EN F1, L’HISTOIRE DE L’AVENTURE DE RENAULT QUI DEVIENDRA ALPINE EN 2021 (7éme partie 2015-2020)

2015

Renault Sport concentre ses activités de motoriste envers deux équipes, Red Bull et Toro Rosso. Daniel Ricciardo et Daniil Kvyat prennent le volant des Red Bull RB11 tandis que Max Verstappen et Carlos Sainz Jr, deux rookies aux patronymes bien connus des amateurs de sport automobile, sont alignés sur les Toro Rosso STR10.

Quelques podiums émaillent la saison, mais de grandes manœuvres se préparent du côté de l’état-major de Renault et de Renault Sport. Après de longues études, analyses et recherches, le groupe Français estime qu’il vaut mieux revenir de plain-pied avec une écurie officielle en F1. La décision se précise durant l’année avant l’annonce du retour d’une structure 100 % Renault le 3 décembre 2015.

2016

Renault Sport continue de fournir des moteurs à Red Bull, qui confie ses RB12 aux mêmes pilotes que l’an passé. Le bloc est alors rebadgé TAG Heuer, en référence au nouveau partenaire de l’écurie.

Le retour de Renault dans le paddock aprés la reprise du Team Lotus en faillite, est célébré par une livrée jaune et noir rappelant les débuts du constructeur en F1 en 1977.

Red Bull connaît une saison mouvementée. Au Grand Prix d’Espagne, cinquième rendez-vous du calendrier, l’équipe rétrograde Daniil Kvyat chez Toro Rosso pour promouvoir Max Verstappen. Le pari paie et le Néerlandais remporte aussitôt son premier Grand Prix pour établir un nouveau record en devenant le plus jeune vainqueur de l’histoire.

Pour sa part, Daniel Ricciardo s’impose en Malaisie. La campagne de Renault s’avère difficile. Renault Sport F1 Team a dû préparer les châssis trouvés à Enstone au moment du rachat. Freinée par ses problèmes financiers, Lotus n’avait pas eu la possibilité d’en construire de nouveaux depuis fin 2014. Les châssis sont siglés R.S.16 et confiés à Jolyon Palmer et Kevin Magnussen, deux fils d’anciens pilotes de F1.

Victoires du moteur Renault avec Red Bull en Espagne et en Malaisie.

Le saviez-vous ? Max Verstappen? Né le 20 septembre 1997, Max est le fils de Jos Verstappen, un pilote ayant pris plus de cent départs en Grand Prix entre 1994 et 2003. Le Néerlandais a rapidement suivi la trajectoire de son père en se lançant en karting jusqu’au titre mondial. Après avoir brûlé toutes les étapes pour accéder à la F1 dès l’âge de dix-sept ans en 2015, il dispute les quatre premiers rendez-vous de 2016 chez Toro Rosso avant de rejoindre Red Bull en Espagne.

Max Verstappen profite des faits de course pour s’imposer et devenir le plus jeune vainqueur de tous les temps en F1 à 18 ans et 228 jours, devant Sebastian Vettel et Fernando Alonso.

2017

Renault engage deux voitures dotées du moteur hybride RE17 dans le châssis RS17, considéré comme le premier vrai châssis Renault depuis le retour de la marque en tant que constructeur à part entière. Au côté de Jolyon Palmer, Renault recrute l’Allemand Nico Hülkenberg, qui s’est distingué en F1 et en dehors en remportant les 24 Heures du Mans dès sa première tentative en 2015.

Le 16 juillet 2017 à Silverstone, Renault célèbre le quarantième anniversaire de ses débuts en F1. Pour marquer l’occasion, Nico Hülkenberg exploite un impressionnant package d’améliorations sur la R.S.17 pour obtenir la sixième place et égaler son meilleur résultat de l’année. Il avait déjà réussi cet exploit en Espagne avant de récidiver en Belgique.

Malgré sa sixième position à l’arrivée à Singapour, Jolyon Palmer est remplacé par le pilote Toro Rosso Carlos Sainz Jr au Grand Prix des États-Unis, où il finit septième pour sa première en noir et jaune. Nico Hülkenberg conclut la saison en se classant dixième au Brésil et sixième à Abou Dhabi pour mener l’équipe au sixième rang du Championnat Constructeurs.

Le saviez-vous ? Nico Hülkenberg, né le 19 août 1987, Nico Hülkenberg a couru pour la première fois en Formule 1 avec Williams en 2010. Sans volant l’année suivante, l’Allemand devient pilote d’essais et de réserve pour Force India avant de retrouver la compétition en 2012 et de rejoindre Sauber en 2013.

Un an plus tard, Nico revient chez Force India pour trois saisons, puis signe avec Renault en 2017. Nico est resté avec Renault jusqu’à fin 2019, totalisant 62 Grands Prix durant cette période et est désormais le deuxième pilote comptant le plus de départs dans les quarante-trois ans d’histoire de l’équipe.

2018

En 2018, Renault conserve son duo Nico Hülkenberg – Carlos Sainz Jr avec l’ambition de se rapprocher des quatre équipes de pointe. L’année s’ouvre avec l’introduction du « halo », une boucle de titane fixée sur la cellule de survie du châssis afin de protéger la tête des pilotes contre les débris ou les chocs. Malgré son esthétique décriée par certains fans et spectateurs lors des essais de pré saison sur la piste de Catalunya à Barcelone, le dispositif fait désormais partie intégrante de la Formule 1.

Nico Hülkenberg et Carlos Sainz Jr, forment un binôme dynamique, l’Allemand apportant son expérience et l’Espagnol sa fougue au volant d’une F1. Les bons résultats s’enchaînent au fil de la première moitié de saison et Nico Hülkenberg entre dans le top dix sur six des huit premières courses. Carlos Sainz est aussi en verve, comme en témoigne sa cinquième place en Azerbaïdjan, à l’époque le meilleur résultat de l’équipe depuis son retour.

La dynamique se poursuit avec un top cinq de Nico Hülkenberg à domicile, sa meilleure performance pour ses deux premières campagnes avec l’écurie. Avant la pause estivale, Renault envoie un message fort en annonçant l’arrivée d’un vainqueur de Grand Prix, Daniel Ricciardo, dès 2019.

Engagée dans une fascinante bataille pour la quatrième position du Championnat Constructeurs, Renault doit régulièrement placer ses deux monoplaces dans le top dix. Les points continuent de s’accumuler et l’équipe assure presque son statut de quatrième force du plateau au Grand Prix des États-Unis, où Nico Hülkenberg se classe sixième devant Carlos Sainz Jr. À nouveau sixième au Mexique, Nico Hülkenberg rapproche l’écurie de son objectif. C’est finalement chose faite avec la superbe prestation de Carlos Sainz à Abou Dhabi, l’Espagnol finissant sixième pour sa dernière apparition en noir et jaune avant de céder sa place à Daniel Ricciardo

2019

Renault entame l’année 2019 avec l’un des meilleurs duos sur la grille puisque Daniel Ricciardo, sept fois vainqueur en F1, rejoint l’expérimenté Nico Hülkenberg, présent pour une troisième saison avec l’équipe basée à Enstone.

Après la décision de Red Bull Racing de mettre fin à douze ans de partenariat de fourniture moteur avec Renault, McLaren demeure la seule écurie cliente. Renault commence discrètement sa campagne, mais la R.S.19 dévoile pleinement son potentiel au Grand Prix du Canada avec la sixième place de Daniel Ricciardo, juste devant Nico Hülkenberg.

Un pas en avant est franchi en Italie, où l’Australien finit quatrième et l’Allemand cinquième pour délivrer le meilleur score de Renault depuis son retour en 2016. L’année est toutefois endeuillée par la disparition tragique d’Anthoine Hubert, le jeune espoir pilote de la ‘Renault Sport Academy’ perdant la vie dans un accident lors d’une manche du Championnat FIA de Formule 2 à Spa-Francorchamps.

Durant l’été, le pilote de réserve Mercedes, Esteban Ocon est annoncé pour remplacer Nico Hülkenberg, au côté de Daniel Ricciardo à partir de 2020. Malgré de bons résultats en fin de saison, McLaren-Renault termine quatrième chez les constructeurs avec 145 points. Renault perd une place par rapport à l’année précédente en se classant cinquième avec 91 unités. La fin de l’année est également marquée par l’annonce d’un tout nouveau règlement visant à accroître la compétitivité et la parité dans le sport dès 2021.

