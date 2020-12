 AU VOLANT DE LA BMW M2 CS RACING – (1/2)

Fermez les yeux, imaginez-vous un instant sur le circuit du Paul Ricard, soleil levant, vous apprêtant a enfiler votre combinaison de pilote pour dompter la nouvelle BMW M2 CS Racing développé par BMW Motorsport et BMW M GmbH.

Vous vous dîtes un instant que cela n’est qu’un rêve…

L’Espace Bienvenue, concessionnaire certifié BMW M Motorsport Customer Racing, vous aide à le réaliser avec une formule aussi simple qu’un « click & drive » pour reprendre le modernisme du passionné André Grammatico, l’unique distributeur Français et pas que…

André, son team l’Espace Bienvenue et Racetivity ont décroché la couronne de Champion de France FFSA GT Silver cup dans la catégorie reine, en exploitant à la perfection la BMW M4 GT4 sur ce même circuit fin novembre.

Au volant, Benjamin Lessennes et Ricardo van der Ende ont su déjoué les pronostics sur le 3.8 du Castellet, pourtant pas à l’avantage d’une auto plus à l’aise sur de longues allonges lui permettant d’exploiter sa pleine puissance.

Le « jeune » team manager me raconte son aventure, sa vie consacrée à la marque, et je peux sentir sa fierté, sa plus grande passion pour la course et la réalisation de son rêve de gagner un des Championnats les plus relevés au monde.

Un nouveau challenge s’ouvre à lui en 2021 avec l’intronisation de la BMW M2 CS Racing, et pour reprendre ses propos, l’objectif d’en tirer la quintessence. Le concessionnaire de Royan, Angoulême et Rochefort, va pouvoir une fois de plus montrer ce que vaut une BMW avec comme maître-juge la compétition.

Après avoir passé une année faîte de contraintes et d’obligations, BMW nous pousse à la débauche avec un appel à la liberté de pilotage, un éventail de puissance, tout cela sans limitations, et dans une sécurité maximale répondant aux derniers standards FIA.

La BMW M2 CS Racing est une vraie voiture de course non homologuée qui s’illustre par la philosophie « plaisir de conduire » de la marque, l’expérience de la compétition, et surtout son accessibilité en terme de pilotage et de tarif dépourvu de carte grise et d’un malus exorbitant annoncé en 2021.

Une prise en main exceptionnelle pour ‘monsieur tout le monde’ avec un apprentissage que je qualifierais de progressif et ce avec oui une voiture qui demande du pilotage, mais avec un ABS présent, trois modes de gestion de traction (OFF, moyen ou élevé) et une pression de pédale « sec » ou « pluie », bref, une technologie embarquée très sécurisante.

Descendante de la M4 GT4 et la M6 GT3 et doté d’un empattement plus court que ses sœurs (115 mm de moins que la M4), son tempérament est plutôt joueur avec une prise en main sur un Castellet froid et mouillé révélant une voiture bien équilibrée et un châssis sain.

Pensez à ouvrir le capot et apprécier la barre anti-torsion en carbone, en forme de U, qui outre son efficacité, est un élément de design remarquable.

Parlons Puissance justement, le point fort de cette monture, avec un concept de 3 moteurs en un! Je m’explique…Vous avez la possibilité de changer vous-même la puissance de votre moteur à l’aide de 3 clés USB délivrant chacune 280cv, 365cv et 450cv selon la BOP (balance or performance) demandée.

La version « Black » de 450 cv demandera un changement de radiateur et un redimensionnement des freins.

Un plus qui permet aussi bien de rouler dans différentes compétitions ou ligues selon leur règlement technique mais aussi de restreindre la puissance lors de trackdays ou pour un échange de volant avec un pilote néophyte.

Le 6 cylindres en ligne, M Twinpower Turbo technology à injection directe vous propulse avec 550Nm de couple, sans à-coups de la boîte de vitesse 7 rapports à double embrayage. Une poussée on ne peut plus linéaire pour emmener les 1350kg de la M2 CS Racing, soit 200kg de moins que la version homologuée. Une motricité contrôlé par un autobloquant arrière à refroidissement.On note que le moteur et la boîte sont de série, ce qui permet une certaine maîtrise des coûts.

La suspension triangulée et l’amortissement sont facilement réglables par des molettes de 20 clicks, et les mises au point ont été pensées avec une grande accessibilité et simplicité.

Une adhérence accentuée également par le splitter et les 5 positions de l’aileron, qui apporte unecharge aérodynamique modérée adaptable à chaque tracé.

Les freins sont également issus de la compétition, avec 4 pistons à l’arrière et 6 pistons à l’avant pour 380mm de diamètre de disque, suffisant !

L’ABS est connecté d’origine, le contrôle de traction et de stabilité quant à eux se gèrent sur une plage tri-options, d’une simple pression dans le cockpit.

L’air jack system sera la touche finale pour pouvoir changer les consommables en actionnant les 4 vérins d’air comprimé.

Conquis ?

Oui – Click & Drive !

Un appel téléphonique à André Grammatico (L’Espace Bienvenue), une commande et vous bénéficierez d’une hotline dédiée à la M2 CS Racing, d’une mise en main complète, de l’entretien et d’une fiabilisation maximale ainsi que des réglages optimum.

Dois-je préciser : on ne peut plus simple ?

Produite en série limitée, serez-vous au départ du prochain Roscar, dans le nouveau Championnat de France FFSA de Tourisme lancé par SRO, ou simplement en journée de roulage « trackdays » ?

La liste de possibilités offerte par cette BMW M2 CS Racing est non exhaustive.

Prix nets de 95 000€ pour la version 365cv & 113 900€ pour la version de 450cv.

Place maintenant à l’essai « multi-conditions ». Objet de notre prochain article à suivre demain…

Nicolas SOCQUET

Crédits photos : L’Espace Bienvenue & Racetivity