POL ESPARGARO REÇOIT SA HONDA CHEZ LUI : LE MARTKETING NE SAIT PLUS OU DONNER DE LA TÊTE!

Que Honda ait fait une année épouvantable est indéniable, dans les sociétés modernes, on rattrape ce genre de coup, par la com , enfin on essaie, les marketocheurs ne sont pas toujours très inspirés.

Comme il est impossible d’envisager une date de retour de Marquez sur les circuits, on porte donc la com sur Pol Espargaro.

Le scénario : Alors que le pilote faisait un jogging dans la forêt avec son chien, Honda a amené sur sa terrasse (enneigée, il a fallu déblayer) sa nouvelle moto, une Honda Factory, tout ceci en Andorre… (Parce que bien sûr, à l’instar de pas mal de sportifs espagnols, on aime l’air pur des montagnes et… on est loin du fisc).

Oh quelle surprise ! dit Pol à son chien en rentrant, heureusement il est meilleur pilote que comédien (il est d’ailleurs payé pour ça !).

D’autant plus qu’avec la moto, sur la terrasse, il y a deux caméras et un énorme projecteur (ce que l’on appelle une gamelle dans le métier) et me semble t’il un réflecteur de lumière…

Pas très discret comme surprise…

Après il enfile le tee shirt du team (ils auraient pu lui apporter un sweat, il fait froid en montagne) et c’est un pilote frigorifié qui monte sur la moto, remarque qu’elle est plus étroite que ce qu’il pensait, dit qu’il va dormir huit jours sans changer de tee shirt et demande bien sûr à garder la moto chez lui.

Alors côté marketing ça a marché, en ces temps de fin d’année où tout le monde manque d’actualité les photos ont été largement diffusées, en plus les sites sont pleins à craquer de Dakar, il fallait donc trouve rune idée de ce genre pour que l’on revoit si tôt dans l’année la moto… et ses sponsors.

Pol est très content de la déco de sa plaque 44, bref tout le monde est content et entre deux images de désert on a vu du MotoGP.

Bon, la boîte de com doit se féliciter, mais côté info rien.

L’info moderne dans toute son horreur mais enfin la scène, si elle sonne faux comme une cloche fêlée, aura bien fait marrer des millions de gens, c’était ce qui est voulu.

Où verra t’on vraiment rouler cette moto avec toutes ses nouveautés de carénage ?

Théoriquement à Sepang, dans trois mois, là on comprend le vrai coup de pub de la maison, montrer sa moto bien avant les autres.

Quant à Pol, il doit être très content d’avoir présenté la moto, lui-même, puisque son équipier est toujours cloué chez lui…

Jean Louis BERNARDELLI