LA GRILLE DE DÉPART DES GRANDS PRIX F1 2021 EST COMPLÈTE

Après l’annonce de l’équipe Red Bull en cette fin de semaine qui a confirmé le recrutement du très performant pilote Mexicain Sergio Pérez, pour épauler en 2021, le Hollandais Max Verstappen, seul un baquet reste à pouvoir, celui de Lewis Hamilton chez Mercedes.. Mais il s’agit d’une certitude, le septuple Champion du monde ayant fait savoir qu’il souhaitait poursuivre sa brillante carrière en GP même si le nouveau contrat n’est pas encore confirmé mais c’est une question de jours.

Comme Toto Woff, l’a une fois de plus précisé ce vendredi :

« Nous avons eu tellement de succès en championnat depuis sept ans avec tous les titres constructeurs pour Mercedes et six titres pilotes pour Hamilton depuis 2014 – sans oublier celui de Nico Rosberg – que je ne vois pas de raison de ne pas continuer. Lewis se situe à son meilleur niveau et devrait le rester encore un bon moment. C’est la raison pour laquelle, continuer ensemble est une évidence et pas une question. »

Donc cette semaine quelques jours après le dix-septième et dernier Grand Prix du calendrier 2020, celui de Yas Marina à Abu Dhabi, les équipes Red Bull et AlphaTauri ont dévoilé l’identité des coéquipiers respectifs de Max Verstappen et de Pierre Gasly pour la saison 2021.

Il s’agit on l’a dit de Sergio Perez pour l’écurie Autrichienne, et du Japonais Yuki Tsunoda pour l’Italienne.

LES CHANGEMENTS POUR 2021…

Carlos Sainz Junior débarque à Maranello chez Ferrari, Sergio Perez donc arrive chez Red Bull, alors que Sebastian Vettel, a été recruté et enrôlé par Racing Point qui devient Aston Martin, et que Daniel Ricciardo quitte Renault pour rejoindre chez McLaren, cependant que Fernando Alonso va lui succéder dans l’équipe Française et effectuer son grand retour en F1 chez Renault, l’écurie changeanr de nom pur prendre celui d’ Alpine !

… ET L’ARRIVÉE DE TROIS DÉBUTANTS

Trois jeunes pilotes, trois rookies vont découvrir l’univers des Grands Prix : Le Japonais Yuki Tsunoda chez AlphaTauri, l’Allemand Mick Schumacher et le Russe Nikita Mazepin chez Haas.

Ces pilotes représentent 13 nationalités : Allemagne (2) – Australie (1) – Canada (2) – Espagne (2) – GB (3) – France (2) – Finlande (2) – Italie (1) – Japon (1) – Hollande (1) – Mexique (1) – Monaco (1) – Russie (1)

LA GRILLE 2021

Mercedes :

Lewis Hamilton ? (GB)

Valtteri Bottas (Finlande)

Ferrari :

Charles Leclerc (Monaco)

Carlos Sainz Jr (Espagne)

Red Bull-Honda :

Max Verstappen (Hollande)

Sergio Pérez (Mexique)

McLaren-Mercedes :

Daniel Ricciardo (Australie)

Lando Norris (GB)

Alpine-Renault :

Esteban Ocon (France)

Fernando Alonso (Espagne)

Aston Martin-Mercedes :

Sebastian Vettel (Allemagne)

Lance Stroll (Canada)

AlphaTauri-Honda :

Pierre Gasly (France)

Yuki Tsunoda (Japon)

Alfa Romeo-Ferrari :

Kimi Räikkönen (Finlande)

Antonio Giovinazzi (Italie)

Haas-Ferrari :

Mick Schumacher (Allemagne)

Nikita Mazepin (Russie)

Williams-Mercedes :

George Russell (GB)

Nicholas Latifi (Canada)

Gilles GAIGNAULT

Photo : F1