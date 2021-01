AU DAKAR VICTOIRE DIMANCHE POUR SAINZ ET DOUBLÉ DES MINI AVEC PETERHANSEL. PRICE 1er A MOTO

Toby Price et Carlos Sainz sont les vainqueurs de la première étape du Dakar 2021. Après le prologue d’hier samedi, la première vraie confrontation directe de cette 43ème édition du rallye raid, le plus prestigieux et le plus important au monde est remportée par le motard Australien de l’écurie Red Bull KTM Factory Racing, pour la catégorie des motos.

Cependant que pour celle des autos, cette épreuve inaugurale du DAKAR millésime 2021, disputée entre Jeddah et Bisha, voit le succès de l’une des MINI du Team X-Raid, celle de l’ancien triple vainqueur, le pilote Espagnol Carlos Sanz, tenant du titre, lequel entame de la meilleure façon la course 2021.

AUTO – DÉJÀ MINI AVEC SAINZ ET PETEHANSEL…

Après le bon départ des Toyota lors du prologue samedi qui ne comptait pas pour le classement général, la réponse des adversaires de la formation X Raid que manage Sven Quandt, l’équipe Mini ne s’est pas fait attendre et les pilotes leaders de l’écurie, nous ont offert un show lors de cette première étape du Dakar 2021.

Avec un avantage de huit petits secondes sur une autre MINI JCW Rally, celle de ‘ Monsieur DAKAR ‘ avec ses … treize victores (Six en autos-sept a moto) son partenaire Français Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz remporte donc cette première étape Jeddah/Bisha.

Troisième le toujours aussi rapide le Tchèque Martin Prokop – un habitué des rallyes WRC – qui pilote un Ford Raptor RS.

Le lauréat Carlos Sainz a débuté la spéciale aujourd’hui en s’élançant loin à partir de la 28éme position – son classement lors du prologue – et sur les 277 kilomètres chronométrés – qui ont conduit la caravane de Jeddah à Bisha – le pilote X-Raid, a confirmé être bien l’un des favoris à surveiller pour un nouveau triomphe.

Malgré un départ ‘boiteux’ hier, du rappelons-le, à une crevaison lors du dernier des onze kilomètre du prologue, Carkos Sainz a pu ce dimanche 3 janvier 2021, exprimer tout son potentiel, confirmant qu’il figure bien parmi les principaux protagonistes pour la victoire finale de ce Dakar.

‘El Matador’ a imposé son rythme, malgré le lourd inconvénient de rouler dans la poussière soulevée par les vingt-sept concurrents directs, qui partaient devant lui…

Qu’à cela ne tienne, la course de Carlos a été intense, car Sainz s’est retrouvé en fin de spéciale, en compétition à la limite de ‘la’ seconde, avec son coéquipier, un autre vétéran de l’épreuve, du nom de Stéphane Peterhansel !

Le résultat final au terme du parcours du jour est un petit chef-d’œuvre de l’équipe MINI JCW, car le croisillon amène aujourd4hui les deux Partenaires et néanmoins copains, devant toute la meute des prétendants … Et ce dimanche au classement général, la aire occupe naturellement les deux premières places !

Le seul équipage capable de suivre le rythme des deux MINI à l’avant, a été le spécialiste des rallyes du WRC, Martin Prokop, lequel au volant de son toujours très performant et fiable Ford du Benzina Orlen Team.

Le Tchèque, navigué par son compatriote Chytka, se classe à 3 minutes et 18 secondes de Sainz, mais il a réussi à devancer les deux rapides Century de l’équipe SRT Racing du Français Serradori et de son équipier Seaidan, qui avait déjà brillé hier au cours du prologue.

Etape difficile par contre pour les Toyota Hilux de l’écurie Toyota Gazoo Racing ! La première que l’on pointe au classement est celle conduite par Giniel De Villiers, ancien vainqueur sur le DAKAR à Buenos Aires en 2009. Le Sud-Africain lâche à 8 minutes et 59 secondes à Sainz, et termine en septième position.

Victorieux du prologue, le Qatari Nasser Al-Attiyah, quant à lui, comptait un peu plus de 12 minutes de retard et du coup il se retrouve seulement avec le dixième temps au général aujourd’hui !

Le Qatari parti premier de l’étape, a visiblement connu quelques difficultés de navigation au milieu du parcours, où il a perdu la plupart du temps sur ses adversaires.

MOTO – TOBY PRICE SE MONTRE…

L’Australien Toby Price s’empare de la tête de la spéciale devant le Français Xavier De Soultrait au km 135 et il remporte la première étape du Dakar 2021, dans la catégorie réservée aux motos.

Pourtant, le pilote originaire de Moulins dans l’Allier et qui après des années au guidon d’une Yamaha, pilote désormais pour Husqvarna, avait très bien commencé sa spéciale, s’emparant du commandemen après seulement 37 kilomètres de course !

Au premier contrôle ‘waypoint’, le Champion en titre et vainqueur du prologue d’hier, Ricky Brabec, accuse déjà un retard de plus de … 13 minutes sur de Soultrait. Ce dernier, après 100 km de course, parvient à maintenir le leadership, mais pas à surclasser pour autant ses adversaires. Surtout Price, qui se rapprochera alors du Français et conservera finalement un court avantage jusqu’au bout.

L’Australien de l’équipe Red Bull KTM Factory Racing, remporte ainsi la première étape de ce 43éme DAKAR et fait d’une pierre-deux coups, prenant évidemment aussi la tête du classement général provisire.