2020

Le nouveau duo formé par Daniel Ricciardo et Esteban Ocon a pour objectif la reconquête de la quatrième place de l’écurie au Championnat Constructeurs. Les deux pilotes ont beaucoup à prouver après une première campagne mitigée pour l’Australien et une saison vierge de compétition pour le Français.

Renault lève également le voile sur son partenariat titre avec l’entreprise logistique DP World juste avant le coup d’envoi d’une saison finalement reporté face à la pandémie mondiale de coronavirus. L’attente pousse la Formule 1 à décaler l’introduction du nouveau règlement à 2022. Alors que les pays se confinent et que le monde de la F1 est mis sur pause, le marché des transferts s’embrase et Daniel annonce qu’il quittera Renault après deux années pour rejoindre McLaren F1 en 2021.

Peu de temps après, Renault dévoile le nom de son successeur, et surprise avec le nouveau retour de l’ancien double Champion du Monde, Fernando Alonso, qui avait pris du recul fin 2018. L’Espagnol effectuera son troisième passage dans l’équipe et il y côtoiera Esteban Ocon.

La levée des confinements coïncide ensuite avec la reprise de la F1 à travers un calendrier révisé, mais riche en action avec l’apparition de tracés bien connus ou inédits de juillet à décembre. Les premières courses font état d’un peloton extrêmement compétitif et disputé, un fait confirmé par la suite des événements.

Daniel Ricciardo prend toutefois de plus en plus confiance au volant de la R.S.20 et tire son épingle du jeu pour garantir deux podiums et le meilleur résultat de Renault depuis dix ans. Esteban Ocon a ensuite signé le meilleur résultat de l’équipe depuis son retour en F1 en 2016 en décrochant la deuxième place au Grand Prix de Sakhir.

Finalement à l’issue du dix-septième et ultime Grand Prix du calendrier 2020, l’équipe Renault se classe au rang du classement constructeur, Mc Laren-Renault, terminant

L’année prochaine, Renault laissera sa place à sa cousine Alpine, les monoplaces Françaises passant de leur traditionnelle livrée jaune et noir au bleu de la marque Dieppoise!

Gilles GAIGNAULT

Photos : RENAULT – ELF

LE PALMARÈS EQUIPE RENAULT EN F1 (35 VICTOIRES)

1977 : 4GP – Non classé au Championnat des constructeurs

1978 : 14GP – 12éme

1979 : 14GP – 6 poles –1 victoire – 6éme

1980 : 14GP -5 poles – 3 victoires – 4éme

1981 : 15GP – 6 poles -3 victoires-3éme

1982 : 16GP – 10 poles – 4 victoires -3éme

1983 : 15GP – 4 poles – 4 victoires -2éme

1984 : 16GP – 1pole – 5éme

1985 : 15GP – 7éme

2002 ; 17GP – 4éme

2003 16GP – 2 poles – 1 victoire – 4éme

2004 : 18GP – 3 poles –1 victoire – 3éme

2005 : 18GP – 7 poles – 8 victoires –1er et Champion du monde des constructeurs

2006 : 18GP – 7 poles – 8 victoires – 1er et Champion du monde des constructeurs

2007 : 17GP – 3éme

2008 : 18GP – 2 victoires – 4éme

2009 : 17GP -1 pole – 8éme

2010 : 19GP – – 5éme

2011 : 19GP – 5éme

2016 : 21GP – 9éme

2017 : 20GP – 6éme

2018 : 21 – 4éme

2019 21 – 5éme

2020 : 17 -5éme

LE PALMARÈS MOTEUR (166 VICTOIRES)

1979 : 1 victoire – 1980 : 3 – 1981 : 3 – 1982 : 4 – 1983 : 4 – 1985 : 3 – 1986 : 2 – 1989 : 2 – 1990 : 2 – 1991 : 7 – 1992 – 10 – 1993 : 10 – 1994 : 7 – 1995 : 16 – 1996 : 12 – 1997 : 9 – 2003 : 1 – 2004 : 3 – 2005 : 8 – 2006 : 8 – 2008 : 2 – 2009 : 6 – 2010 : 9 – 2011 : 12 – 2012 : 9 – 2013 : 14

