DÉCÈS DE L’ANCIEN DIRECTEUR SPORTIF DE LA SCUDERIA FERRARI, ROMOLO TAVONI

Triste nouvelle en ce 21 décembre 2020 avec l’annonce de la mort hier de Romolo Tavoni, décédé à 94, étant né en 1926 à Casinalbo, un petit village, situé entre Modène et Maranello.

Tavoni fut à la fin des années 50, de 1958 à 1961, le Directeur sportif de la Scuderia Ferrari, très proche de l’Ingeniere Enzo Ferrari lorsque son fils Dino est mort en 1956.

Honnête homme, Il quittera pourtant fin 1961, la Scuderia Ferrari, lorsque l’ingérence de Madame Laura – la compagne du Commandatore – dans la gestion du département course, lui semblera intenable.

Comme lui, les designers Giotto Bizzarini et Carlo Chiti, le directeur commercial Girolamo Gardini et cinq autres employés, claquent la porte et tournent le dos à Ferrari.

Au cours de la saison 1958, Mike Hawthorn pilote en championnat du monde de F1 au volant de la Ferrari Dino 246 F1 et il sera sacré mais Ferrari a perdu deux pilotes d’usine. Luigi Musso au GP de France sur le circuit de Gueux à Reims et Peter Collins en Allemagne au Nürburgring, ont eu des accidents mortels en Formule 1.

Un an plus tard, au Grand Prix de France 1959, après l’arrivée de la course, il y avait une vive dispute entre Tavoni et le Français Jean Behra. Le Niçois Behra avait rejoint l’équipe au début de l’année en tant que successeur de Mike Hawthorn et il s’était retiré de la course, à la suite d’une panne moteur. L’argument suivant a abouti à une bagarre et Tavoni a alors viré et renvoyé Behra, remplacé par Cliff Allison. En 1961, la Scuderia remporta à nouveau les deux titres de Formule 1, dont celui des pilotes avec l’Américain Phil Hill, sous la direction de Tavoni, mais avec l’accident mortel de Wolfgang von Trips à Monza, la Scuderia perdit le troisième pilote d’usine en quelques années.

Dans le Championnat du monde de voitures de sport, Tavoni a remporté les Championnats du monde 1958, 1961 et 1962 pour la Scuderia en tant que directeur de course.Et trois victoires aux 24 Heures du Mans en 1958, 1960 et 1961!

Par la suite on le retrouve en 1962 en compagnie de Carlo Chiti lui aussi ancien de Ferrari au sein de la nouvelle Scuderia Serenissima, engagée sous le nom Scuderia SSS Republica di Venezia, une ancienne écurie de course automobile fondée par le Comte Giovanni Volpi pour engager ses voitures privées en Formule 1 et dans les courses de voiture de sport dans les années 1960.

Serenissima utilisait des Ferrari jusqu’à ce que Giovanni Volpi injecte des fonds dans la nouvelle société Automobili Turismo e Sport fondée par Carlo Chiti et Romolo Tavoni, des anciens de Ferrari.

Après la faillite d’Automobili Turismo e Sport, Enzo Ferrari, rancunier, ne voulant plus vendre de voiture à Volpi, Serenissima s’est tournée vers De Tomaso et Maserati avant de cesser tout engagement en compétition en 1970.

Après la fin de l’équipe ATS de Formule 1 en 1964, Romolo Tavoni sera nommé directeur de course du circuit de Monza.

Gianpietro CERVONIA

Photos : DR