12 HEURES DE BAHREIN : LA FERRARI 488 DE ROSSI/MARINI /SALESSI QUATRIEME AU SCRATCH

Il est certain qu’avec douze concurrents au départ, on risquait de ne pas voir un paquet de baston, les deux Mc Laren qui étaient en tête de grille sont parties devant, celui qui nous intéresse le plus est celui de Valentino Rossi/Luca Marini/Uccio Salessi dont la Ferrari F 488 part en huitième position, ce qui entre nous n’est pas le graal !

D’ailleurs les deux Mc Laren sont les seules dans leur classe, cette grille de départ n’est pas étonnante.

La course de douze heures en fait c’est deux fois six heures avec deux heures de pause entre les deux et le droit de se jeter sur la voiture pour la remettre à neuf.

Aux six premières heures, les deux Mc Laren sont toujours en tête, devant l’AMG GT3 des britanniques Loggie-Froggatt-Mc Leod, partie troisième et troisième au classement général.

Mais on assiste à deux arrêts définitifs, la Mc Laren No 72 720S GT3 des Britanniques Iribe/Millroy/Osborne et surtout une des deux Mc Laren de tête, la No 7 de victime de problèmes de freins, celle de Jones/Williamson/Pereira.

La VR 46 est cinq, pas mal, jolie remontée…

Deuxième départ, où Rossi réussit, alors qu’il part cinq, à se retrouver deuxième !

Le vieux n’a pas perdu ses réflexes…

Sa Ferrari F488 se retrouve vite en quatrième position au général mais là il tombe sur l’AMG sus citée, troisième en qualif, qui résiste d’autant plus facilement que sur la VR46 on change de pilote et les amis du trio Rossi, s’ils tiennent leur place, n’arrivent pas à reprendre quoi que ce soit sur cette auto.

Le podium est en jeu, dommage…

Pas grand-chose à faire, la VR46, à un peu plus d’une heure de l’arrivée, a 301 tours, soit deux de moins que la voiture de tête, un tours de moins que l’auto no 2 au classement, la Porsche italienne 911 GT3 R de Pampanini/Campania/Monaco.

La VR 46 est à un petit tour à un tour de l’AMG, rien n’est possible sur un plan strictement sportif, c’est le destin qui va décider. La VR46 perd une place à l’occasion d’un arrêt, elle est 28 secondes derrière la Bentley Continental GT3 du team Parker.

Les deux voitures sont dans le même tour, enfin une baston, c’est rapide, le trio Rossi (Marini) reprend sa quatrième place.

Une constatation, il n’y a pas eu un seul pace car durant la course, ces messieurs ont fait attention à leurs belles autos !

Bon c’était une vanne, mais une course sans pace car c’est rarissime !

Le résultat ne change pas, Marini a passé la VR46 en quatrième position, la Mc Laren No 33 de Isa Ben Abdullah Alkhalifa/Ben Barnicot et Martin Kodric l’emporte.

