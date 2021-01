INTER EUROPOL ANNONCE SON ÉQUIPAGE EN MONDIAL D’ENDURANCE WEC EN 2021

En tant que première équipe Polonaise du Championnat du Monde d’Endurance WEC, Inter Europol Competition, nous annonce ce jour mardi 5 janvier 2021, la composition de son équipage, lequel comprend Alex Brundle (GB), Renger van der Zande (NL) et Kuba Smiechowski (PL) comme leurs pilotes Oreca 07 LMP2 2021.

Cependant, pour la première course de la saison à Sebring en mars, l’équipe est ravie que le Brésilien Helio Castroneves rejoigne Brundle et Smiechowski , van der Zande ayant déjà signé pour cette course avec le Chip Ganassi Racing.

PAROLES DE PILOTES

Helio Castroneves: « Je suis super excité de pouvoir courir au WEC avec Inter Europol Competition pour la course de Sebring, nous avons discuté l’année dernière et maintenant nous avons pu faire quelque chose de vraiment spécial et espérons que cela pourrait mener à plus opportunités avec l’équipe …. après trois ans de course en IMSA en DPI avec Penske, cela m’a certainement préparé à ce défi et j’ai hâte que 2021 commence. »

Alex Brundle: « Je suis ravi de relever le défi du Championnat du monde d’endurance avec Inter Europol Competition. C’est formidable de reprendre la course sur la scène mondiale et sur certains circuits que j’apprécie vraiment. Je rejoins certainement une liste de pilotes impressionnante et j’ai hâte de commencer à piloter la voiture avec Kuba, Renger et Helio. L’équipe a obtenu d’excellents résultats en LMP3 et j’ai hâte de travailler aux côtés de l’équipe pour faire partie de la prochaine étape du succès et du développement de l’équipe Inter Europol en course.»

Renger van der Zande: « C’est un privilège d’ajouter ce programme FIA ​​WEC avec Inter Europol Competition à mon programme Chip Ganassi Racing avec Cadillac en IMSA cette saison. C’est mon programme de base pour 2021 et bien sûr, je suis heureux de retourner au Mans aussi, un circuit et une course aussi emblématiques. Malheureusement, j’ai un affrontement pour la première manche de la série à Sebring, donc je ne peux pas y courir en WEC, mais je regarderai et j’espère qu’Inter Europol Competition aura une belle course, tandis que je me concentrerai sur la course de l’IMSA. Du coup, ma saison FIA WEC commence vraiment à la prochaine manche à Spa-Francorchamps. »

Kuba Smiechowski: «C’est vraiment fantastique de rejoindre le WEC. Lorsque nous avons créé l’équipe, nous n’avions jamais rêvé d’y parvenir. Je pense que nous avons une belle formation. Bien sûr, travailler avec des gens comme Alex, Renger et Helio sera une expérience incroyable et je ne peux pas attendre que cela commence. Je sais que toute l’équipe sera à la hauteur de ce nouveau défi, comme elle l’a fait dans le passé. Ce sera une excellente année. »

Sascha Fassbender (team manager) concluant : « Je suis fier de notre équipe d’être la première équipe Polonaise à participer au Championnat du monde d’endurance. Un merci spécial à notre sponsor d’équipe Inter Europol pour avoir rendu cela possible. Comme le montre notre line-up de pilotes, nous ne sommes pas en compétition uniquement pour être là. Non, nous voulons faire une impression ou deux et laisser notre empreinte au WEC. Avec Kuba, qui dispute actuellement sa 3éme saison en LMP2, et Renger et Alex, qui peuvent déjà se remémorer les victoires en LMP2 / DPI, nous avons constitué une équipe solide. Toute l’équipe est très motivée et a hâte d’entrer dans la phase du lancement du WEC en mars. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAM