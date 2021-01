MERCEDES PRÊT A ENRÔLER RUSSELL ET A ABANDONNER HAMILTON…

Lewis Hamilton et Mercedes, la belle histoire est peut être fini et terminée ! Mais la décision n’est as encore prise…

En effet, de multiples sources aussi bien en Grande Bretagne qu’en Allemagne affirment que les négociations concernant la prolongation du contrat du septuple Champion du monde, n’avancent pas et pire… se trouveraient carrément au point mort, chaque camp restant sur ses positions

A tel point que l’écurie Mercedes AMG Petronas, semble de plus en plus se préparer à activer son plan B.

Incroyable scénario auquel personne n’aurait pensé il y a quelques mois, mais après son septième titre mondial Lewis Hamilton a présenté des exigences inacceptables selon son employeur…on évoque notamment un salaire annuel de 40 millions d’€ sans oublier une commission de 10% sur les gains et revenus du Team sur la saison 2021 à venir – estimé à 140 millions d’€ en 2020 – plus le dernier modèle haut de gamme de Mercedes – une AMG One – qui n’en produira que quelques dizaines et dont la valeur est fixée autour de 2, 5 millions d’€ !

Donc refusant de telles exigences eu égard à la conjoncture économique mondiale actuelle, vu la crise sanitaire conséquence de la pandémie du Coronavirus COVID-19, les dirigeants Allemands de la firme à l’étoile se préparent à activer ce plan B, les discussions sur la poursuite du contrat s’avérant plus que difficiles, compliquées et bloquées devant les exigences du pilote !

Officiellement, depuis le 31 décembre 2020, Lewis Hamilton n’est, plus sous contrat avec Mercedes.

Au fil des mois, des semaines et des jours qui passent et défilent sans que rien ne bouge et n’avance , la direction de Mercedes perd patience et les grands patrons Allemands se demandent si Hamilton qui a désormais 36 ans – il est né le 7 janvier 1985 – est indispensable et n’en sont pas si surs…

Si l’on en croit le très sérieux journal anglais Daily Express, à Stuttgart on songe de plus en plus à activer l’option George Russel, laquelle est sérieusement envisagée.

Le jeune pilote Britannique du Team Williams, pigiste chez Mercedes au GP de Sakhir, où il a remplacé Hamilton touché par le COVID, a brillé, prouvant et démontant les performances de la monoplace Allemande, lui habitué aux dernières lignes avec sa modeste Williams et soudainement propulsé en première ligne- 2éme temps – sur la grille de départ après avoir signé les deux meilleurs chronos des deux sessions des essais libres !

Et naturellement Russell coûte bien moins cher qu’Hamilton et pour Mercedes, il fait partie des plans pour l’avenir de l’équipe Mercedes AMG. Et, il a aux yeux du monde entier et d’Hamilton cloué devant son poste TV dans sa chambre d’hôtel, montré au GP de Sakhir dans l’Île de Bahreïn, qu’il était parfaitement capable et au pied levé, de mener la Mercedes en tête d’un Grand Prix

Alors cet avenir chez Mercedes, le sera-t-il dès cette saison pour George Russell ?

Si Hamilton et ses conseils ne changent pas et ne baissent pas ses prétentions hallucinantes, nul ne doute que la carrière de Lewis avec Mercedes sera terminée…

Un mot encore pour indiquer que l’homme d’affaires, le milliardaire Britannique Jim Ratcliffe, patron d’Ineos, l’un des sponsors du Team, serait prêt dit-t’on à couvrir la différence entre les demandes de Lewis et le montant que Mercedes accepterait de régler.

Acte qui en dernière minute peut complètement bouleverser la transaction et changer la donne de cette partie de poker menteur…

John ROWBERG

Photos : TEAM