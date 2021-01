 NAISSANCE D’UNE NOUVELLE ÉCURIE EN FRANCE VSF SPORTS : LE GROUPE VSF SE LANCE DANS LA COURSE

Les groupes VSF et Amplitude Automobiles Tours-Blois, annoncent aujourd’hui mercredi 6 janvier, la création d’une nouvelle écurie de sports automobiles «VSF SPORTS». Laquelle est basée à Amboise dans le Val de Loire.

EXPÉRIENCE, HUMILITÉ ET AMBITION

Bruno Geslin (Directeur Amplitude Automobiles Tours-Blois) explique :

« De relations commerciales en relations amicales VSF et Amplitude Automobiles se sont retrouvées sur le terrain du sport automobile. Étant premier distributeur des modèles M en France, nous avons voulu aller plus loin et sponsoriser les voitures de l’écurie VSF Sports. Même si nous avons participé à la genèse du projet, l’écurie reste la création du Groupe VSF. »

Dès le mois d’avril 2021, deux BMW M2 CS Racing arboreront les couleurs du groupe VSF dans le nouveau Championnat de France FFSA-TC. VSF Sports sera pilotée sur la piste par le talentueux Steven Palette (nouveau champion 2020 de la catégorie Silver GT World) et dirigée dans les stands par l’expérimentée structure du Loire Valley Racing.

Forte de cette organisation, mélange de jeunesse et d’expérience, la nouvelle équipe a pour ambition le haut du classement dès 2021. Les autres pilotes de VSF Sports pour la saison 2021 sont en cours de recrutement et leurs noms seront officialisés dans les semaines à venir.

La création du Championnat de France FFSA-TC est l’occasion pour VSF et Amplitude Automobiles Tours-Blois de s’associer autour d’un nouveau projet, la création d’une écurie de course automobile. Acteurs majeurs de l’économie régionale, mécènes de longue date dans l’univers du sport et amoureux de la course automobile, les deux structures ont naturellement décidé de franchir ce nouveau palier ensemble.

Steven Palette (Pilote et Directeur sportif VSF Sports) confie, lui :

« VSF me soutient depuis plusieurs années et l’écurie m’a contacté à l’origine du projet pour deux raisons. Ils souhaitaient un pilote d’expérience au volant de l’une des voitures mais aussi quelqu’un pour encadrer les autres pilotes et gérer la direction sportive de l’équipe. C’est avec un réel enthousiasme que j’ai accepté ce nouveau challenge. Je vais tout mettre en oeuvre pour faire profi ter à VSF SPORTS de mon expérience acquise au cours de ces 14 dernières années en compétition. Tout le monde devra apporter sa pierre au projet, cela s’annonce passionnant. »

UN NOUVEAU CHAMPIONNAT

Intégré au Championnat de France FFSA des Circuits, le TC France proposera aux participants six épreuves. Lors de chaque rendez-vous, 4 heures de roulage seront proposées avec deux séances d’essais libres de 45 minutes, deux séances d’essais qualifi catifs de 20 minutes puis deux courses sprint de 40 minutes.

Un programme bien chargé qui ravira à la fois les spécialistes, les amateurs éclairés et les jeunes pilotes désireux de se faire remarquer au niveau national à moindres coûts.

LE GROUPE VSF

Le groupe VSF, créé en 1993, est aujourd’hui le premier grossiste français de vitrage automobile. L’entreprise s’efforce de suivre depuis la forte progression de son activité. Depuis 2007, VSF investi tous les deux ans pour augmenter les surfaces de stockage. Aujourd’hui, plus de 32.000 m2 répartis sur 9 sites dans le monde (5 en France, 3 en Europe et 1 aux États-unis) permettent à l’entreprise de répondre rapidement aux besoins de ses clients.

AMPLITUDE AUTOMOBILES TOURS-BLOIS

Référencé comme l’un des plus importants distributeurs du BMW Group en France, le groupe se distingue par la passion commune de ses collaborateurs et par la volonté d’offrir à ses clients l’excellence, la satisfaction et une expérience unique. Les concessions se différencient pour cela grâce à leurs diverses activités telle que BMW M, BMW Classic Service, BMW / MINI Rent, BMW Motorrad et prochainement Alpina. Plaisir, Partage, Passion et Proximité représentent aujourd’hui les valeurs d’Amplitude Automobiles.

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAM