CHAMPION EN TITRE, AURÉLIEN PANIS ENTAME LA NOUVELLE SAISON EN ANDORRE…PAR UNE VICTOIRE !

e-Trophée Andros – Elite Pro : Aurélien Panis remporte la 1ère course !

Pour la reprise de cette série hivernale qui se déroulait habituellement dans la station Alpine de Val Thorens et qui pour cause de pandémie du COVID-19, s’est finalement déroulée dans celle Pyrénéenne du Pas de la Case en Andorre, les douze pilotes Elite Pro, la catégorie reine du e-Trophée Andros, se sont lancés à corps perdus dans la manche d’ouverture sur la piste magnifiquement glacée d’Andorre.

Au décompte des points des manches qualificatives remportées par le vainqueur sortant, le Champion en titre, Aurélien Panis (N°1 Enedis Audi A1 – Saintéloc Racing) additionnés à ceux de la Super Pole qu’il a également remportée, le Grenoblois se place en pole position sur la grille de départ aux côtés de Yann Ehrlacher (N°3 Dupessey AS 01 – M Racing by Y. Muller) et Nathanaël Berthon (N°4 Peugeot e-208 – S.Pussier Compétition).

C’est un magnifique spectacle qu’ont offert Aurélien Panis et Yann Ehrlacher lors de la Super Finale, ce dernier s’étant littéralement envolé au départ pour rafler la 1ère place. A l’issue de cette 1ère course, le grand vainqueur est Aurélien Panis qui ne se délestera donc pas de ses 60 kgs de handicap de poids pour la seconde course de samedi.

L’Alsacien Yann Ehrlacher monte sur la deuxième marche, cependant que Nathanaël Berthon complète le podium.

e-Trophée Andros – Elite : Margot Laffite triomphale !

Pour cette 1ère épreuve de la saison, les pilotes Elite ont ouvert le bal et tourné sur le circuit Andorran à la nuit tombée. Suite aux manches qualificatives, c’est Jérémy Sarhy (N°9 SLR AS 01 – S.Loeb Racing) qui, au cumul des points, signe la pole position pour le départ de la course suivi de sa partenaire Margot Laffite (N°11 SLR AS 01 – S.Loeb Racing) et de Natan Bihel (N°3 Dupessey AS 01 – M Racing by Y. Muller).

Cette première Super Finale Elite a connu un départ mouvementé avec Jérémy Sarhy qui perd le lead au profit de Sylvain Pussier qui remporte la finale talonné par Margot Laffite. Cette première épreuve voit finalement la victoire de Margot Laffite, Jérémy Sarhy monte sur la seconde marche et Sylvain Pussier sur la 3ème.

PAROLES DE PILOTES

Aurélien Panis (N°1 Enedis Audi A1 – Saintéloc Racing) :

« Super heureux de cette première journée et de revenir sur le e-Trophée Andros avec l’équipe Saintéloc. Belle réussite pour cette manche d’ouverture, on remporte les manches qualificatives, la Super Pôle et on termine 2ème de la finale.Cette première course en Andorre est vraiment positive et on gagne des points importants pour la suite de la compétition. »

Margot Laffite (N°11 SLR AS 01 – S.Loeb Racing):

« De superbes sensations, j’avais quelques appréhensions concernant l’électrique et finalement c’est une voiture qui est très agréable à conduire et à appréhender. Je me suis régalée toute la journée et elle se termine de la meilleure des manières, donc je suis très contente !»

François LEROUX

Photos : Bernard BAKALIAN