APRES AURÉLIEN PANIS VENDREDI, AU TOUR DE YANN EHRLACHER DE S’IMPOSER SAMEDI, EN ANDORRE EN ANDROS

e-Trophée Andros – Elite Pro : Yann Ehrlacher remporte la Super Finale et la course !

C’est Franck Lagorce (N°10 Andros Sport AS 01 – M Racing by Y. Muller) qui remporte les qualifications de la seconde course ce samedi, devant son partenaire Yann Ehrlacher (N°3 Dupessey AS 01 – M Racing by Y. Muller) et JB Dubourg (N°2 Renault ZOE – DA Racing).

Ce dernier gagne la Super Pole qui lui permet d’égaliser aux points au cumul. Le pilote Andros ayant signé le meilleur chrono en qualifications, la pole position revient donc à Francky pour la course à venir.

La Super Finale promettait un beau spectacle au vu de la grille de départ et en effet les pilotes aguerris de la catégorie Elite Pro ont livré une magnifique bataille. L’action du jour est signée par Yann Ehrlacher qui a réussi à dépasser Franck Lagorce malheureusement parti à la faute, à cause d’une panne technique et obligé d’abandonner à mi-course…

Du coup derrière l’Alsacien – neveu d’Yvan Muller – Aurélien Panis termine second suivi de JB Dubourg.

Sur le podium final à l’addition des deux manches de cette deuxième course de l’étape d’Andorre, Yann Ehrlacher monte en effet sur la 1ère marche, JB Dubourg sur la seconde et Aurélien Panis sur la troisième.

Nul doute que cette saison encore, la course au titre sera palpitante à suivre pour tous les amoureux de cette compétition 100% électrique sur glace !

Au classement général provisoire, Aurélien Panis au commandement, on l’a dit, totalise après les deux manches d’ouverture d’Andorre, 126 points et il devance dans l’ordre, Yann Ehrlacher second avec 122 points et Jean-Baptiste Dubourg, troisième avec 115 points.

Le Top 5 étant complété par le duo Nathanaël Berthon et Olivier Pernaut, cinquième ex-æquo avec 98 points.

Suivent Franck Lagorce, Nico Prost, Christophe Ferrier, Quentin Giordano et Benjamin Rivière.

e-Trophée Andros – Elite : Gérald Fontanel, l’homme du jour !

Gérald Fontanel (N°2 Renault ZOE – DA Racing) n’a laissé aucune chance à ses concurrents lors des qualifications en affichant un temps avec plus de trois secondes d’avance !

La neige s’est invitée sur le circuit Andorran pour la Super Finale. Le pilote qui entame sa 16ème saison sur la glace n’a pas cédé sous la pression de Jérémy Sarhy (N°9 SLR AS 01 – S.Loeb Racing) qui à force d’attaques sur le poleman est parti à la faute dans l’avant-dernier tour pour se retrouver en queue de peloton…

La journée s’achève pour les engagés en Elite avec un podium composé de Gérald Fontanel, Natan Bihel (N°3 Dupessey AS 01 – M Racing by Y. Muller) et Jérémy Sahry, lui aussi de l’équipe du Sébastien Loeb.

François LEROUX

Photos : Bernard BAKALIAN