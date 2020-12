MOTO, RANDO, SENTIERS ET SKI QUAND CE SERA PERMIS : VIVE LE VENT D’HIVER !

Tout le monde ne s’appelle pas Johann Zarco et n’a pas un pote génial, Lolo Cochet (photo d’ouverture) qui est allé au Cap Nord à moto (pneus à clous) et qui du coup est devenu spécialiste du truc, qui t’emmène pendant deux jours rouler à moto sur la neige, just for fun !

En revanche tout le monde voit arriver le froid de l’hiver, janvier et février sont les mois les plus glaciaux, avec parfois par obligation, parfois par plaisir, le fait de devoir sortir.

Et quand le vent siffle, ça pince monseigneur ! (ce n’est pas de moi, réplique de film).

Tucano Urbano, une marque milanaise fondée par un mec qui voyait un toucan dans la ville (j’en ai vu mais à Manaus, en Amazonie et puis il y en a un à Nantes, mais il est dessiné…) est spécialisée dans la protection des motards.

Voici donc deux pièces de sous vêtements thermiques hyper chauds, un haut et un bas, on notera sur les photos qu’il ya des versions masculines et féminines…

Cette gamme est appelée Technomérino.

La couche interne n’aspire pas la transpiration mais l’éjecte vers l’extérieur, c’est un truc que j’ai appris des Inuits qui nous accompagnaient lors des recos de la course en Moto Neige Harricana (depuis Hulot a préféré faire de la politique où il doit bien moins se marrer), il ne faut JAMAIS transpirer quand il fait froid parce que ça gèle sur la peau…L’extérieur est en laine mérinos (une race de moutons espagnols particulièrement bien protégés du froid elle éjecte l’humidité et a une capacité connue depuis longtemps elle capte les odeurs.

Ces sous vêtements sont utilisés directement sur la peau, sans allergie, ils sont lavables en machine et sèchent rapidement, il n’y a pas de rétrécissement au lavage et les tailles existantes de XS à XL pour les femmes et de S à XXL pour les hommes.

Le haut coûte soixante euro, le bas 50 euro.

La Marque Tucano Urbano propose plein d’autres protections pour les motards (https://www.tucanourbano.com/fr/) mais ce que j’ai trouvé bien sur ce produit c’est qu’il peut servir dans des tas de situations.

Pour éviter le froid à moto bien sûr, pour les balades en forêt sous la neige, pour les campeurs qui même en dehors de l’hiver ont peur de geler, pour les activités extérieures j’ai même pensé au ski mais il faudra éviter les gros efforts (à cause de la sueur) mais de toute façon, en ce moment, comme tout ce qui est plaisir, c’est interdit.

Le cafard est sans doute un gros remède contre le virus, si je suis ce qui nous sert de gouvernants.

Ce qui n’empêche pas de rester au chaud !

Jean Louis BERNARDELLI