CAP SUR LA SAISON 2021 POUR L’ALPINE EUROPA CUP

Le compte à rebours avant l’organisation de la quatrième édition de l’Alpine Elf Europa Cup est officiellement lancé avec l’annonce du prochain calendrier à 110 jours du coup d’envoi de la saison 2021 !

Dans un contexte on le sait des plus difficiles, l’Alpine Elf Europa Cup, a su mettre ses nombreux atouts à profit pour proposer une saison 2020 mémorable tout en consolidant sa place grandissante au cœur du paysage du sport automobile.

Désormais forte de trois ans d’expérience, l’Alpine Elf Europa Cup se projette dorénavant vers un cru 2021 s’annonçant exceptionnel avec un plateau toujours plus garni et relevé la rendant incontournable parmi les coupes de marque.

Les écuries engagées cette année ont d’ores et déjà affirmé leur envie de revenir alors que plusieurs structures venues de toute l’Europe souhaitent les affronter pour bouleverser la hiérarchie.

En parallèle, une douzaine de concurrents ont exprimé leur soif de revanche, sans oublier l’arrivée de jeunes espoirs séduits par les qualités de l’Alpine A110 Cup. D’autres visages bien connus du paddock travaillent également à leur retour, tout comme les deux féminines aux ambitions dévorantes.

SIX RENDEZ-VOUS ET DOUZE COURSES EN 2021

Si les premières officialisations sont attendues après les fêtes de fin d’année, les organisateurs de l’Alpine Elf Europa Cup ont dévoilé un calendrier retrouvant un format classique de six manches réparties de manière équilibrée sur sept mois.

Pour la troisième saison consécutive, les débats s’ouvriront sur le Circuit Paul-Armagnac de Nogaro en France, avant que les concurrents ne prennent la direction d’un autre grand Circuit de l’hexagone, celui de Nevers Magny-Cours, puis de celui du Circuit de Spa-Francorchamps, situé au cœur des Ardennes Belges, avant la pause estivale.

La rentrée aura lieu sur le Circuit Espagnol de Barcelona-Catalunya à Montmélo, avant un sprint final menant les Alpine A110 Cup, d’abord au Circuit Varois du Paul Ricard dans le sud de la France et ensuite à l’Autódromo Internacional do Algarve de Portimao au sud Portugal, en octobre prochain.

Forte de son statut de série internationale approuvée par la FIA, l’Alpine Elf Europa Cup continuera de s’exprimer aux côtés de championnats professionnels d’envergure tout en conservant son format sportif extrêmement avantageux proposant un temps total de piste de trois heures par week-end.

UN PACKAGE INÉGALÉ À CET ÉCHELON

En plus de prendre le volant d’une Alpine A110 Cup toujours plus aboutie grâce à de nouvelles évolutions introduites par le préparateur Berrichon Signatech, les pilotes de l’Alpine Elf Europa Cup, pourront également profiter d’opportunités uniques pour évoluer dans la pyramide du sport automobile.

Ajoutons en précisant que l’an prochain encore, plus de 160 000 € de dotations seront en jeu sur l’intégralité de la saison à travers les trois classements établis : Général, Junior et Gentlemen.

Le successeur des trois premiers lauréats, Pierre Sancinena, Gaël Castelli et Jean-Baptiste Mela, se verra ainsi remettre une dotation d’une valeur de 45 000 € s’il souhaite défendre son titre ou franchir la marche supérieure en constituant un programme avec une Alpine A110 GT4.

En parallèle, le meilleur concurrent de la catégorie Junior recevra un prix de 15 000 € pour revenir jouer la couronne principale en 2022, tandis que le lauréat chez les ‘Gentlemen’ bénéficiera d’une séance d’essais en Alpine A110 GT4 et de 10 000 € de prime.

De plus, les pilotes engagés continueront de profiter d’un ensemble de produits et services inclus dans leur inscription : combinaison et kit de vêtements Alpine pour les inscrits à la saison, accès au réceptif Alpine, communication, support technique Signatech Automobiles et Michelin pour les pneumatiques, magasin de pièces détachées disponible sur les événements et bien d’autres atouts…

À 110 jours du coup d’envoi de la saison, tous les éléments sont donc bien en place, pour proposer une campagne des plus spectaculaires avec l’une des plus belles voitures de course de notre génération !

Premiers tours de roues dans le Gers du 3 au 5 avril sur le tracé de Nogaro dans le cadre de la manche d’ouverture du FFSA GT

François LEROUX

Photos : ALPINE CUP -DPPI

Pour plus d’informations : contact@alpineeuropacup.com

LE CALENDRIER 2021

3-5 avril : Nogaro (France) – FFSA GT

7-9 mai : Magny-Cours (France) – GT World Challenge

18-20 juin : Spa-Francorchamps (Belgique) – GT Open

3-5 septembre : Barcelone (Espagne) – 24 Heures de Barcelone

1er-3 octobre : Le Castellet (France) – FFSA GT

22-24 octobre : Portimão (Portugal) – ELMS

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL 2020

1. Jean-Baptiste Mela: 166 points – 2. Laurent Hurgon: 129 points – 3.Pierre Sancinéna: 113 points – 4. Matéo Herrer : 89,5 points-5. Marc Guillot: 76,5 points

Format

Essais libres : 2 x 40’ par meeting

Qualifications : 2 x 20’ par meeting

Courses : 2 x 25’ + 1 tour par meeting

Total : 3 heures par week-end de course

En chiffres

Primes et dotations : Plus de 160 000 €

Ouverture engagements : 15 décembre 2020 (bulletins et détails envoyés sur demande)

Alpine A110 Cup

Poids : 1 050 kg

Châssis : Monocoque aluminium

Moteur : 4 cylindres 1,8 l 16s de 270 ch

Boîte de vitesses : Séquentielle 6 rapports 3MO

Différentiel : Autobloquant à glissement limité

Roues : Aluminium, 9×18’’ (AV) et 10×18’’ (AR)

Pneus : Michelin 25-64×18 (AV) et 27-65×18 (AR)

Freins : Étriers Brembo 6 (AV) et 4 pistons (AR), ABS Bosch

Sécurité : Baquet spécifique avec arceau Sabelt 6 points

Volant : XAP avec commandes et palettes intégrées

Réservoir : Homologué FIA FT3, 95 litres

Autres : Antipatinage réglable