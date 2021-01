MOTOGP : LES 10 PILOTES LES MIEUX PAYÉS EN 2020

Officiellement bien sûr, c’est très vulgaire de parler argent. Mais c’est marrant, quand on parle des rémunérations des plus grands (le journal Forbes s’est fait une spécialité de ce genre d’exercice, dans tous les domaines d’ailleurs, pas seulement les sportifs) on a souvent envie d’oublier un peu ses principes…

Voici donc un bilan des 10 meilleures rémunérations en 2020 en MotoGP. Il est évident que je n’ai pas accès aux comptes bancaires de ces pilotes, il ya des gens infiniment plus doués pour ça…

On rend les comptes par la fin bien sûr pour ménager le suspense…

Le plus pauvre de la bande mais je rappelle qu’il s’agit des dix mieux payés, les plus pauvres au sens véritable ce sont les autres !) est Aleix Espargaro pilote Aprilia, qui a terminé dix-septième au général 2020 sur 22 pilotes classés.

Il a touché 850 000€.

Je n’ai jamais vérifié mais il m’a été dit, qu’ils ont acheté un avion avec son frère Pol pour se rendre sur les circuits…C’est sûr qu’il a de quoi payer l’essence !

Le neuvième est Jack Miller, qui a roulé on le rappelle en 2020 sur une moto satellite Ducati, qui a gagné un peu plus d’un millions d’€.

On imagine ‘le carbure’… qu’il va prendre en 2021 comme pilote factory !

Le huitième, et là c’est carrément étonnant, est Alex Marquez, qui ne gagne pas encore les sommes astronomiques touchées par son frère mais qui a quand même ramassé 1,174 000€ cette année, c’est sur que chez les Marquez, pour reprendre une vieille expression on n’a pas besoin de s’y reprendre à cinq fois pour refaire les plâtres…

Septième du classement, Pol Espargaro a gagné un chouia plus qu’Alex Marquez, 1,240 0000€, on sait que chez KTM on a un peu de mal à mettre la main au ‘lazingue’ mais gagner à peu près la même somme alors qu’il a piloté trois ans en MotoGP et que pour Alex Marquez c’était un premier décollage, montre que « Junior » a un vrai talent…

Sixième classé, de justesse mais là non plus on n’oublie pas qu’il est rookie et sur une moto satellite, c’est l’ami Fabio Quartararo, 1 million 274 000€, là encore le passage en factory va augmenter de façon importante ses revenus en 2021…

Le cinquième pilote le mieux payé en 2020 est Danilo Petrucci, deux millions 549 0000€, c’est sûr que son passage en satellite chez KTM va l’obliger à faire quelques économies mais quand on aime…

Quatrième du classement, Andrea Dovizioso a touché cette année quatre millions 800 000, or devant passer satellite, on sait que Ducati barguignait incroyablement sur le pognon, une des raisons (avec le ras le bol) qui ont fait que Dovi quitte les rouges en 2021.

On peut imaginer qu’on lui ait proposé le salaire de Miller cette année, qui roulait en satellite, avec un gros million d’€. Autrement dit ses émoluments étaient diminués par cinq. Inacceptable, vous bosseriez pour un million d’€ vous ?

Oui évidemment mais en risquant votre vie tous les 15 jours ?

Le troisième pilote le mieux payé en 2020 est Maverick Vinales, six millions 800 000€. Ce qui prouve que si Yamaha a eu des soucis de soupapes, il a moins eu sur le pognon de ses pilotes… On comprend aussi pourquoi Vinales a toujours accepté les offres de Yamaha aussi vite depuis qu’il a quitté Suzuki !

Le deuxième du classement est Valentino Rossi, avec un fixe de 9 millions d’€, on sait aussi que le Doctor touche énormément d’argent sur ses produits dérivés, qui multiplie dit on son salaire par deux, Francesca aura de quoi offrir un magnifique berceau à un bébé qu’il lui promet depuis un bout de temps…

And the winner is… Marc Marquez bien sûr, avec 12 millions 300 000€ ramassés en 2020, il est probable que n’ayant pas couru une clause de son contrat prévoyait une baisse sensible de ses revenus…

C’est énorme en effet et pourtant c’est minuscule comparé aux 106 millions de dollars de Roger Federer, qui dispute allègrement cette place d’honneur à Messi et Ronaldo, ce qui est marrant d’ailleurs c’est que Roger a touché seulement sept millions de primes sur les courts de tennis, tout le reste c’est de la pub…

Voilà, j’avoue avoir fréquenté beaucoup de fois les lignes de départ et, en particulier quand il pleut, même si c’est sec d’ailleurs, je me demande toujours si tout le monde sera vivant au bout et je me dis que ces sommes sont franchement méritées.

La vie, même la mienne, vaut plus que ça.

Enfin à mes yeux bien sûr.

Jean Louis BERNARDELLI