AU DAKAR NOUVEAU SUCCÈS D’AL ATTYAH MAIS PETERHANSEL TOUJOURS LEADER

AUTO – NOUVELLE VICTOIRE D’ÉTAPE POUR LE TOYOTA HILUX D’AL ATTYAH Nasser Al-Attiyah et Toyota en ont le goût. Le pilote Qatari remporte en effet le deuxième succès consécutif parmi les voitures, gagnant, après la deuxième étape, également la troisième (630 km, dont 403 chronométrés), autour de la ville de Wadi Ad-Dawasir. Al-Attiyah, maître des dunes, s’impose, on l’a dit, avec 2’27 » d’avance sur Hent Lategan, autre pilote Toyota et 4’05 » sur la Mini X Raid d eStéphane Peterhansel qui reste le leader du classement général. Le Français conserve donc la tête du classement mais désormais son avantage sur Al-Attiyah n’est plus que de 5’09« , et qui monte à 26’21 sur Mathieu Serradori du SRT Racing. La course de Carlos Sainz, en revanche, est compliquée. Champion de l’édition 2020, l’Espagnol lui auss sur Mini, aux prises avec la navigation, perd plus d’une demi-heure, très exactement 31’02« et glisse à la quatrième place du général, à 33’34 » de Peterhansel. Quant à Sébastien Loeb au volant de son BRX est 6ème du jour et aussi au général, à 45’49« .

MOTO – LA SPÉCIALE POUR TOBY PRICE MAIS LE GÉNÉRAL PROVISOIRE POUR SKYLER HOWES Succès pour Toby Price! L’Australien de KTM s’impose dans la troisième étape du Dakar (629 km, dont 403 de spéciale),avec départ et arrivée à Wadi Ad-Dawasir. Price, qui a débuté l’étape à la 29éme place, triomphe avec un temps de 3h33’23« après une remontée spectaculaire entre les passes techniques et difficiles, pour battre la Honda de l’Argentin Kevin Benavides, arrivé à 1’16 » mais avec pénalité de 2’ et donc son retard est de 3’16« . Troisième du jour, l’Autrichien Matthias Walkner, autre pilote KTM à 4’36 » (dont 2′ de pénalité), devant l’Américain Skyler Howes, encore un membre de KTM, arrivé à 7’16 « … mais nouveau leader du général. En fait, la quatrième place de l’étape suffit pour Howes, compte tenu de la mauvaise journée de l’ancien leader, Joan Barreda, l’Espagnol sur Honda après la victoire de la deuxième étape ne clôt la troisième étape qu’à la 30éme place à 24’49 » et abandonne le sceptre, dégringolant huitième du général à 8′. En difficulté aussi son coéquipier l’Américain Ricky Brabec, 25éme du jour et désormais 13éme au général. Skyler Howes mène désormais le général avec 28″ devant le Français Xavier De Soultrait et son Husqvarna et 52″ sur le vainqueur du jour, Toby Price. Xavier qui lâchait: « Ça s’enchaîne bien, c’est le kiff absolu. Il y a des belles dunes, du sable, des grands plateaux. La moto est très puissante, c’est vraiment super, je m’éclate. Même dans ces journées avec beaucoup de vent, la moto tient la vitesse, à 150 km/h avec vent de face. Cela récompense toute la période de doute, puisque je suis sorti de mon ancienne équipe. Je retrouve une vraie passion pour la course. » En ‘Original Motul’ victoire de l’Italien Maurizio Gerini du Solarys Racing au finish en 3h59’24’’ devant Roman Krejci et Arunas Gelazninkas. Gerini est le leader aussi au général.

CAMION – LA SPÉCIALE PUR LE BIELORUSSE VIAZOVITCH ET SON MAZ La troisième spéciale caractérisée par la boucle de Wadi Ad-Dawasir offre un défi extraordinaire entre le pilote Biélorusse Siarhei Viazovich et le leader Dmitry Sotnikov car … 18 petites secondes seulement séparent les deux bisons de la route après 403 km de spéciale! Viazovich avec le Maz a aligné deux Kamaz de l’équipe Russe qui ont précédé l’Iveco Powertsar du résilient Macik, excellent quatrième. Viazovich a donc remporté la troisième spéciale avec son MAZ 6440RR de l’équipe MAZ SportAuto au terme d’un défi passionnant qui s’est joué pour quelques secondes.Au général provisoire, Sotnikov précède Viazovich et Shibalov, respectivement classés à 16’56’’ et 23’01’’ Attention à Martin Macik avec Iveco Powerstar de Big Shock Racing qui est quatrième de la journée à seulement 1’42 » du sommet où le Tchèque fait une course très tactique et reste « couvert » pour le moment mais il est toujours quatrième également au classement absolu à seulement 26 minutes de la tête. Martin ne s’est pas laissé prendre par la chaleur car pour l’instant, il est resté en dehors du tête à tête, attendant le meilleur moment pour placer une attaque et tenter de surprendre les deux « grands ».