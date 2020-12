RENAULT SPORT ACADEMY DRESSE LE BILAN DE FIN DE SAISON 2020 DE SES POULAINS

Renault DP World F1 Team nous offre un tour d’horizon des pilotes de la Renault Sport Academy et de leurs activités, sur la piste et en dehors, à ce jour.

Cyril Abiteboul, directeur général de Renault Sport Racing

« La Renault Sport Academy a été créée pour former de jeunes pilotes à travers la pyramide de la monoplace et avec l’objectif de placer l’un de ses membres sur la grille de départ en Formule 1. Nous nous rapprochons de ce but, mais l’année 2020 s’est avérée difficile pour tous en raison de la pandémie de Covid-19. Le fait que nos espoirs aient pu finir leurs saisons témoigne non seulement des forces du programme, mais aussi du travail accompli par tous les championnats, organisateurs et promoteurs. En 2020, nous avons accueilli Oscar Piastri et Hadrien David, respectivement vainqueurs de la Formule Renault Eurocup et du Championnat de France F4, tout en conservant Guanyu Zhou et Christian Lundgaard en Formule 2 et Caio Collet en Formule Renault Eurocup.

Tous ont connu de formidables moments, notamment Oscar qui a remporté le Championnat de Formule 3 FIA, en tant que rookie en support des Grands Prix de F1. Zhou et Christian ont signé des victoires en F2, Zhou devenant même le premier pilote Chinois à s’imposer dans la catégorie, tandis que Caio, a obtenu un succès retentissant à Imola en lever de rideau de la F1.

En parallèle, nous avons continué d’organiser pour nos pilotes des roulages en F1 avec notre équipe de course. Nous avons conclu la saison avec des essais pour Christian, Oscar et Zhou, ce dernier participant aussi aux tests d’après-saison à Abu Dhabi avec la R.S.20, afin de souligner notre engagement dans ce projet. Nous avons hâte d’être l’an prochain pour poursuivre le développement de nos jeunes talents. »

Pour sa part Mia Sharizman, directeur de la Renault Sport Academy, enchaîne et précise :

« L’année 2020 a représenté le plus grand défi de l’Academy depuis sa création en 2016. La situation liée au Covid-19 nous a tous menés à repenser la manière de préparer et de gérer nos pilotes. Cette année, tous nos espoirs ont couru sans le soutien de leur famille à leurs côtés durant les week-ends de course, rendant ainsi notre rôle plus crucial que jamais tant du point de vue technique qu’émotionnel.

Je tiens à remercier toutes nos équipes partenaires, UNI-Virtuosi Racing, ART GP, PREMA Racing, Hitech GP, MP Motorsport et R-ace GP, de leur soutien et de leur dévouement dans le développement de nos pilotes. Le titre d’Oscar en Championnat de Formule 3 FIA, est une superbe réussite dont nous sommes tous très fiers.

Néanmoins, nous attendions mieux de Zhou et Christian qui ont fini sixième et septième en Championnat de Formule 2, malgré de belles performances à l’origine de leurs victoires et podiums. Caio et Hadrien ont manqué leur objectif qui était le titre dans leurs catégories respectives, mais nous avons pu observer le potentiel de Caio et son développement en phase avec nos projections au fil de la saison. »

Concernant l’Eurocup et le titre de vice-champion 2020 seulement du jeune Brésilien, qu’il nous soit permis de rappeler qu’il y a un an, l’Academy Renault, n’avait pas conservé l’ancien Champion du monde de kart – sacré en 2016 à Sakhir dans l’Île de Bahreïn – l’espoir Français Victor Martins et ce au motif qu’il avait loupé d’un rien le titre, devancé in extrémis en toute fin de Championnat par l’Australien Oscar Piastri et ce malgré une accumulation de victoires…

Un an plus tard, c’est ce même Victor Martin qui a survolé le Championnat millésime 2020 de cette Eurocup qui prive pourtant Caio Collet du titre ! No comment…

CQFD

Mia Sharizman, conclut:

« Nous savons que tous peuvent mieux faire et ils sont conscients qu’ils devront être meilleurs l’an prochain pour continuer de progresser dans l’Academy. Je suis persuadé qu’ils y parviendront. J’ai été ravi de voir la parfaite exécution du programme d’essais F1 pour nos pilotes de l’Academy malgré les mesures et restrictions s’appliquant à leur organisation en raison de la pandémie. Zhou et Christian ont énormément bénéficié de leur préparation avec les F1 cette année. Oscar les a rejoint pour sa première expérience en F1, une récompense bien méritée après son sacre. Il s’est montré performant et je suis convaincu qu’il aura davantage d’opportunités de ce type à l’avenir. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : RENAULT ACADEMY