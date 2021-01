LE COOL RACING PREND SON INDÉPENDANCE EN 2021

À partir de la nouvelle saison 2021, l’écurie Suisse COOL Racing, gérera ses programmes sportifs en prototypes et GT indépendamment, sous la direction des deux pilotes, Alexandre Coigny et Nicolas Lapierre.

Alex et Nicolas ont pour cela lancé leur propre structure d’exploitation, CLX Motorsport, (avec le C pour Coigny et le L pour Lapierre) qui supervisera les activités piste et la gestion quotidienne de l’équipe maintenant installée en France, dans un nouveau bâtiment à Annecy en Savoie.

Le COOL Racing continuera son programme LMP2 en ELMS (European Le Mans Series) avec Alex, Nicolas et Antonin Borga. L’objectif sera de remporter le nouveau titre Pro-Am avec l’Oreca 07. L’équipe Helvète engagera aussi toujours deux Ligier JS P320 en Michelin Le Mans Cup pour tenter de gagner le Championnat et également une Ligier JS2 R en Ligier European Series.

Sur cette nouvelle orientation, Nicolas Lapierre explique:

« C’est le début d’une super aventure qui démarre avec un projet passionnant sur le plan sportif. Je suis très content de pouvoir partager cela avec Alex depuis nos magnifiques locaux à Annecy. L’objectif est que nos voitures jouent devant dès cette saison. Nous allons travailler avec pas mal de jeunes pilotes et nous souhaitons les voir progresser au sein de notre structure. Nous voulons nous battre pour le nouveau titre LMP2 Pro-Am en ELMS et nous allons essayer de conquérir le titre LMP3 en Michelin Le Mans Cup tout en gagnant des courses en Ligier European Series. Nous réfléchissons également à engager une LMP3 en ELMS. Voici les axes principaux pour notre première saison mais nous restons ouverts pour le futur tout en continuant de travailler pour nous développer. Nous avons hâte que la nouvelle saison commence ! »

Quant à Alexandre Coigny, lui, il indique :

« Je suis très heureux de continuer cette aventure avec Nico en 2021. Nous avons tous les deux la même vision et c’est sympa de pouvoir associer nos deux forces pour créer ce beau programme. Nous ne serons pas engagés en championnat du monde d’Endurance cette année, mais nous espérons pouvoir revenir en 2022. Nous allons continuer de progresser en ELMS et je suis impatient de voir nos LMP3 en piste avec de jeunes espoirs que nous allons aider à progresser vers le plus haut niveau de l’endurance. Nous allons maintenant pouvoir travailler comme nous le souhaitons, avec notre propre mentalité, en utilisant toute l’expérience de Nico ainsi que ma passion et mon expérience de pilote gentleman. Un magnifique projet commence et j’espère qu’il durera longtemps. »

À propos de COOL Racing

Équipe Suisse engagée en sport prototypes depuis 2017, le COOL Racing est dirigée conjointement par Alexandre Coigny et Nicolas Lapierre. En 2021, l’écurie continue son programme LMP2 en European Le Mans Series, ainsi qu’en LMP3 dans la Michelin Le Mans Cup. La structure est aussi impliquée dans la catégorie GT des Ligier European Series.

François LEROUX

Photos : Antoine CAMBLOR – Hugues LAROCHE – TEAM