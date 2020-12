VIDÉO MOTOGP: LES DIX PLUS BEAUX RATTRAPAGES DE LA DÉCENNIE

MotoGP a mis en ligne, sur le lien ci-dessous, les dix rattrapages les plus incroyables de la décennie, c’est avant 2020 puisque l’on y voit Marc Marquez à plusieurs reprises, on connaît son système de la « relevada » qui consiste à rattraper une perte de l’avant en se posant sur le genou et le coude (il est allé à plus de 64 degrés d’angle avec ce genre de rattrapage), on voit même une double relevada!

On appelle aussi ce geste « El codo » puisqu’il s’appuie sur le coude!

Son jeune frère n’est pas en reste avec un high side qui le jette hors de la moto, il parvient à rester accroché au guidon et glisse (on est sur sol mouillé) des deux pieds, il fait une sorte de barefoot, une discipline su ski nautique où l’on est pieds nus…

Loris Baz n’est pas en reste, avec une reprise insensée dans le dernier virage avant les damiers!

Il y a aussi un Darryn Binder (les noms des pilotes figurent en bas à gauche de la vidéo) dont les fesses montent comme une fusée au dessus de la moto, moto qui elle aussi part en l’air mais tout le monde atterrit et continue…

Une chose exceptionnelle, Ajo quitte sa selle et se retrouve à côté de sa moto, les pieds glissant sur un sol sec et il passe la ligne d’arrivée comme ça!

Marc Marquez part dans le gravier, on voit ça plein de fois chaque GP mais là il arrive sur l’angle, façon motocross, mais avec des pneus slicks, j’avoue que je comprends même pas comment il a fait, il se redresse et repart…

Mais le plus beau rattrapage, il est d’ailleurs classé No 1, est celui de Kornfell qui heurte en sortie de virage une moto qui est tombée, on a l’impression qu’il vole par dessus et s’en sort, le ralenti (il y en a un après chaque séquence) montre qu’en fait sa roue avant heurte la moto à terre ce qui la fait s’envoler, idem pour la roue arrière et le pilote réussit un vrai saut de cabri pour se retrouver sur les roues après l’incident.

Seul inconvénient, le commentaire est en anglais mais ce n’est pas grave, les images racontent tout sans besoin d’explications.

Allez échangez vous ça entre potes, je vous parie que vous vous la repasserez plusieurs fois!

Jean-Louis BERNRDELLI

Photos : MOTOGP