DOUBLÉ DES McLAREN SEAS EN POLE ET PREMIÈRE LIGNE AUX 12 HEURES DU GOLFE A BAHREIN. ROSSI HUIT

Les deux Mc Laren 720S GT3 du Team 2 Seas M otorsport, basé dans le royaume de Bahreïn, signent les deux temps de référence des 12 Heures du golfe ce vendredi organisés cette année sur la piste de Sakhir de Bahreïn et non comme d’habitude sur celle de Yas Marina à Abu Dhabi.

La pole revenant à la N°33 (photo d’ouverture) de l’équipage Isa Bin Abdulla Alkhalifa-Ben Barnicoat-Martin Kodric qui précéde avec 1’59.716, leurs équipiers de la voiture-sœur, la N°7 confiée elle au trio Edward Jones -Lewis Williamson-Dylan Pereira, seconds avec 1’59.925, à 0.208

Troisième place pour la plus rapide des deux Ferrari F488GT3, la N° 27 de l’écurie Suisse du Kessel Racing, que se partagent Murat Cuhadaroglu-Francesco Zollo-David C eto Fumanelli et Emanuele Maria Tabacchi, crédités eux de 2’00.932, à 1.215

Top 5 pour l’unique Porsche 911 GT 3 R, la N°67 du Team Italien Dinamic Motorsport de Roberto Pampanini-Mauro Calamia et Stefano Monaco.

Et pour la Mercedes AMG GT3, la N°3 de l’équipe Britannique RAM de John Loggie-Christopher Froggatt et Callum M acleod, respectivement crédités de 2’01.326, à 1.609 et de 2’01.393, à 1.676

Suivent, au sixième rang avec 2’01.406, à 1.689, la Bentley Continental GT3, la N°31 du Team Britannique Parker Racing de Derek Pierce-Euan Mckay-et Andrew Meyrick qui devance la deuxième Ferrari F488 GT3 de l’équipe Suisse Kessel, la N°8 de Alessandro Cutrera-LMDV-Marco Frezza-Nicola C adei, septième avec 2’01.569, à 1.852

Huitième place seulement avec 2’01.585, à 1.869, pour une autre Ferrari F488, celle de la Scuderia Monster V R46 dont la logistique est assurée par les hommes du Kessel. Ferrari N° 46 du multiple Champion du monde de moto, l’une des stars mondiales du Moto GP, le transalpin Valentino Rossi et ses équipiers, son frére -Luca Marini et son pote Alessio Salucci.

Ensuite, on pointe dans l’ordre, une autre Mc Laren 720S GT3, la N° 72 de l’équipe Britannique Inception Racing with Optimum de Brendan Iribe-Oliver Millroy-Nick Moss et Joseph Osborne avec 2’01.768, à 2.052 et la Mercedes AMG GT4 de la formation Italienne Scuderia Villorba Corse, la N°90 de Jean-luc D’auria-Benedetto Strignano-Piergiacomo Randazzo et Michele Camarlinghi qui avec 2’12.586 à 12.869, compléte le Top 10.

François LEROUX

Photos : TEAMS