et troisième position pour le Français Alexandre Giroud à 8’51’’, tandis que le Chilien Giovanni Enrico finit quatrième à 8’54’’.

Manuel Andujar pointe en tete au classement général provisoire avec 20’55’’ sur Alexandre Giroud, 25’55’’ sur Giovanni Enrico et plus de deux heures sur Italo Pedemonte.

VÉHICULE LÉGER –SUCCÈS DE CONTARDO

Victoire d’étape pour Contardo en étape 7, car après avoir apporté son aide à un motard accidenté durant près de trois quarts d’heure, Chaleco Lopez a obtenu une compensation sur son temps établi lors de la spéciale du jour. Il a donc termine en tête privant Saleh Alsaif d’un deuxième succès

Cristina Gutierrez Herrero réapparaît dans les premières positions, précédée par le rookie, Michal Goczal, pilote de l’équipe Energylandia.

Tandis qu’Aron Domzala se limitait à contrôler son principal adversaire, Austin Jones. L’Américain de l’équipe Monster Energy a non seulement manqué d’inquiéter le Polonais, ainsi qu’un coéquipier, mais il a été vaincu au classement par la toute jeune recrue de l’équipe Red Bull Off Road, Seth Quintero.

Etape 8: 11 Janvier Sakaka/Neom (liaison 334 km – spéciale 375 km).

C’est généralement dans la deuxième partie de l’étape marathon que les prudents de la veille sont récompensés !

En plus de la satisfaction de traverser sans encombres les pistes sablonneuses puis caillouteuses de la spéciale du jour, ils pourront savourer les panoramas les plus somptueux du pays.

DERNIÈRE MINUTE : GRAVE ACCIDENT POUR LE MOTARD AMATEUR PIERRE CHERPIN

Le motard Français, le N°111, Pierre Cherpin qui dispute sn quatrième Dakar, a été victime d’une chute violente ce dimanche lors de la septième spéciale au kilomètre 178. Relevé avec notamment un traumatisme crânien, il a té héliport vers l’hôpital de Sakata.

Sonja VIETTO RAMUS

Photos: ASO-DPPI-TEAMS

LES CLASSEMENTS DE LA SEPTIÈME ETAPE

Classement Auto

Y. Al Rajhi/D. Von Zitzewitz (SAU-DEU) – Overdrive Toyota, en 4h21’59” S.Peterhansel/E.Boulanger (FRA) – X-Raid Mini JCW Team, à 00’48” C.Sainz/L.Cruz (ESP) – X-Raid Mini JCW Team, à 1’15

Classement Moto

1.Ricky Brabec (USA) – Monster Energy Honda Team 2021, en 4h37’44”

2.Jose Ignacio Cornejo Florimo (CHL) – Monster Energy Honda Team 2021, à 2’07”

3.Skyler Howes (USA) – Bas Dakar Ktm Racing Team, à 2’19”

Classement Original

1.Maurizio Gerini (ITA) – Solarys Racing, en 5h24’45”

2.Arunas Gelazninkas (LTU) – Zigmas Dakar Team, à 00’36”

3.Benjamin Melot (FRA) – Benjamin Melot, à 5’54”

Classement Quad

1.Manuel Andujar (ARG) – 7240 Team, en 5h57’40”

2.Italo Pedemonte (CHL) – Enrico Racing Team – à 03’05”

3.Alexandre Giroud (FRA) – Team Giroud – à 08’51”

Classement Véhicule Léger

1.F.Lopez Contardo/J.P.Latrach Vinagre (CHL) – South Racing Can-Am – en 5h15’34”

2.S. Alsaif/O.V.Montijano (SAU/ESP) – FN Speed Black Horse Team – à 05’12”

3.R.Varela/M.Justo (BRA) – Monster Energy Can-Am – à 07’13”

Classement Camion