SUCCÈS D’AL ATTYAH EN AUTO ET DE BARREDA EN MOTO CE MERCREDI AU DAKAR

Troisième succès en spéciale pou Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel et leur Toyota Hilux qui décrochent ce mercredi 6 janvier 2021 leur troisième victoire d’étape consécutive entre Wadi Ad-Dawasir et Riyad.

Le Qatari l’emporte en devançant de onze secondes, la Mini X-Raid de Stéphane Peterhansel et Édouard Boulanger et de une minute trente, leurs équipiers, les débutants Sud-Africain, Henk Lategan et Brett Cummings. Cinquièmes à quarante-huit Minutes et quarante quatre secondes, au général

Mais au classement général provisoire ‘ Monsieur Dakar’ conserve toujours, quatre minutes et cinquante-huit secondes d’avance sur le Qatari.

Quatrième place pour le 4×4 Bahrain Raid Xtreme Hunter du tandem Sébastien Loeb et Daniel Elena à deux minutes et trente-six secondes. Désormais quatre au général à quarante-huit minutes et quatorze secondes

Le Top 5 étant complété par l’autre Mini X-Raid de Carlos Sainz et Lucas Cruz à deux minutes et cinquante-six secondes. Qui pointe au troisième rang, à trente six minutes et dix neuf secondes au général

Onzième place seulement pour Mathieu Serradori et Fabian Lurquin et leur buggy Century, classés à vingt-cinq minutes et qui cèdent leur troisième place pour se retrouver septième, à cinquante et une minutes et cinquante-huit secondes

L’Espagnol Joan Barreda Bort au guidon de sa Honda, malchanceux la veille, se retrouve ce mercredi et s’impose en remportant la 4ème étape du Dakar 2021 en catégorie moto, la plus longue de cette 43éme édition avec 813 kilomètres dont 337 km de spéciale entre Wadi Ad-Dawasir et Riyadh en Arabie saoudite.

L’Espagnol, déjà victorieux de la seconde étape, l’emporte en 2h46min50, précédant la Yamaha du Botswanais Ross Branch, second à 5’57 » et la KTM de l’Australien Daniel Sanders, 3éme à 6’09 ».

Au classement général, le Français Xavier de Soultrait qui roule sur une Husquvarna, cinquième ce jour de la spéciale l’étape, s’empare du commandement avec 15 secondes d’avance sur Barreda Bort et 3’24’‘ sur l’Argentin Kevin Benavides.

Leader ce matin, l’Américain Skyler Howes et sa KTM, seulement vingtième de cette spécial dégringole à la cinquième place du général.

Sonja VIETTO RAMUS

Photos :ASO DPPI