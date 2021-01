VALENTINO ROSSI EST A BAHREÏN POUR LES DOUZE HEURES DU GOLFE

C’est sa première course de l’année…

Cette année, on courra à Bahreïn à la place d’Abu Dabi pour cause de Corona.

La course a lieu dimanche, on rappelle que le trio d’amis avaient fort bien roulé en 2020, terminant troisième au général et premier en classe Pro Am.

Il s’agit de Valentino Rossi, de son frère Luca Marini et de son pote de toujours Uccio Salessi.

La voiture sera une Ferrari 488 GT3 préparée chez Kessel, auto qu’ils ont pu tester plusieurs fois sur le circuit de Misano.

C’est l’auto sur laquelle ils avaient magnifiquement roulé en 2020.

La Ferrari ne sera pas rouge mais aux couleurs de VR46, noir et jaune.

Loris Capirossi avait aussi couru en 2020 sur une Ferrari et avait décroché la septième place au scratch.

On sait qu’après sa dernière saison comme pilote de MotoGP, Rossi a une très grosse envie de courses en auto.

Il roule fort bien d’ailleurs, il est un des seuls pilotes de MotoGP à avoir eu le droit de piloter la F1 Ferrari sur le circuit privé de la firme à Maranello.

Mais Rossi sait bien qu’il est beaucoup trop vieux pour tenter de rouler en F1, en revanche son rêve est de courir au Mans, il avait même sorti une de ces vannes qui l’ont rendu célèbre en disant qu’il voulait le faire avec Alonso, ils ont en effet un point commun, Alonso lui a fauché son avant dernière fiancée Linda Morselli.

On sait qu’aujourd’hui Rossi est fiancé à Francesca Sofia Novello, à qui il promet un bébé depuis un peu de temps, après tout les 24 Heures du Mans ça ne dure qu’une semaine…

Voilà, on lui souhaite tout le bonheur possible dans cette course qu’il roule avec deux de ses très proches, comme il aime en fait, en commando et en amitié…

Jean Louis BERNARDELLI