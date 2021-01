DAKAR 2021: LA PRIME AUX ANCIENS !!!!

Au jeu des pronostics auquel se sont prêtés de nombreux Champions lors de la visio-conférence de presse d’avant-hier, les anciens multiples vainqueurs en lice cette année ont largement la cote, à commencer par le tenant du titre, ‘ El Matador’ Espagnol, Carlos Sainz, mais aussi Nasser Al Attiyah et Stéphane Peterhansel qui complétaient le podium l’année dernière. Et tous deux anciens vainqueurs sur le Dakar!

Les écuries X-Raid et Toyota bénéficient de la force de frappe et de l’expérience technique pour s’imposer à nouveau, mais les nouveaux projets comme celui de Bahrain Raid Xtreme, qui a confié ses deux 4×4 à deux ‘ monuments’ d’une part le Français Sébastien Loeb, nonuple Chamion du monde des rallyes WRC et d’autre part, Nani Roma,l’Espagnol ancien double lauréat de l’épreuve en moto et en auto, ne nourrissent aucun complexe…

Les Team SRT de Mathieu Serradori, MD Rallye Sport avec Christian Lavieille ou Abu Dhabi Racing avec Khalid Al Qassimi, comptent bien eux aussi, leur emboîter le pas.

Il est bien loin, le temps où Carlos Sainz assumait sur le Dakar son statut de voltigeur, peu adapté à la discipline. Lors de ses trois premières participations (2006-2007-2009), son coup de volant faisait déjà autant de ravages que sur les pistes des rallyes du WRC, avec 15 étapes remportées sur l’intervalle… mais sans jamais obtenir mieux qu’une 9éme place finale.!

L’année dernière, c’est au contraire une démonstration tout en contrôle qu’a livrée l’Espagnol avec un modèle de gestion de course, signe d’une maturité absolue qui lui a permis de remporter un troisième Dakar, et avec une troisième marque différente, Mini, aprés VW et Peugeot!

La maîtrise du sujet dont a fait preuve ‘El Matador’ pour la découverte d’un premier Dakar en terre Saoudienne, après avoir conquis l’Amérique du sud, le place à nouveau cette année, comme un favori légitime au titre en jeu, sur l’édition 2021.

Seulement voilà, ses principaux rivaux pour la gagne ne manquent ni de rapidité, ni d’expérience ! Au sein du Team X-Raid, Sainz sera en effet concurrencé par le Français Stéphane Peterhansel, embarqué dans le même buggy deux roues motrices et dont les talents ne sont plus à lister après sept titres glanés uniquement dans la catégorie auto, sans oublier ses six victoires à moto.

Les pilotes d’expérience se trouvent aussi en nombre dans la maison Toyota. Et si le sympathique et brillant Qatari, Nasser Al Attiyah, toujours épaulé et navigué par son habituel fidèle copilote Français Mathieu Baumel, a lui aussi trimbalé en son temps une réputation de casseur d’autos, il est surtout regardé et suivi désormais comme une machine à gagner quasi-infaillible.!

Ses victoires obtenues cette saison sur le Rallye d’Andalousie puis sur les récentes Bajas de Ha’il dans le désert de Dubaï, plaident en sa faveur, mais ses compagnons de route comme le métronomique sud -Africain Giniel De Villiers (13 Top 5 dont 1 victoire en 17 participations) ou le porte-drapeau Saoudien Yazeed Al Rajhi (4éme en 2020) et victorieux du SilkWay en Russie en 2018, sont aussi en capacité de faire à nouveau monter un Hilux sur la plus haute marche du podium.

Les atouts de l’équipe Toyota ne s’arrêtent pas là puisque l’écurie a su attirer le Polonais Jakub Przygonsky, dont la progression a été stoppée l’année dernière (19éme seulement), mais qui pourrait bien reprendre sa route vers les sommets après avoir frappé aux portes du podium en 2019 (4éme).

Le tableau inspiré par le scénario des dernières éditions accorde une place importante au duel Mini-Toyota. Mais les mouvements observés donnent aussi de l’espoir à la concurrence…

Nul ne sait encore dans quelle mesure l’aventure de la toute nouvelle écurie ‘Bahrain Raid Xtreme’ perturbera les plans des deux écuries dominatrices. En tout cas, la structure qui en assure la logistique, la très professionnelle Prodrive, qui a largement fait ses preuves en mondial WRC, a su faire appel , on l’a dit, à deux pointures, Sébastien Loeb et Nani Roma, pour essayer de s’inviter dès sa première participation au bal des prétendants.

Avec un coup d’avance puisqu’il a fait son apparition dans le Top 10 l’année dernière (8éme) l’Azuréen Mathieu Serradori affiche quant à lui l’ambition de rouler dans les traces de Jean-Louis Schlesser, qui a su au tournant du siècle s’imposer comme le préparateur privé capable de troubler le jeu des puissants.

Son discours et son buggy CR6 ont séduit le Saoudien Yasir Seaidan, qui le suivait immédiatement au classement général en janvier dernier et qui l’aidera dans cette mission relevée.

Fabriquer des buggys qui surprennent, c’est aussi le crédo de l’équipe Française MD Rallye Sport, rejoint cette année par le trés expérimenté Christian Lavieille.

Par ailleurs, les Peugeot qui avaient dicté leur loi pendant trois ans n’ont peut-être pas terminé de rugir dans leur forme recyclée, par les soins de l’Abu Dhabi Racing Team de Khalid Al Qassimi (6éme en 2018), qui accueille aussi dans sa structure, le duo Cyril Despres-Mike Horn essentiellement concentré sur le développement du projet Gen-Z pour aligner une auto à hydrogène en 2023.

À cet horizon et peut-être même avant, il faudra aussi compter sur les clans Lituanien et Chinois, dont les meilleurs représentants, qu’il s’agisse de Benediktas Vanagas (11éme en 2019), de Vaidotas Zala (12éme en 2019, et vainqueur d’étape en 2020) ou de Wei Han (10éme en 2020), comptent bien figurer parmi les protagonistes en vue dans la catégorie.

Sonja VIETTTO RAMUS

Photos : ASO – DPPI et TEAMS