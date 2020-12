DES DÉBUTS RÉUSSIS EN 2020 POUR LA PEUGEOT 208 RALLY 4

Un carnet de commandes qui ne cesse de grossir, un rythme de livraisons qui ne faiblit pas et des résultats sportifs de tout premier ordre de la part de clients particulièrement enthousiastes … Assurément en 2020, la 208 Rally 4, a clairement réussi son baptême du feu !

Un lancement plébiscité pour la Peugeot 208 Rally 4, car avec déjà 145 commandes enregistrées, la nouvelle égérie de Peugeot Sport suscite en effet un véritable enthousiasme et marche déjà sur les traces de son illustre devancière, le best-seller… 208 R2.

80 Peugeot 208 Rally 4 auront d’ailleurs été livrées d’ici au 31 décembre prochain, signe que malgré une première livraison décalée au 1er juillet dernier en raison du contexte sanitaire de la pandémie du Coronavirus COVID-19, toutes les équipes de Peugeot Sport ont mis les bouchées doubles pour permettre à leurs clients de prendre possession de leur ‘nouveau jouet’ et ce au plus vite.

La 208 Rally 4 était attendue, en attestent les 185 départs en course déjà enregistrés de par l’Europe cette année. Elle a répondu présent sur le plan des performances et de la fiabilité, en témoignent ses résultats :

Baptême du feu réussi au Portugal, marqué par une superbe victoire en deux roues motrices assortie d’une neuvième place au scratch aux mains de Pedro Antunes pour sa toute première course.

Paolo Andreucci (Photo) a décroché, lui, le titre de Champion d’Italie deux roues motrices avec quatre victoires en autant d’épreuves.

Mathieu Franceschi s’est adjugé le titre de Champion de France terre en deux roues motrices.

Alejandro Cachon a été titré Champion d’Espagne Junior et poursuivra son aventure avec la Lionne dans le cadre du Championnat d’Europe des rallyes (ERC3) la saison prochaine. Il tentera de faire au moins aussi bien que son compatriote Josep Bassas, lequel a aussi fait briller la 208 Rally 4 en terminant deuxième du classement ERC3 cette année, à la faveur notamment d’un beau succès au Rallye de Fafe.

Les qualités de la 208 Rally 4 ont également été louées par la quinzaine de concurrents de la Cup française, où Mathieu Franceschi a remporté l’unique manche disputée, le Rallye Mont-Blanc Morzine, avant que celle-ci ne doive être annulée faute de rallyes. Le jeune Azuréen a tout de même eu le temps de marquer les esprits en offrant à la 208 Rally 4 une 21éme place au scratch révélatrice, sur une épreuve montagneuse qui fait pourtant la part belle à la puissance, et qui comptait plus de 200 engagés dont 30 R5.

A cette occasion, Ginox Bux et Mathis Bonfils se sont également illustrés en s’adjugeant respectivement les classement Gentleman et U23. La 208 Rally 4 a enfin également fait l’unanimité auprès des quinze concurrents de la Cup ibérique où c’est Pedro Antunes qui a raflé la timbale finale.

Après avoir déjà fait le bonheur des concurrents européens, la Peugeot 208 Rally 4 fera également bientôt celui d’équipages du continent américain, avec le départ il y a quelques semaines d’un exemplaire en direction … du Pérou!

ILS ONT DIT…

François Wales, Directeur de Peugeot Sport

« Nous avons concrétisé en 2021 plus d’un an de développement. Voir notre dernière-née jouer aux avant-postes dès le début a été pour, nous tous au sein de Peugeot Sport, une grande satisfaction. Avec une victoire dès son premier rallye avec Pedro Antunes et une compétitivité remarquée sur les routes exigeantes de l’ERC avec Josep Bassas, notre voiture s’est montrée performante et robuste tout au long de la saison. Je retiens aussi l’enthousiasme des pilotes des Cup organisées en France et en Péninsule Ibérique qui ont réuni plus de trente équipages au total. Une belle récompense pour un travail collectif qui va se poursuivre en 2021. »

Mayeul Tyl, Directeur Peugeot Citroën Racing Shop

« Nous avons vécu une année intense et bien particulière pour lancer une nouvelle voiture ! Le contexte sanitaire a contraint le processus d’industrialisation pour l’assemblage des voitures et par conséquence les livraisons… mais nous avons tenu notre objectif : 80 voitures auront été livrées cette année. Nous sommes très satisfaits de l’accueil enthousiaste que les pilotes et les teams ont réservé à la nouvelle 208 Rally 4 avec près de 150 commandes déjà enregistrées. L’année prochaine, nous continuerons le travail entamé en proposant à nos clients un service toujours plus adapté et performant. »

José Pedro Fontes, Team Manager Sports & You / Promoteur de la 208 Rally Cup Ibérique

« Nous sommes très satisfaits de la nouvelle Peugeot 208 Rally 4. En tant qu’équipe, nous avons besoin d’une voiture fiable, à un coût d’exploitation intéressant et surtout qui convienne à un jeune pilote en soif d’apprendre tout autant qu’à un gentleman driver. Or le pari est réussi pour Peugeot Sport, qui a construit une voiture très performante dans un budget raisonnable. En tant que distributeur officiel Peugeot Sport pour la péninsule ibérique, l’année 2020 a été très fructueuse : trente voitures ont été vendus dans la zone et nous avons l’ambition de continuer sur cette voie en 2021. »

François LEROUX

Photos : Jeff THIRY et PEUGEOT