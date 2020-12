RALLYE MONTE-CARLO – PIERRE RAGUES A L’ASSAUT DE LA SAISON 2021 AU VOLANT D’UNE ALPINE A110 RALLYE

En dépit de la crise sanitaire mondiale avec cette pandémie du Coronavirus qui n’en finit pas de perdurer, pour le normand Pierre Ragues la saison 2020 aura été bien remplie, avec de l’endurance et du rallye à son programme.

Elle s’est même achevée tardivement –et en beauté- début décembre au Rallye Monza, où Pierre a décroché la victoire dans sa catégorie.

Il est temps pour lui de préparer la suite, car 2021 c’est déjà demain…

Et Pierre l’abordera pleins gaz, en s’alignant dans la première manche du Championnat du Monde des Rallyes WRC, en janvier au Monte-Carlo.

Il faut dire que ses débuts en WRC furent plus qu’encourageants, avec ce succès en RGT à Monza, au volant de l’Alpine A110 Rallye, dans des conditions climatiques extrêmement difficiles, pluie et neige s’étant invitées sur le parcours.

Cet unique résultat en Championnat du Monde a permis à Pierre de se hisser sur le podium au classement général 2020 du RGT. De tels débuts lui ont évidemment ouvert de nouveaux horizons.

Ainsi Pierre prendra-t-il le départ du prestigieux Monte-Carlo. En principe, l’épreuve se tiendra du 21 au 24 janvier prochains, si de nouvelles restrictions sanitaires n’interviennent pas d’ici là !

Pierre y retrouvera son copilote Julien Pesenti. Comme à Monza, ils rouleront sous les couleurs du team Racing Services, et pourront compter sur le solide partenariat avec YACCO et First, l’Alpine bénéficiant quant à elle du soutien de Michelin.

Pierre Ragues qui explique:

« Monza a été pour moi une expérience inoubliable avec mes tout débuts en WRC, ainsi que la première apparition de l’Alpine A110 Rallye RGT dans le championnat du monde. Les conditions météo, dantesques, ajoutent à ma satisfaction et à mon plaisir d’avoir gagné. De plus, cette Victoire nous vaut, à Julien et moi, de figurer dans le top-3 de la saison entière… c’est magnifique ! »

Et le Caennais enchaîne :

« La voiture était exceptionnelle, très agréable et sympa à piloter, et d’emblée compétitive. De quoi nous donner réellement envie de prolonger l’expérience. C’est pourquoi nous serons au départ du Monte-Carlo. Une très belle manière d’entamer 2021, en collaboration avec Racing Services, YACCO, First et Michelin. Ce sera fabuleux de se retrouver là avec Julien, engagés dans cette épreuve emblématique, l’un des joyaux du rallye mondial. Et ce sera encore une première pour moi, car en effet, jamais je n’ai disputé le Monte-Carlo. Quel sublime défi !»

Quant à Philippe Sinault, le Directeur de Signatech Alpine qui a lancé ce projet rallye pour Alpine, lui, il confie :

« Je suis absolument ravi de cette participation de Pierre dans une épreuve du WRC, qui plus est au Monte-Carlo ! Cette merveilleuse histoire entre Pierre et Alpine se poursuit, et le mythique Monte-Carlo ouvrira certainement une nouvelle belle page d’aventure humaine et sportive. Depuis 2013 et un superbe titre européen en ELMS – en compagnie de Nelson Panciatici – pour marquer le retour d’Alpine en compétition, Pierre a toujours endossé son role d’ambassadeur avec détermination et ambition. »

Avant de conclure :

« En grand professionnel, il a su constamment véhiculer au mieux les valeurs de la marque. Nous nous tournons tous vers 2021. Et cette première au Monte-Carlo, manche d’ouverture de la Coupe du Monde R-GT, sera à n’en pas douter une très belle étape sur notre chemin commun.»

François LEROUX

Photos : TEAM