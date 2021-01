HUBERT AURIOL EST MORT CE 10 JANVIER 2021

Triste nouvelle en ce dimanche 10 janvier 2021

Quelques semaines après sa femme, Caroline Auriol, décédée elle, le 2 décembre dernier (voir lien) Hubert Auriol est à son tour décédé ce dimanche 10 janvier, à l’âge de 68 ans

Surnommé « l’Africain », suite à ses performances, exploits et victoires sur le rallye Paris-Dakar, Hubert était né en Ethiopie à Addis-Abeba, le 7 juin 1952, où son père travaillait pour les chemins de fer, remportant d’abord l’épreuve à moto, avec la firme BMW, en 1981 et 1983. Et dénommée à l’époque Paris-Alger-Dakar!

En 1987, alors que la course se joue pour un nouveau succès, avec son habituel rival et ami Cyril Neveu, Hubert Auriol avait abandonné à la veille de l’arrivée et ce après s’être fracturé les deux chevilles au terme d’une lutte quotidienne entre les deux hommes pour la victoire finale au lac rose à Dakar.

Ensuite, abandonnant le guidon, Hubert avait pris le volant, remportant l’édition 1992, en voiture cette fois avec Mitsubishi, associé au navigateur Philippe Monnet.

Hubert fut le tout premier à remporter l’épreuve en tant que pilote moto, et pilote auto. Suivront un autre motard Français Stéphane Peterhansel, puis l’Espagnol Nani Roma!

Toujours aussi motivé, après sa brillante carrière de pilote, il s’est ensuite reconverti avec réussite dans l’organisation.

Entre 1995 et 2004, il a assuré la direction de l’épreuve, après que le Dakar ait été racheté par Amaury Sport Organisation qui transformait l’appellation de TSO (Thierry Sabine Organisation) en ASO.

Hubert a ensuite participé à la création de l’Africa Race, une épreuve du type des Paris-Dakar d‘antan entre la France et le Sénégal, en compagnie de deux autres anciennes légendes de cette épreuve, créée en 1978, par le regretté Thierry Sabine, Jean-Louis Schlesser et René Metge

De 2013 à 2016, il a aussi été directeur de course du CGR (China Grand Rally). Qu’AutoNewsInfo, invité par Hubert a couvert.

A titre personnel, je perds un ami. Hubert je l’ai rencontré pour la toute 1ére fois au début des années 70, lorsque je courais en enduro, avec l’écurie Casques Bayard-Marlboro. Il débutait à moto, tout en exerçant son job de commercial pour une société de textile du sentier, vendant avec un immense succès, à la folie, des pulls féminins en mohair …bien moulants!

Ensuite, lors du tout premier Rallye Oasis Paris-Alger-Dakar fin 1978-début 1979, alors que je disputais l’épreuve comme navigateur de Christophe Neveu – le frère aîné de Cyril – dans le baquet d’un surpuissant Range Rover, préparé par Paul Lapauze à Orléans, nous avions en plus de Claude Neveu – le père des frangins – participé à l’assistance de Cyril et d’Hubert, associé au sein de l’équipe FD Motoshop Yamaha d’Orléans (France Delaroche).

Après sa période sportive en sports mécaniques, Hubert a participé à un nouveau défi fou … Une équipée de dingue !

En compagnie du très chevronné pilote automobile Henri Pescarolo, quadruple vainqueur des très prestigieuses 24 Heures Mans (1972-1973-1974-1984) , et de deux autres accompagnateurs, le commandant de bord d’Air France, Patrick Fourticq et d’Arthur Powell, il tente de battre le record du tour du monde sur avion à hélices.

Détenu depuis 1938, par le fantasque milliardaire américain, Howard Hughes, sur ce même type d’appareil,, en trois jours, 19 heures et 14 minutes (91 heures 14 minutes).

L’équipage décolle de l’aéroport du Bourget, et réalise l’exploit et boucle ce tour du monde de 23 852 kilomètres en… 88 heures et 49 minutes et pulvérisent le record du monde, presque cinquante ans après Hughes.

Depuis ce mois de juin 1987, l’équipe demeure toujours aujourd’hui détentrice de ce fabuleux record ‘hors norme’.

Par la suite, Hubert et sa femme Caroline, associés au chef Étoilé, notre ami connu à ses débuts à la Tour du Pin, Guy Savoy, se lanceront dans la restauration, ouvrant « Le Pont de Suresnes », superbe établissement qui deviendra ‘ the place to be’ un ‘Must’ restaurant rendez-vous du Tout-Paris !

Ces dernières années, Hubert Auriol se battait avec un courage qui forçait l’admiration, contre un cancer de la moelle des os.

Hospitalisé après avoir attrapé le Coronavirus depuis la fin novembre à Garches, Hubert nous quitte ce 10 janvier, à 68 ans.

En 2020, Hubert souffrant se déplaçait rarement et notre dernière rencontre, remonte à l’hiver 2019, où Hubert nous avait invités à déjeuner en compagnie d’Éric Marchin, l’ancien patron du sponsoring de Camel, au restaurant ‘L’Agapé’ situé prés de son domicile de la rue de Phalsbourg, à proximité du Parc Monceau, dans le XVIIéme arrondissement de Paris.

On gardera tous de lui l’image de ce garçon attachant, toujours disponible et souriant.

Chienne de vie… on ne t’oubliera pas l’Africain!

RIP l’ami

Gilles GAIGNAULT

Photos : AutoNewsInfo – Emmanuel LEROUX et Teams