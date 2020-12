RISI COMPETIZIONE DÉVOILE SON ÉQUIPAGE POUR LES 24 HEURES DE DAYTONA AVEC LE FRANCAIS JULES GOUNON

L’équipe Risi Competizione Ferrari basée à Houston au Texas, a annoncé aujourd’hui mardi 22 décembre 2020, son intention de participer à la 59éme édition de la Rolex 24 At Daytona, les célèbres 24 Heures de Daytona sur l’International Speedway de Daytona Beach en Floride.

La course d’ouverture du Championnat d’endurance US de l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, étant programmée du 27 au 31 janvier, et elle se déroulera après les essais du Roar Before the 24, du 22 au 24 janvier.

Le patron de l’équipe Risi Competizione, Giuseppe Risi, est connu pour recruter et rassembler annuellement une équipe de pilotes talentueux et redoutable et cette année ne fait pas exception.

Les quatre pilotes de la Ferrari Rosso N°62 pour cette épreuve de Daytona seront l’Anglais James Calado, les Italiens Alessandro Pier Guidi et Davide Rigon et le Français Jules Gounon.

Calado, Pier Guidi et Rigon sont tous des pilotes d’usine Ferrari Competizioni GT et ont concouru avec Risi dans la Rolex 24 depuis plusieurs années. Gounon, qui compte deux participations avec l’équipe Risi aux 24 Heures du Mans, effectuera ses débuts avec le Risi Competizione à Daytona,sa troisième participation à l’épreuve Américaine qu’il a déjà disputé à deux reprises.

La venue du Team Risi à la Rolex 24 2021 sera la 20éme depuis 1998, avec une victoire de classe (2002) et quatre podiums supplémentaires (deuxième place de la catégorie en 1999, 2003 et 2019 et une troisième place de la catégorie en 2017).

L’année dernière, l’équipe Risi a terminé sixième dans la catégorie GTLM après une bonne course, mais une crevaison à grande vitesse avait hélas causé d’importants dommages.

La présence à Daytona 24 2021 sera la sixième course Rolex 24 de Calado, dont cinq avec Risi et trois dans le Top 5. Pier Guidi, lui, en sera à sa huitième participation à la course Rolex 24, célébré par une victoire en 2014. Quant à Rigon, il en sera également à sa huitième participation à la Rolex 24 et sa sixième fois avec l’équipe Risi.

A ce jour, précisons qu’aucun autre plan de course supplémentaire pour la campagne 2021, n’a encore été annoncé pour la saison de course par l’équipe Risi Competizione, mais reste est à l’étude.

Peter GRISWOLD

Photos : TEAM