Derrière lui, l’Argentin Kevin Benavides, l’un ses piliers du Monster Energy Honda Team, finit à 32 secondes, devant une autre KTM, de l’Autrichien Matthias Walkner, à 33 secondes 39 !

A la quatrième place, on trouve le Britannique Sam Sunderland, qui précéde la Sherco de l’Espagnol Lorenzo Santolino. De Soultrait terminant en sixième position seulement avec sa Husqvarna, à 4’35, après avoir perdu du terrain dans la deuxième partie de la spéciale.

Mauvaise journée pour Brabec car l’Américain de l’équipe Honda franchit la ligne d’arrivée avec 18 minutes derrière le vainqueur Toby Price.

QUAD – SUCCÈS DU FRANÇAIS ALEX GIROUD

Le Français Alexandre Giroud, pilote Français, est en tête du classement avec un temps de 4 heures, 1 minute et 52 secondes. Le classement de cette catégorie est très proche. Le Chilien Giovanni Enrico suit avec moins de 3 minutes de retard.

L’Américain Pablo Copetti du MX Devesa by Berta, se clzsse en troisième position devant l’Argentin Nicolas Cavigliasso du Dragon Rally Team.

SSV – VARELA VAINQUEUR

C’est tout bon pour Monster Energy Can-Am qui monopolise le podium de cette première étape du Dakar 2021.

Le premier à franchir en première position la ligne d’arrivée à Bisha, a été le duo Reinaldo Varela-Maykel Justo, en 3h43’32’’ devant Aron Domzala-Maciej Marton et l’équipage Austin Jones-Gustave Gugelmin, respectivement à 00’07’’ et 00’28’’ de Varela.

VÉHICULE LÉGER – SUCCÈS DE LA FÉMININE CRISTINA GUTIERREZ !

Victoire du jour pour la pilote Cristina Gutierrez Herrero et son navigateur François Cazalet du Red Bull Off-Road Team USA, la paire s’imposant en catégorie ‘légers’ avec le temps de 3h41’37’’. Deuxième place pour Varela et troisième pour Domzala.

CAMION – KAMAZ SE PLACE

Sur les chemins rocailleux de l’Arabie Saoudite, c’est comme bien souvent encore les camions Russes qui dictent le rythme avec l’équipage du Kamaz N°507 de Dimitry Sotnikov.

Le pilote a bouclé la première spéciale en 3heures et 17 minutes, imposant un écart important sur la concurrence…

Deuxième place pour le Tchèque Ales Loprais du Instaforex Loprais Praga, qui concéde 7 minutes 56” au leader

Troisième place pour un autre Russe, Anton Shibalov avec le Kamaz N°501.

Etape 2: 4 Janvier – Bisha/Wadi Ad-Dawasir (liaison 228 km/spéciale 457 km).

Ce mardi, l’heure de s’attaquer aux premières dunes, sur une longueur d’une trentaine de kms, à négocier dans le premier tiers de la spéciale. Pour ce qui concerne les couleurs, le jaune est à l’honneur mais les dunes blanches apportent leur touche de contraste.

Puis une longue section de hors-pistes précède un enchainement final de pistes sablonneuses.

Sonja VIETTO RAMUS

Photos : ASO – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA 1ére SPÉCIALE EN AUTO

C.Sainz/L.Cruz (Espagne) – X-Raid Mini JCW Team, en 3h05’56” S.Peterhansel/E.Boulanger (France) – X-Raid Mini JCW Team, à 00’25” M.Prokop/V.Chytka (Tchéquie) – Benzina Orlen Team, à 03’18”

LE CLASSEMENT DE LA 1ére SPÉCIALE MOTO

Toby Price (Australie) – Red Bull KTM Factory Team, en 3h18’26” Kevin Benavides (Argentine) – Monster Energy Honda Team 2021, à 00’31” Matthias Walkner (Autriche) – Red Bull KTM Factory Team, à 00’32”

LE CLASSEMENT DE LA 1ére SPÉCIALE CATÉGORIE ORIGINAL

Emanuel Gyenes (Roumanie) – Autonet Motorcycle Team, en 4h00’20” Maurizio Gerini (Italie) – Solarys Racing, à 03’07” David Pabiska (Tchèquie) – Jantar Team, à 03’48”

LE CLASSEMENT DE LA 1ére SPÉCIALE EN QUAD

Alexandre Giroud (France) – Team Giroud, en 4h01’52” Giovanni Enrico (Chili) – Enrico Racing Team, à 02’52” Pablo Copetti (USA) – MX Devesa by Berta, à 04’54”

LE CLASSEMENT DE LA 1ére SPÉCIALE EN VÉHICULE LÉGER

C.G.Herrero/F.Cazalet (Espagne/France) – Red Bull Off-Road Team USA, en 3h41’37” R.Varela/M.Justo (Brésil) – Monster Energy Can-Am, à 01’55” A.Jones/G. Gugelmin (USA/Brésil) – Monster Energy Can-Am, à 02’23”

LE CLASSEMENT DE LA 1ére SPÉCIALE EN SSV

R.Varela/M.Justo (Brésil) – Monster Energy Can-Am, en 3h43’32” A.Jones/G.Gugelmin (USA/Brésil) – Monster Energy Can-Am, à 00’28” F.L.Contardo/J.P.Latrach Vinagre (Chili) – South Racing Can-Am, à 00’42”

LE CLASSEMENT DE LA 1ére SPÉCIALE EN CAMION