M SPORT ALIGNERA DEUX FORD FIESTA EN MONDIAL WEC EN 2021 AVEC… 3 PILOTES!

L’équipe Britannique M-Sport de Malcol Wilson, alignera deux Ford Fiesta WRC sur l’ensemble du calendrier 2021 du Championnat du monde des rallyes WRC et avec trois pilotes différents.

Aperçu lors de plusieurs épreuves en mondial WRC ces deux dernières saisons, Gus Greensmith sera le seul de ses trois pilotes à disputer la saison complète, toujours navigué par Elliott Edmondson.

La deuxième Ford Fiesta étant elle, partagée entre le Finlandais Teemu Suninen et le Français Adrien Fourmaux, ce dernier étant également aligné dans un programme cette fois complet en WRC2 avec une Ford Fiesta Rally2.

Le Français étant toujours copiloté par le Belge, Renaud Jamoul.

Concernant le Finlandais, Teemu Suninen,on ,ne connait pas encore l’identité de son navigateur, sachant que son copilote, Jarmo Lehtinen a mis un terme à sa carrière.

Concernant la décoration des Fiesta 2021, elle évolue peu et seuls quelques changements apparaissent.

Enfin, et comme il l’avait lui-même indiqué à l’issue du Rallye de Monza, Esapekka Lappi ne sera pas présent en Championnat du monde WRC cette saison

Interrogé Adrien Fourmaux, confie :

« C’est une nouvelle saison avec un nouvel objectif, mais avec une autre opportunité fantastique pour moi. Je tiens à remercier Malcolm, Rich et toute l’équipe pour cette opportunité et compte tirer le meilleur parti de toute l’expérience que je suis sur le point d’acquérir cette année. J’ai hâte de viser les meilleurs résultats dans la catégorie WRC 2. Nous avons été très proches de la victoire à plusieurs reprises l’année dernière et nous pensons avoir tout ce dont nous avons besoin pour réussir cette saison. Et bien sûr, je suis impatient de faire quelques apparitions avec la WRC, pour vivre la compétition à ce niveau et mieux comprendre chaque élément qui permet d’atteindre le sommet de ce sport. »

Quant à Gus Greensmith, lui il a expliqué :

« Je suis vraiment fier de représenter M-Sport Ford, et incroyablement reconnaissant de l’opportunité de disputer une saison complète dans le Championnat du Monde des Rallyes FIA. Cela a été mon rêve depuis que je suis enfant et j’ai vraiment hâte de commencer. L’année dernière nous a donné un avant-goût de ce à quoi nous attendre, et maintenant nous sommes prêts à nous lancer dans cette saison et à vraiment nous concentrer sur notre progression tout au long de l’année – non seulement en termes de pilotage, mais aussi de tout ce qui est nécessaire pour réussir une carrière dans ce championnat. »

Débuts dans quelques jours avec la traditionnelle manche d’ouverture du calendrier, le Monte Carlo; prévu du 21 au 24 janvier. Mais suite à la la pandémie du Coronavirus, bien des intéressés s’interrogent sur la bonne tenue de l’épreuve monégasque, aux dates initialement fixées par le calendrier international de la FIA!

L’ACM (Automobile Club de Monaco) devrait communiquer cette fin de semaine, aprés consultation des autorités politiques locales concernées!

François LEROUX

Photos : TEAM et Jeff THIRY