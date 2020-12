ASTON MARTIN SE RETIRE DU MONDIAL D’ENDURANCE WEC

Concurrent régulier en Championnat du monde d’endurance WEC dans la catégorie reine du GT depuis les débuts en 2012, Aston Martin Racing qui va débuter en Formule 1 la saison prochaine après le rachat en 2019 de l’écurie Racing Point par son nouveau propriétaire l’homme d’affaires Canadien Lawrence Stroll qui a également repris la marque Aston, annonce ce mercredi 23 décembre 2020 qu’elle mettait fin à son engagement dans la discipline à partir de 2021.

Précisant que dorénavant, Aston Martin dont le servie compétition est basé à Banbury, lors du circuit de Silverstone se concentrerait sur le soutien de ses équipes clients. Aston Martin indiquant qu’elle va renforcer sa présence en GT3 dans l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli, le GT World Challenge Europe Powered by AWS, le SUPER GT, l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

David King, président d’Aston Martin Racing, explique:

« Cette année a été une année de succès sans précédent pour la Vantage en sport automobile mondial. A tous les niveaux, de la GTE à la GT3 en passant par la GT4, nous avons connu un succès significatif remportant 26 titres à travers le monde. Mais il y a plus à faire et il y a plus à venir de la Vantage, c’est pourquoi nous avons conclu que le moment est venu pour nous de transférer le poids du soutien de l’usine à nos partenaires alors que nous poursuivons le succès dans les plus importants événements en GT. »

Rappelons qu’au cours de la saison 2020, Aston Martin a triomphé aux 24 Heures du Mans en GTE-Pro et GTE-Am, a décroché le titre mondial WEC en GTE-Pro. Et que Vingt-six titres ont été obtenus par des Teams alignant des Aston Martin.

Tobias Moers, qui dirige lui Aston Martin Lagonda, confie :

« La Vantage a prouvé qu’elle avait un pedigree de championne du monde en 2020, et sans variante GTE, elle a remporté une course de 24 heures. Désormais, avec la Vantage GT3, nous souhaitons donner à nos partenaires et clients la meilleure opportunité possible de se battre pour la victoire contre nos rivaux les plus proches dans les défis d’endurance les plus difficiles que la course GT a à offrir. »

Concluons en précisant encore qu’en neuf saisons en mondial WEC, Aston Martin a remporté 47 victoires de classe et 103 podiums, 9 championnats et 4 victoires au Mans !

Après BMW et FORD, Aston est le troisième grand constructeur à se retirer du WEC !

Dommage car le Mondial WEC est vraiment un beau Championnat

John ROWBERG